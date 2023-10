Nejtěsnějším možným rozdílem, v nejzazším momentu. Pardubičtí basketbalisté prohráli i druhý zápas v kvalifikaci FIBA Europe Cupu. Tím nejhorším způsobem. Střetli se s pořádajícím Jämtlandem, který jim zasadil smrtící ránu v poslední vteřině. Bez ohledu na výsledek střetu mezi švédským týmem a prvním přemožitelem ze Zaragozy jsou z evropského poháru vyřazeni.

Pardubičtí basketbalisté (v bílém) nestačili na domácí Jämtland. | Foto: FIBA Europe Cup

Kvalifikace FIBA Europe Cupu:

BK Kvis Pardubice – Jämtland Basket 76:77 (17:11, 37:36, 48:60).

Body: Brunk 21, Alford 17, Skifić 14, Burda 9, Pekárek 8, Vyoral 5, Švrdlík 2 – Holder 24, Le Day 16, Casero 12, Zeković 8, Hampton 7, Thamba 5, Johansson 3, Ahlin 2. Fauly: 18:24. Trestné hody: 19/18 – 17/12. Trojky: 8:7. Doskoky: 36:37.

Dvaadvacet hodin po heroickém výkonu s účastníkem ACB ligy nastoupily Pardubice proti odpočatému Jämtlandu. V silnější rotaci než šesti hráčů, ovšem těm stěžejním ve třetí čtvrtině viditelně docházely síly. Pro závěrnou se zebe vyždímali zbytek, ale smolně padli.

Pardubičtí dlouháni se z nešťastné prohry se Zaragozou rychle vzpamatovali a v první čtvrtině domácím prakticky nic nedovolili. Vytasili se s výbornou obranou, když inkasovali pouze jedenáct bodů. Na začátku druhé čtvrtiny svůj náskok ještě o dva body zvýšili, ovšem pak Jämtland začal stahovat. Nejdříve šestibodovou sérií na 17:19 z jeho pohledu a pak pro změnu šesti body otočil stav z 24:28 na 30:28. Beksa silou vůle ještě do konce první půle otočilo kormidlo na svoji stranu.

Po přestávce znovu vstoupila na palubovku kulhavou nohou. Tři minuty držela vyrovnaný stav, poté se střelecky na stejnou dobu odmlčela a švédský tým svoji další šňůru zdvojnásobil. A s dvanáctibodovou sekerou se přesunula do závěrečného kvartálu. V něm ze sebe domácí (podle zápisu) vyždímala zbytek sil. První pětiminutovku ovládla v poměru 16:7. Přitáhla se na tři body a bylo jen otázkou času, kdy vyrovná. Jenže k tomu ne a ne dojít. Ve dvou případech snížila na nejnižší možný rozdíl, ale v následujících útocích soupeře nepřeskočila. Dvě a půl minuty před koncem naopak Holder oddálil trojkou svůj celek od protivníka na čtyři body. Stejnou mincí okamžitě odpověděl Jure Skifić. Potom se oba týmy nemohly přes obrany prosadit. To se podařilo až Josephu Brunkovi. Najel pod koš, kde ho hostující dvojblok sevřel do kleští. Rozhodčí nařídili dvě šestky, které americký pivot v pardubických službách proměnil. Východočeši se po dvaceti minutách vrátili do plusu. Poslední útok měli k dispozici pořadatelé jedné z kvalifikačních skupin. První pokus zahodili, druhý pokus zahodili. Odražený míč ztečoval do autu Matěj Burda. Po autovém výhozu si vzal míč Hampton. Prosmýkl se kolem Brunka a zavěsil. Jelikož se tak stalo v poslední vteřině, Pardubice už nedostaly šanci na reakci.

Utkání zhodnotil pardubický rozehrávač Matěj Burda