Dvě tváře. V prvním poločase dohrávky v horní nadstavbové skupině pardubičtí basketbalisté favorizovanému Nymburku stačili. Po změně stran vystrčili prsty a lídr tabulky je přes ně klepl. Rozhodující a nutno dodat, že drastický náskok si vypracoval ve druhé polovině třetího kvartálu. Na něj už Beksa nemohla reagovat. Navíc stále bez klíčového muže sestavy Tomáše Vyorala.

Pardubičtí basketbalisté lídra tabulky z Nymburka nezaskočili. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - dohrávka 7. kola nadstavbové části ve skupině A1: BK KVIS Pardubice - ERA Basketball Nymburk 61:79 (15:18, 36:36, 45:60).

Body: Chatman 15, Škifić 14, Švrdlík 10, Burda 9, Šafarčík 8 (+9 asistencí), Lukeš 2, Vrábel 2, Pekárek 1 - Gordon 22, Stephens 21, Bell 10, Kříž 7, Mathon 6, Rylich 6, Kovář 3, Sehnal 2 (+9 as.), Tůma 2. Rozhodčí: Vyklický, Matějek, Zatloukal. Fauly: 16:17. Trestné hody: 14/11 – 10/6. Trojky: 6:5. Doskoky: 30:39. Diváci: 941.

V úvodu se oba celky přetahovaly o vedení. Jako první nabral vítr do plachet Nymburk, který se soupeři vzdálil o osm bodů. Domácí ale vytrvale ztrátu snižovali, až se ve druhé čtvrtině dvakrát dostali alespoň na nerozhodný stav. Ve druhém případě posledním košem prvního poločasu. Nejpilnějším stopařem lídra tabulky byl pivot Škifič.

Na začátku třetího hracího období se Beksa stejně jako v první liché čtvrtině dostala na chvíli do vedení. Předvedla nejlepší svoji pasáž v zápase a Středočechům odskočila na pět bodů (45:40). Tím ale jakoby rozzlobila nymburské božstvo… Za více než šest minut nepovolilo soupeři jediný bod a po mamutí šňůře 20:0 šlo do závěrečné epochy s hodně načechraným polštářem. Nutno podotknout, že Pardubice pomohly protivníku častými ztrátami. V poslední desetiminutovce už si znovu suverén Kooperativa NBL svůj luxusní náskok ohlídal. Domácí zápas nezabalili, nicméně na méně než třináct manko nestlačili.

Vanja Miljković (trenér domácích):

"V prvním poločase jsme hráli velmi dobře, s potřebnou energií, s nasazením na obranné i na útočné polovině hřiště. Ve třetí čtvrtině jsme bohužel ztratili příliš mnoho míčů, neproměnili jsme některé střely a Nymburk rozhodl o svém vítězství."

Michal Svojanovský (hráč domácích):

"Nevím, co k tomu říct… Šňůra, kterou Nymburk předvedl ve třetí čtvrtině, rozhodla. My jsme nebyli schopni nic trefit, zahrát jediný set tak, jak jsme chtěli. Naše tempo neodpovídalo tomu, jak bychom chtěli hrát, jak bych si naši hru představovali. Možná je na nás trošku znát, že hrajeme v užší rotaci. Sešlo se to všechno dohromady."

Francesco Tabellini (trenér hostů):

"Za tuto výhru jsem velmi šťastný. Hrajeme teď mnoho utkání rychle po sobě a jsem hrdý na náš tým, jak jsme to dnes zvládli. Důležitá byla naše zlepšená obrana ve druhém poločase a bodová šňůra, kterou jsme si ve třetí čtvrtině vytvořili rozhodující náskok."

František Rylich (hráč hostů):

"Pro nás je tohle vítězství hodně důležité. Zajistili jsme se jím první místo, ale hlavně je dobré pro morálku. Vyhráli jsme skoro o dvacet bodů. Hráli jsme týmově, v obraně jsme běhali, v útoku jsme si půjčovali balón, měli jsme pár hezkých akcí. Inkasovali jsme jen 61 bodů, což jsme chtěli, udržet Pardubice na nízkém skóre. Z naší strany to byl hodně dobrý zápas."