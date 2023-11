Beksa hlásí čtyři hráčské ztráty: konec smlouvy, zranění i rozvázání kontraktu

Když se to sype, tak se to sype… Do slušné podoby převedené české rčení plně vystihuje současný stav v pardubickém basketbalu. Začalo to předčasným vypadnutím z evropského poháru a pokračovalo šokující rezignací hlavního kouče. Do toho přišla zranění, která nejsou krátkodobého charakteru. V neposlední řadě do neutěšené situace promlouvá výkonnost týmu i jednotlivců. Tým, který v koutku duše pomýšlel na finále, se propadl na devátou příčku s bilancí pět výher a osm proher. Výsledkem všeho jsou personální změny v hráčském kádru Beksy. Pardubický dres už neobléknou Alford, Brunk, Kheil a Štěrba.

Pardubičtí basketbalisté (v bílém) nestačili na domácí Jämtland 88:94. Na snímku útočí Joey Brunk | Foto: FIBA Europe Cup