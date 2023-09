Semifinálová hladovka skončila… Pardubičtí basketbalisté se po pěti letech prodrali mezi nejlepší čtyři týmy v České republice. A zdá se, že mají v plánu naplnit rčení: S jídlem roste chuť. V nové sezoně by rádi zaútočili finále. To ale není všechno. Zásluhou čtvrté příčky se po pěti letech vracejí do Evropy. Už zkraje října je čeká kvalifikace ve FIBA Europe Cupu.

Pardubický basketbal míří v nové sezoně vysoko. | Foto: Deník/Zdeněk Zamastil

Naposledy pardubickým dlouhánům uniklo finále v sedmém zápase. Respektive až v jeho druhém poločase. Zůstat po osmiměsíčním úsilí bez medaile je k naštvání. Nicméně ani konečná čtvrtá příčka nebyla k zahození. Beksu totiž katapultovala do Evropy.

„Co se týče umístění, tak si jsme vědomi, že jsme byli kousíček od finále. Na druhou stranu chybělo málo a nemuseli bychom být ani v semifinále. Bereme to jako obrovskou zkušenost. Posunuli jsme se na příčky, které nám umožnili vrátit se do FIBA evropských pohárů. To byl jeden z naších cílů,“ vysvětluje Pavel Stara, předseda představenstva BK Pardubice.

V Evropě pravidelně

Už zkraje října čeká jeho podřízené ve Švédsku kvalifikační turnaj FIBA Europe Cupu. A návrat po pěti letech mezi evropskou smetánku bude pěkně peprný.

„Bohužel, nebo možná bohudík jsme vyfasovali Zaragozu, která je favoritem nejen naší skupiny ale celé soutěže. V mých očích je týmem, který by měl figurovat ještě o level výše. Postupuje pouze vítěz, takže nás čeká perná šichta. Spravedlivé je ale dodat, že teoreticky může postoupit i nejlepší ze druhých míst. Takže musíme hrát v obou zápasech na skóre. Naplno až do závěrečného klaksonu,“ má jasno manažer, který začíná na soutoku Labe a Chrudimky šestnáctou sezonu.

„Po třech ligových kolech nastoupíme ve Švédsku. Nejdříve nás čeká Casademont Zaragoza. V létě podepsali velmi kvalitní hráče. Určitě se bude chtít probojovat do play off extrémně silné španělské ligy a poté Jämtland. Zaragoza je jasným favoritem, ale ve sportu to chodí tak, že se nemusí vyhrát pokaždé. Věřím, že budeme mít šanci postoupit ze skupiny. Musí to být náš cíl. Ne odehrát dva zápasy a vrátit se domů. Musíme být motivovaní. Víme, že se nám nedávají příliš velké šance proti Zaragoze, ale musíme si věřit až do konce. Zkusit překvapit,“ burcuje pardubický kouč Dino Repeša.

Pardubické vedení se myšlenkou bitvy s těmi nejlepšími týmy na starém kontinentu netají už několik let.

„V evropských pohárech bychom chtěli startovat dlouhodobě a pravidelně. K tomu je ale zapotřebí umisťovat se na předních příčkách v české lize,“ opakuje známou pravdu Stara.

Proč se ale nepokusit o tu nejvyšší? Poslední titul pamatují v Pardubicích v roce 1984. A tehdy také musela sezona začínat číslem tři na konci…

„V našich hlavách je doplout do stejných vod a pak se pokusit udělat ten krůček na víc. Dlouhodobý sen Pardubic je znám. Já jsem se zařekl, že to slovo nevyslovím. Také proto, že ostatní týmy posilují a play off bude velmi otevřené,“ tuší Stara, který dodává: "Musíme šlapat bez ohledu na to, jaká bude konkurence. V Bekse to musí každý cítit. My, co sedíme v kanceláři, kluci na hřišti, trenéři. Všichni musíme mít stejný cíl,“ poukazuje na jednotu v klubu předseda představenstva.

A ještě jednou číslice čtyři na konci letopočtu. V roce 1994 získali pardubičtí obři prvenství v národním poháru.

„Český pohár je pro nás také důležitý. Jakoukoliv soutěž, kterou hrajeme, chceme hrát do jejího posledního zápasu. Takže to je cíl, který budeme atakovat v domácím poháru,“ slibuje Stara.

Nejnáročnější příprava

Pardubice se po minulé sezoně zbavily všech čtyřech cizinců, se kterými (by) terno neudělaly.

„Odešli Neal, Dickerson, Rikić, Čolak. Na pozici pět přišel Brunk, který je velmi silný pod košem. Minulý rok hrál kvalitní polskou ligu v Toruni. Na pozici čtyři jsme jsme přivítali dalšího hráče z polské ligy, kterým je Škifić. Jedna se o zkušenějšího hráče, který pamatuje Adriatickou ligu. Na pozici jedna či dvě můžeme využít služeb Alforda. Je to velmi kvalitní hráč, s dobrou střelou za trojkovým obloukem,“ vypočítává přednosti nového tria kouč Dino Repeša.

V českém táboře Beksy došlo k minimálním změnám. Dá se říct: kus za kus. Filip Novotný odešel na vlastní žádost a naopak místo v šatně si zabral Martin Kheil.

„Pořád se držíme konceptu, aby náš tým měl převahu českých hráčů. Chceme to mít vhodně věkově nastavené a vyvážené. Tedy zkušené hráče, střední jádro a mladé potencionální kluky. Optimální je, když vycházejí buďto z naší akademie nebo naší mládeže. Případně pokud se někde objeví prospekt, tak ho přitáhnout zavčasu do Pardubic,“ objasňuje politiku klubu Stara.

„Když se podívám na naší soupisku a bude-li tým ve stejném složení pokračovat do konce sezony, tak můžeme myslet hodně vysoko. Uvidíme ale, jak na tom budeme po zdravotní stránce. Doufám, že tým bude zdravý až do konce sezony. V předchozích dvou ročnících jsme měli dost problémy se zraněnými hráči. Je to pro nás klíčové. Být v loňské sezoně zdraví Vyoral a Rikić tak jsme ve finále a neprohráli bychom sedmý zápas v Děčíně. Je to ale sport. Je to život. Pokračujeme dál. Uděláme maximum pro ten krok dál,“ zmiňuje chorvatský trenér, který na východě prodloužil smlouvu.

Kromě Repeši vedení nabídlo další kontrakt jeho asistentu Vanjovi Miljkovićovi.

„Trenéři pokračují, což jsme avizovali. Tak jak je znám, jejich ambicí je, že jejich práce tady ještě neskončila,“ usmívá se Stara.

Vzhledem k náročnému programu vsadil se svým kolegou na „drsnou“ přípravu.

„Začínali jsme velmi brzy před začátkem sezony. Jednalo se o nejnáročnější přípravu, co jsem v České republice. Co se týče tréninků i soupeřů v přípravných zápasech. Slask Wroclaw hraje Eurocup. Zielona Góra se pyšní šesti tituly v posledních deseti letech v polské lize. Nymburk, Ústí nad Labem patří k české špičce. Škoda, že jsme odehráli jen dva v plném složení. To ale není důvod, abychom nebyli připravení na vstup do soutěže v Děčíně,“ nehledá výmluvy Repeša.

„Je před námi velmi těžká sezona. Týmy jako Beksa chtějí být u vrcholu české ligy. Když se podívám, tak se každý zlepšil o pět až deset procent. Určitě musíme hrát ještě lepší basket,“ dodává Repeša.

K přípravě se vyjádřil také pardubický kapitán Kamil Švrdlík (viz video níže).

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Rozpočet 25 milionů

K dosažení sportovních cílů vždy pomáhají ty ekonomické.

„Vážíme si podpory všech komerčních partnerů. O to více, pokud mají srdce v Pardubicích. Samozřejmě si ceníme pomoci města i kraje. Bez nich by to také nešlo,“ předesílá k tématu Pavel Stara.

„Rozpočet klubu je se vším všudy dvacet pět milionů. Není jednoduché naplňovat ten budget. Poslední sezonu skončíme v nějaké výraznější ztrátě. I z toho důvodu, že jsme chtěli vyčistit veškeré položky, které se dlouhodobě táhly. Nemají vliv na cash flow (finanční tok peněz), ale jsou to účetní čísla. Jeden z cílů je odrazit se k vytvoření stabilního rozpočtu na tu další sezonu, který umožní plánovat. Přesto jsme rozpočet navýšili, a to z důvodu rostoucích nákladů. Na zajištění nákladů kolem hráčů, bydlení, aut, pronájmy haly. Má na to vliv energetická krize a podobně. Příjmová stránka je pro nás v zásadě v položkách jako je municipalita a partneři,“ nechává nahlédnout pod pokličku klubu Stara.

Pardubický basketbal si hodně zakládá na své budoucnosti. Tu vždy zajišťuje mládež.

„Jedním z našich úkolů je rekonstrukce haly Dukla, která už dosloužila. Jedná se projekt určený naší mládeži. Jsme s ní v úzkém kontaktu a rovněž personálně provázaní. Máme radost, že je zastoupena ve všech kategoriích na nejvyšší úrovni. To znamená od Kooperativa NBL dolů. Mladí kluci hrají první ligu dospělých, máme extraligy, ligy. Sahá to až do přípravek. I tam bychom chtěli tu práci zkvalitnit a k tomu je potřeba zázemí. Bez zázemí se nikam nehneme. A jak se traduje: Zázemí dělá produkt,“ připomíná Pavel Stara.

Hrana kapacity haly

Bez fanoušků je basketbal nic. Obecně sport se bez svých příznivců neobejde.

„Celá basketbalová liga se zvedla. Bylo to i tím, že Nymburk nebyl tak konkurenceschopný, respektive nebyl tak dominantní. Mělo to vliv na sledovanost televizních zápasů i návštěvy hal. Jenom u nás stoupl průměr o 270 lidí na zápas. To už je pomalu hrana kapacity haly Dašická. V play off bychom měli na několik zápasů dvojnásobně vyprodáno. To je důvod, proč kapacita případné nové haly, kolem tří tisíc, je minimálně na play off dosažitelná. Jsme za to pochopitelně rádi. Ne jenom u nás v Pardubicích, ale v celé lize, protože basketbal získává vyšší a dominantnější podporu,“ pochvaluje si Stara.

Více fanoušků Beksy na domácích zápasech rovná se vyšší příjmy ze vstupného.

„Po dlouhých letech jsme zvedli jak cenu permanentek, tak vstupné. Je to jedna z cest, kdy i tato hodnota musí být nastavena tak, aby tak odpovídala nejvyšší soutěži. A realitě jaká je. Peníze se musí někde vydělat. Určitě nejsme nejdražší v lize. Soudě podle reakcích, jsme hladinu zvýšení trefili. Navíc permanentkářům jsme to chtěli vykompenzovat nějakým bonusem. Tričkem nebo jiným dárkem,“ podotýká Pavel Stara.