GLOSA/Návrat zlatých časů. Pravda, nejcennější kov z toho nikdy nekápl, nicméně účastí v prestižních evropských soutěží rostlo renomé pardubického basketbalu. Jenže po posvícení přišel půst, který byl delší než covidová doba. Trval totiž více než čtyři roky. Beksa se ne a ne prokousat přes čtvrtfinále Kooperativa NBL, a tak se plácala v podřadé soutěži Alpe Adria Cup. Aspoň, že ji jednou vyhrála… Čtvrté místo v sezoně 2022/2023 katapultovalo pardubický basketbal zpět mezi smetánku.

Basketbalové utkání Basketball Champions Legue mezi BK JIP Pardubice (v bíločerveném) a BC Nižnij Novgorod (v černém) v pardubické tehdejší ČSOB Pojišťovna Areně. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Glosa Zdeňka Zamastila

Tohle je ta opravdická Evropa…

Konec nějakého nalhávání. BK KVIS Pardubice se skutečně stává součástí basketbalové Evropy. To, že hrál tři roky Alpe Adria Cup, mělo se starým kontinentem společné pouze jediné. Po geografické stránce. Jinak ale úroveň týmů z Rakouska, Chorvatska či Slovinska měla k prověření výkonnosti daleko asi jako je trasa z Prahy do Splitu… Vysloužit si ale pozvánku do FIBA Europe Cupu to už je jiná. Každý zápas v tomto poháru je zatěžkávací zkouškou. Do plusu se počítají i prohry. Protože každá prohra se silným protivníkem může být výhrou pro domácí Kooperativa NBL. Své o tom vědí dlouháni Opavy. V loňské i předloňské sezoně sice nepostoupili ze základní skupiny, ovšem zkušenosti prodali v play off české soutěže tak dokonale, že dokráčeli až na samotný vrchol.

Dlouhodobá záležitost

Beksa naposledy působila v evropském poháru pod hlavičkou FIBA v sezoně 2018/2019. V ní dokonce nesměle klapala na brány Ligy mistrů. V posledním předkole vypadla ve dvouzápasové sérii s Nižním Novgorodem. Následně startovala v základní skupině FIBA Europe Cupu. Ze současného týmu pamatují poslední tažení basketbalovou Evropou hráči Kamil Švrdlík s Josefem Potočkem a současný sportovní ředitel pardubického klubu Radek Nečas.

Ještě před nimi se evropských klání účastnil také Martin Marek, nynější generální manažer BK KVIS Pardubice. Tudíž on sám nejlépe ví, co účast v prestižních soutěžích pro klub znamená. Pravidelná účast v evropských pohárech zvedá hodnotu klubu. A nejen po finanční stránce…

„Jsme pevně přesvědčeni o pozitivním přínosu co možná nejpočetnějšího zapojení českých klubů do FIBA soutěží. Tudíž v momentě, kdy se nám naskytla příležitost podat přihlášku do FIBA Europe Cupu, jsme vůbec neváhali. K postupu mezi nejlepší čtyři týmy Kooperativa NBL, který znamená možnost účasti v evropských pohárech FIBA, se upínala veškerá naše energie již v průběhu minulé sezony a máme opravdu velkou radost, že se nám to podařilo,“ neskrývá nadšení Marek.

Marek: Evropa nám nastavila zrcadlo

Po posledním vystoupení na evropské scéně hovořil o tom, že zápasy jeho klubu nastavily zrcadlo. Obraz v něm byl zamlžený, přesto hrát Evropu je něco…

„Vynasnažíme, aby náš start ve FIBA Europe Cupu v následující sezoně 2023/2024 nebyl pouze jednorázovou záležitostí, ale abychom udělali další krok dopředu. A dokázali takto nastavenou laťku dlouhodobě udržet. Je naprosto zřejmé, že to bude záviset nejen na naší sportovní výkonnosti, ale především na ekonomických možnostech. Bez pomoci našich obchodních partnerů bychom se neobešli,“ děkuje na dálka Martin Marek.

Repeša poprvé jako hlavní kouč

Zatímco on si bude užívat povinností na diplomatickém poli a své „ovečky“ bedlivě sledovat z tribun evropských hal, tak jeho kolega půjde s kůží na trh. Trenér Dino Repeša se však podobných výzev nebojí. Ba naopak. Jako asistent kouče chorvatské reprezentace mezinárodní konfrontace vyhledává.

"Pro náš klub je návrat do FIBA Europe Cupu dalším důležitým krokem. Před dvěma lety, kdy jsem přišel do Beksy, jsme měli jako hlavní cíl postup mezi nejlepší čtyři týmy Kooperativa NBL, což přináší možnost hrát FIBA evropský pohár. Vnímám, že to nebude jednoduché, včetně finanční stránky, na druhou stranu, účastí v tomto evropském poháru se nám otevírá možnost přivést kvalitnější hráče. V předcházejících dvou sezonách jsme chtěli podepsat některé hráče, ovšem hlavní problém, proč je naše nabídka neoslovila, byl právě v tom, že jsme nehráli FIBA soutěž. Věřím, že pro nadcházející sezonu se nám podaří sestavit kvalitnější tým, než jaký jsme měli v předcházejícím ročníku,“ přemítá Repeša.

Čtvrté místo není zklamání, ale musí být minimem pro příští rok, má jasno Repeša

Trenér, který postupně posouvá Pardubice směrem k finále po bramborové sezoně v té další oznámil útok na medaile. Zkušenosti v evropských bojích půjdou týmu k duhu.

„Já osobně se na tento evropský pohár velice těším a zároveň mám obrovskou motivaci. Jako asistent trenéra jsem působil v Eurolize a Eurocupu, ale v pozici hlavního trenéra půjde o moji první zkušenost. Potkáme se s mnoha skvělými trenéry, výbornými hráči i týmy, které budou mít vyšší rozpočty i kvalitu, nicméně pro nás to musí být motivace pracovat na maximum. Zatím nevíme, jestli budeme hrát přímo v základní skupině, nebo začneme od kvalifikace, ovšem naší jednoznačnou motivací bude v případné kvalifikaci uspět, následně zvládnout základní skupinu a snažit se z ní postoupit do další fáze,“ vyhlašuje směle Dino Repeša, který jedním dechem dodává: „Víme, že nás čeká konfrontace s daleko lepšími soupeři, než proti jakým jsme hráli v Alpe Adria Cupu. Pro nás všechny to bude vynikající zkušenost. Doufám, že každý náš hráč bude po skončení sezony lepší než na jejím začátku.“

Poslední evropský mohykán Kamil Švrdlík:

"Návrat do FIBA Europe Cupu nám určitě přinese spoustu pozitiv. My, hráči, dostaneme vítanou příležitost konfrontovat se s odlišným stylem basketbalu, než na jaký jsme zvyklí z české ligy, popřípadě z Alpe Adria Cupu. Po několika letech se nám znovu naskytne možnost nastoupit proti soupeřům ze zvučnějších národních soutěží, což bude nepochybně velký přínos nejen pro nás, ale i pro celý klub. Pevně věřím, že FIBA Europe Cup bude velkým lákadlem i pro naše výborné fanoušky, kteří budou moci vidět na vlastní oči jiné hráče, jiné týmy a celkově jiný basketbal. Účast v této pohárové soutěži bude příjemným ozvláštněním sezony, vždyť můžeme narazit i na týmy, s nimiž jsme se třeba ještě nikdy nepotkali. Za celý náš tým můžu říct, že se moc těšíme. Všichni si přejeme, abychom ve FIBA Europe Cupu odehráli co možná nejvíce zápasů, což by znamenalo, že se nám bude dařit a povede se nám postoupit do pokročilejší fáze soutěže."