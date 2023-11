Dlouho propastný hráčský deficit nevydržel. Pardubické vedení okamžitě reaguje na odchod hráčského kvarteta Alford, Brunk, Štěrba, Kheil. Prvním z nových hráčů, který hlásí příchod na Beksu, je Kameron Chatman. Sedmadvacetiletý Američan ale nejde do úplně neznámého prostředí. V loňské sezoně totiž působil v Brně. Pardubice mohou jeho služeb využít na křídle i pod košem. Kontrakt podepsal do konce letošní sezony.

Kameron Chatman se upsal do konce sezony pardubické Bekse. | Foto: BK Pardubice

Vizitka - Kameron Chatman Narozen: 1. 6. 1996 (Portland, USA). Výška: 202 cm. Váha: 98 kg. Pozice: 3/4. Číslo dresu: 3. Vývoj kariéry: Michigan Wolverines (NCAA), Detroit-Mercy Titans (NCAA), Pinar Karsiyaka (Turecko), Limburg United (Belgie), Ovarense GAVEX (Portugalsko), Scarborough Shooting Stars (Kanada), Basket Brno, Scarborough Shooting Stars (Kanada), BK KVIS Pardubice.

Tento rodák z Portlandu má za sebou nedávné úspěšné působení v české Kooperativa NBL. V sezoně 2022/2023 odehrál v dresu Basketu Brno celkem 41 zápasů (s průměry 16 bodů + 5,5 doskoku + 2 asistence). Ve čtyřech utkáních proti Bekse zapisoval průměrně 17 bodů + 6,5 doskoku). Po skončení loňského ročníku stihl nastoupit ještě k šesti zápasům v kanadském klubu Scarborough Shooting Stars (s průměry 13,8 bodu + 5,2 asistence).

„O Kamerona jsme měli velký zájem již před začátkem letošní sezony. V jejím průběhu jsme na naše tehdejší jednání znovu navázali a jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít společnou řeč. Jedná se o zkušeného hráče, již se znalostí nejvyšší české soutěže. Mezi jeho velké přednosti patří výborné čtení hry, má rovněž značný ofenzivní repertoár. Přejeme si, aby Kameron v Bekse navázal na své velice kvalitní výkony z předcházejících sezon a pomohl týmu k posunu na pozice, kde bychom si ho jistě všichni přáli vidět,“ říká Radek Nečas, sportovní ředitel BK Pardubice, který ještě dodává: „V těchto dnech paralelně intenzivně vyjednáváme o dalším posílení týmu.”

Kameron Chatman (s míčem v ruce) ještě v dresu Brna.Zdroj: Milan Křiček

Kamerona Chatman už je protřelý borec. Ve svém životopisu má například uvedeno Pinar Karsiyaka, což je klub z prestižní turecké ligy.

“Mám velkou radost, že se mohu stát pevnou součástí pardubického klubu. Zvolil jsem jej i díky vlastním zkušenostem z minulé sezony, kdy jsem proti Pardubicím čtyřikrát hrál a vím, že jde o tým, jehož ambicí je patřit do špičky české ligy. Pevně věřím, že můj herní styl a mé výkony k tomu napomohou. Moje motivace je jasná: vyhrávat. Chci se soustředit na to, abych já sám i celý tým předváděl v každém utkání co nejlepší výkony, což by, doufám, mělo vést na konci sezony ke kýženému výsledku. Rád bych pozdravil i pardubické fanoušky. Dobře si pamatuji na výbornou atmosféru, jaká panovala při zápasech ve Sportovní hale Dašická. Nemůžu se dočkat, až si ji užiji v pardubickém dresu. Jsem připravený odevzdat maximum pro své spoluhráče, trenéry, ale i všechny fanoušky a celé město.”