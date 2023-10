Odveta za lup bronzu nevyšla. Nymburk proměnil pardubické obry v trpaslíky

Hrůza. Pardubičtí basketbalisté v letošní sezoně pomýšlejí na ty nejvyšší mety. Po utkání v Nymburce by ale měli své plány přepracovat, nebo se hodně rychle dát do kupy… Na palubovce českého giganta totiž byli do počtu. Nenasytný soupeř je od začátku nešetřil a jeho krasojízda se zastavila až za stovkou.

Pardubičtí basketbalisté na Nymburk nevyzráli v posledním vzájemném utkání loňské sezony ani v prvním té nové. | Foto: Milan Křiček