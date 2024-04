V klubu, kde chtěli konečně prokopnout semifinálovou bránu, se museli chvílemi obávat, zda nepůjdou do potupné baráže. Nakonec Část poražených odmítli a naopak v Části vítězů se stačili posunout na šestou, poslední příčku, která zajišťuje přímý postup do čtvrtfinále.

„Dostali jsme se do herní i zápasové krize. Změny, které nastaly, jako odchod od rozdělané práce, což bylo čistě rozhodnutí trenéra Repeši. Ale ne všichni v týmu právě tuto změnu rychle vstřebali. Netáhli jsme za jeden provaz, což se v zápasech kdy se týmu nedaří bohužel ukázalo. Bylo to také o ztrátě sebevědomí, kdy ač se snažíte sebevíc, tak to někdy nejde. V tomto období mi hlavně chyběla bojovnost, prohrát se může, ale každý by měl odcházet s pocitem, že pro to udělal ma-ximum. Pak se i z prohry dá poučit. Moc lidí a odborníků už nám šanci asi nedávali. Po některých našich výkonech oprávněně. My jsme ale stále věřili v to, že tým tu sílu má. Začal šlapat a možná i pod dojmem toho, co nám hrozí, hráči ukázali charakter. A velice si ceníme, že jsme si sérií výher vybojovali skupinu A1 již s předstihem,“ říká sportovní ředitel Radek Nečas v rozhovoru pro Deník.

Sportovní ředitel Radek Nečas tráví zápasy na lavičce.Zdroj: Milan Křiček

Repeša měl naši podporu

Pardubičtí basketbalisté připomínali v dlouhodobé části jakýsi úkaz. Buď tahali dlouhou šňůru výher, nebo proher. Klidně šesti, pěti uzlů na obou stranách provazu. Jak vysvětlíte takovou nestabilitu?

Souhlasím. Doufám, že posledním kole nadstavby skončila ta druhá šňůra a v play off navážeme na šňůru vítězných zápasů. A budeme mít takovou formu jako před měsícem.

Dobře to zní, ale unikl jste mi z otázky….

Myslím si, že to bylo hodně dané absencí některých klíčových hráčů v týmu. Respektive jejich zraněními. Hráli jsme v užší rotaci, kdy dostávali velkou porci minut hráči, kteří do té doby takovou zápasovou minutáž neměli, tím pádem jsme byli hůře čitelní pro soupeře. A tito hráči svou příležitost využili. Je známo, že pokud je v týmu míň hráčů, tak vědí, že budou hrát, i když udělají chybu. To se projeví na jejich daleko vyšším sebevědomí. Navíc jsme ve většině případech nenastupovali do zápasů jako favorité. Výsledky, kterých jsme dosáhli, byly nad očekávání. Všichni hráči měli sebevědomí hodně nahoře. No a když jedete na vítězné vlně, tak si věříte, že můžete uspět proti každému. Náš tým ukázal sílu, i když nám chyběli klíčoví hráči různých rolí i na různých pozicích. To je devíza, kterou se chceme vrátit do vítězného módu.

Do sezony v Kooperativa NBL jste vstoupili třemi zářezy v řadě. Vítr z plachet vám ale vzal FIBA Euro Cup. Jak hodně nepostup do základní fáze ovlivnil tým?

Myslím si, že nijak. Prohráli jsme těsně s velice silnou Zaragozou. I když už jsme věděli, že nemůžeme postoupit, tak jsme chtěli uhrát ve Švédsku alespoň jedno vítězství. Sám ze své hráčské zkušenosti, že kvalifikace evropských pohárů tím, že je hned na startu nové sezony a zároveň je jedním z jejich vrcholů, je důležité i po případném neúspěchu se “přepnout zpátky” a plně se koncentrovat na domácí soutěž. Možná jsme si trochu pod dojmem dobrých výkonů v poháru mysleli, že kvalifikace evropských pohárů jsou jedním z vrcholů sezony, že jo. Pak je strašně důležitý se koncentrovat a vrátit myšlenky ke své soutěži, která je aktuální. Možná jsme si trochu pod dojmem dobrých výkonů v poháru mysleli, že to půjde v lize samo. Opak byl pravdou a my se dostali do křeče.

Výsledky si vybraly svou daň. Beksa se loučí s Repešou po více než dvou letech

Zmíněná křeč vyvrcholila odchodem respektovaného a vysoce ambiciózního trenéra Dina Depeši, který možná absencí Evropského poháru přišel o nějakou takovou poslední motivaci.

To si úplně nemyslím. Skládali jsme tým pro FIBA Europe Cup tak, aby byl v případě postupu konkurenceschopný a zároveň, aby hrál o co nejvyšší příčky v KNBL. Pro úspěch postupu do základní skupiny poháru FIBA Europe Cup jsme i přivedli Bryce Alforda. Aby nám pomohl v poháru plus co nejvíc v ligových zápasech. Žádný nějaký krátkodobý účinek. Věřili jsme tomu, že ho skládáme tak, aby byl nejen schopný hrát nejvyšší soutěž, ale zároveň v případě postupu bojovat o co nejlepší výsledky.

Proč tedy Repeša odešel?

To je otázka pro něho. Já se mohu jen domnívat a můžu si něco myslet.