Pardubice o postup. Vyoral může naplno prodat potenciál na mezinárodním fóru

ROZHOVOR/Pět let. V životě basketbalisty se jedná o dlouhý úsek. Takovou dobu čekal Tomáš Vyoral na návrat do Evropy na klubové úrovni. Shodou okolnosti úplně stejně jako Pardubice, kam krátce po mistrovství světa v Číně zamířil. Dnes vypukne ve švédském Östersundu kvalifikace FIBA Europe Cupu. Rozehrávač s tradiční čtyřkou na zádech může po letech paběrkování v Nymburce i národním týmu naplno prodat svůj potenciál.

Pardubičtí basketbalisté (v bílém) zdolali Ostravu 70:61. | Foto: Milan Křiček

Kvalifikace FIBA Europe Cupu, skupina G:

Casademont Zaragoza (Španělsko) vs. BK KVIS Pardubice - dnes v 19:00, Östersunds Sporthall

BK KVIS Pardubice vs. Jämtland Basket (Švédsko) - středa v 19:00, Östersunds Sporthall

Je mu jednatřicet a jeho role v týmech, které hrály na mezinárodním fóru nebyla tak významná, přesto nějaké zkušenosti již nabral. Vždyť hrál Ligu mistrů, zúčastnil se světového šampionátu i olympijských her. Nakonec se ale velké role dočkal až v Beske. Teď může svůj tým dotáhnout do základní skupiny prestižní evropské soutěže.

„Rozhodně nemůžu o sobě říct, že jsem nějaký zkušený hráč, co se týče evropské scény. Na druhou stranu z kluků tady v Pardubicích, toho mám, včetně reprezentace, odehráno asi nejvíce,“ říká Tomáš Vyoral v rozhovoru pro Deník.

Svátek pro náš klub

Do Evropy se nevrací jen pardubický basketbal ale také Tomáš Vyoral. Kdy jste se na klubové úrovni představil v prestižních pohárech naposledy?

Bylo to v sezoně před mým příchodem do Pardubic. Před pěti roky. To jsme s Nymburkem hráli Champions League. Tam jsme vlastně každou sezonu hráli Ligu mistrů (pousměje se).

Kolik jste toho nahrál za Nymburk v Lize mistrů?

Určitě to bylo méně, než jsem si představoval. Je pravda, že v některých zápasech jsem odehrál dost minut. Rozhodně nemůžu o sobě říct, že jsem nějaký zkušený hráč. Na druhou stranu z kluků tady v Pardubicích, co se týče evropské scény, včetně reprezentace, toho mám odehráno asi nejvíce.

Navíc v Lize mistrů nastupovaly kvalitnější týmy, než v ostatních evropských soutěžích, viďte?

Přesně tak. Obecně jsou v Champions League kvalitnější týmy než ve FIBA Europe Cupu. I když teď nás čeká Zaragoza a ta je srovnatelná s Ligou mistrů.

Stejně jako v reprezentaci, tak ani v nymburském dresu jste neměl v týmu stěžejní roli. Naopak v Pardubicích máte jistou sestavu.

Však to také byl jeden z důvodů, proč jsem z Nymburka odešel. Chtěl jsem pro sebe větší roli a více minut na palubovce. V Pardubicích oboje mám.

Pardubice o postup. Vyoral může naplno prodat potenciál na mezinárodním fóru

Těšíte se, že se můžete konečně naplno ukázat Evropě?

Určitě se na to těším. Hodně mě zajímá, jak na tom budeme v porovnání s ostatními evropskými týmy. Pro náš klub to je svátek.

Na co se musíte připravit, respektive v čem bude basketbal na této úrovni jiný?

Bude rychlejší, fyzičtější. Myslím si, že všechno je o krok a dva rychlejší než v české lize.

S jakými plány Beksa odlétá do Švédska, kde se koná kvalifikace jedné ze skupin?

Jedeme se poprat o postup. Uvidíme, s jakou se potkáme formou, jak nám to půjde. Bude také dost záležet na soupeřích. Pochopitelně tam nejedeme s tím, že bychom chtěli oba zápasy prohrát. Budeme se snažit vyhrát oba zápasy.

A kdyby se vám to nepodařilo, tak nasbíráte cenné zkušenosti, které se vám mohou hodit v play off, co vy na to?

Přesně tak. Každý zápas na evropské scéně je důležitý. Především pro mladé kluky znamená nějakou formu motivace do další práce. Pro nás všechny to bude super.

A co chlap po třicítce? Může mu podobná zkušenost dodat další náboj do kariéry?

Každopádně. I když mi je jednatřicet, tak se chci dál posouvat.

Velké neznámé. Pro všechny

První soupeř by klidně mohl startovat v Lize mistrů. Co lze povědět na adresu Zaragozy?

Nemá si cenu nic nalhávat. Zaragoza je hlavním favoritem naší skupiny. Jedná se o stabilní tým v ACB lize. Pohybuje se někde uprostřed tabulky. Podle mého názoru mají v tomto roce jednu z nejsilnějších sestav za poslední dobu. Utkání pro nás bude takový křest ohněm. Uvidíme, jak se s tím popasujeme.

Nemůže být pro Zaragozu pod úroveň, že hraje „jen“ FIBA Europe Cup?

Mám za to, že pro ně budeme jednou velkou neznámá. Přeci jenom mezi evropskými týmy je z českých klubů známý pouze Nymburk. My jsme nastupovali v Alpe Adria Cup, což nikdo moc nesleduje. Jednou z variant je ta, že nás můžou podcenit, což by nám hrálo do karet. Nicméně kvalita je na straně Zaragozy.

V Casademontu Zaragoza působil Vít Krejčí. V Barceloně hrají Tomáš Satoranský a Jan Veselý? Zjišťoval jste podrobnosti od bývalých reprezentačních kolegů?

S klukama jsme si nepsali. Nějak na to asi nebyl čas (úsměv). Protivníka ovšem budeme mít naskautovaného dobře.

A co vy, nepátral jste po Zaragoze sám?

Ne. To vůbec.

Ginzburgovi se vrátil bumerang. Přehlížený Vyoral odmítl reprezentaci

Daleko schůdnější pro Pardubice je Jämtland. Co víte o domácích?

Pro oba týmy bude ten druhý také velkou neznámou. Přiznám se, že jsem je ještě nikdy hrát neviděl. Vůbec nevím, co tam působí za hráče, ale mají tam pár cizinců. Koukali jsme, že švédská liga také teď začala. Mají za sebou dva zápasy. Tím, že hrají doma, se bude jednat o nepříjemného soupeře. Každopádně ale dost hratelnějšího než je Zaragoza.

Setkal jste se vůbec někdy se švédským basketbalem?

Myslím, že jsem proti Švédům nikdy nehrál. Setkal jsem se několikrát s Finy v reprezentaci, ale se Švédy fakt ne.

V posledním utkání před odletem jste se střetli s Ostravou. Sice jste vítězili, ale ta hra nebyla dobrá. Šetřili jste se, nebo jste snad nechtěli odtajnit všechny zbraně?

Je pravda, že takový výkon by nestačil ani na Jämtland. Podle mě se nám zápas celkově moc nepovedl. Nebyli jsme schopni chytit ten náš rytmus hry. Myslím si, že jsme vyhráli přesvědčivě, ale předvedená hra nebyla moc pěkná. Nechci se nijak vymlouvat, ale takové zápasy jsou dost těžké v jedné věci. Jakmile má člověk před sebou vidinu vrcholu za pár dní, tak už po něm pokukuje.

Nemůže za to fakt, že zkraje sezony si tým teprve sedá. Nota bene, když Pardubice kompletně vyměnily cizineckou legii?

Celkem logicky si všechno ještě úplně nesedlo. Na druhou stranu jsou na tom všechny týmy na začátku sezony podobně. Kluci z ciziny zapadli do kabiny dobře. Jsou fajn a máme super partu. Lepší se to i na hřišti. Uvidíme, na co to bude stačit ve Švédsku.

Hala, hotel, max kafe ve městě

Při pohledu na pardubickou soupisku lze zjistit, že je v týmu více bodových hráčů než v minulých sezonách. Můžete se tak soustředit na tvoření hry. Jaká je vaše současná úloha v týmu?

Je nás tady opravdu více. Kromě prvního utkání v Děčíně byly minuty rozloženy pro více hráčů. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet v sezoně. I z pohledu FIBA Europe Cupu. Zatím je to těžké hodnotit po třech zápasech.

Patrně vám ale nevadí, že s nadsázkou řečeno, nehrajete čtyřicet minut?

Čtyřicet minut už ani nechci. Ale zase, že bych spokojený s minutáží okolo patnácti minut, tak to určitě ne.

Na kvalifikaci FIBA Europe Cupu jste se naladili třemi výhrami. Lepší vstup do Kooperativa NBL jste nemohli zaznamenat.

Kdo zná českou ligu, tak ví, že v Děčíně se vždycky hraje těžce. My jsme si to ale dost komplikovali. Klidně jsme mohli vyhrát už v základní hrací době. Proti Brnu i Ostravě, co se týče rozložení nějaké hráčské síly, jsme brali povinné výhry. Brno dost oslabilo a Ostrava se zatím sehrává, když má v týmu také spoustu nových hráčů. Pokud chceme figurovat vysoko v tabulce, tak takové týmy musíme doma porážet.

Po několika letech znovu vyjdete se stereotypu české ligy. Jak je hráč rád a najdete další pozitiva na účasti v prestižním evropském poháru?

Určitě je pro hráče každá taková změna dobrá. Protože, když dokola hrajete českou ligu, tak vás to tolik nebaví. Ne jinak. Ne, že by nás to nebavilo, ale starty na mezinárodní úrovni jsou osvěžením basketbalového života. Do Švédska se těšíme, zase se jedná o něco nového. Doufám, že postoupíme do základní skupiny FIBA Europe Cupu. Náš klub by si to za ty roky, kdy se nám to nepodařilo, zasloužil.

Pardubice jsou na svých. FIBA Europe Cup je pro nové hráče lákadlem, říká Nečas

Najdete na rozšíření bojové linie na basketbalovém poli nějaká negativa?

Tak snad jedině cestování. Kolikrát je náročnější než samotný zápas či trénink. To ale ke sportu patří. Jsme profesionálové a musíme se s tím nějakým způsobem vypořádat.

Vaši hokejoví kolegové hráli Ligu mistrů shodou okolností také ve Švédsku. Do Skandinávie odlétali přímo z Pardubic. Co baskeťáci?

My jsme z Pardubic neletěli. Letěli jsme z Prahy s přestupem ve Stockholmu. Naštěstí na sebe lety navazovaly, takže to bylo super.

Jämtland je klub, který reprezentuje bitlonové město Östersund. Existuje šance, že se podíváte do této bašty klasického lyžování?

Mám takový pocit, že toho času budeme mít na podobné aktivity málo. Když jsem si prošel itinerář, tak budeme pendlovat mezi halou a hotelem. To bude do odletu asi všechno. Maximálně bych to viděl na krátký čas si sednout na kafe někam do města.

Pardubický trenér Dino Repeša před startem kvalifikace FIBA Europe Cupu:

“Zaragoza i Jämtland začaly své národní soutěže bilancí 1/1. Zaragoza nejprve prohrála v Madridu s Realem a proté vyhrála proti Malaze, takže má za sebou těžká utkání s top týmy španělské ligy. Casademont má obrovský útočný talent. Americký pivot Jahlil Okafor odehrál spoustu sezon v NBA, jeho krajan, shooting guard Mark Smith, byl v minulé sezoně jedním z nejlepších hráčů Bundesligy. Na pozicích guardů jsou zkušený italský rozehrávač Andrea Cincarini a kanadský reprezentant Trae-Bell Haynes. Pod košem pak bosenský reprezentant Emir Sulejmanovič. Mezi osové patří i španělští hráči Santiago Yusta a Miguel Gonzales. V týmu figuruje rovněž velmi talentovaný rozehrávač Lucas Langarita a nedávná posila, americký pivot Mitchell Watt. Jämtlandu chyběl v prvním kole švédské ligy klíčový americký rozehrávač Tra Holder a bylo to vidět. Do druhého duelu s Luleou už nastoupil a pomohl k výhře 25 body. Kromě něj je stěžejním hráčem domácích velmi kvalitní pivot Florent Thamba z Konga. Právě eliminování jejich spolupráce bude z pohledu obrany naprosto klíčové. Naši soupeři budou mít oproti nám výhodu, protože o víkendu nehráli utkání ve svých soutěžích, a tak měli více času na přípravu. Pro nás je pozitivní, že v posledních dvou ligových zápasech zasáhlo do hry všech jedenáct hráčů, které jsme měli k dispozici. Takže do prvního duelu proti Zaragoze nepůjdeme unaveni. Pokud jde o samotnou hru, v obou zápasech musíme především co nejkvalitněji bránit, abychom měli šanci na úspěšné výsledky.”