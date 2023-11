Jedno je jisté. Pardubické basketbalisty povede až do konce sezony Vanja Miljkovič. Vstupoval do ní jako asistent Dina Repeši. Ten však po sérii neúspěšných výsledků nabídl ze dne na den svou rezignaci. Vedení Beksy postavil do nezáviděníhodné situace. V rozehrané soutěži okamžitě sehnat náhradu. Vcelku logicky ukázalo na člověka, který tým zná. S nadsázkou se dá říct, že v Pardubicích boří letitý mýtus. Nejen v českém sportovním prostředí se traduje se, že je snazší vyměnit trenéra než všechny hráče. Mimochodem z různých důvodů se klubem rozloučila třetina kádru…

Vanja Miljkovič zatím prožívá na pardubické lavičce skutečný křest ohněm. | Foto: BK Pardubice

Sezona začala tak idylicky. Pardubičtí dlouháni do ní vstoupili famózně. Po třech kolech je hřály tři výhry. Před kvalifikací FIBA Europe Cupu jim vlily do žil optimismus. A ve Švédsku nebyly daleko k obrovské senzaci. Tři čtvrtiny drželi favorizovanou Zaragozu v napětí. Výhru a tím i postup ztratili v posledních pěti minutách. Druhý duel, který prohráli s pořádajícím Jämtlandem, sice nic neřešil, ale koš v závěrečné vteřině jako by předeslal, co se bude dít v dalších týdnech.

„Vstup do sezony byl výsledkově a především herně v pořádku. 3:0 v lize. Odehráli jsme skvělý vstupní zápas v Děčíně., který nám dodal nám hodně energie. Odjeli jsme do Švédska. I když jsme nepostoupili do základní fáze, tak jsme tam odehráli zápasy na stropu a potenciálu týmu. Respektive tak na to, co v tu dobu tým měl. Přes léto se nám podařilo podepsat kvalitní cizince. Joel Brunk, Bryce Alford i Jure Škifić v zápasech FIBA Cupu ukázali svoji kvalitu. Pak jsme se vrátili a bohužel přišel zlom,“ popisuje situaci svým pohledem Martin Marek, generální manažer BK Pardubice.

Repešova čára přes rozpočet

Návrat do ligové reality byl krutý. Ještě pod dojmem krachu v Evropě doma Beska schytala první prohru sezony. Následoval výjezd do Nymburka a debakl. Nejhorší prohra z tohoto triptychu jde na vrub cesty do Olomouce, kde Pardubice padly o jediný bod. V tu dobu sílily hlasy veřejnosti na vyhození kouče. Na chvíli se uklidnil při „povinné“ výhře v sportovně hudebním večeru Hrajeme spolu za Pardubice. Beksa smetla Kolín a čekalo se, jak na výhru po třech týdnech půstu naváže v dohrávce s Pískem. A nováček na dašické senzačně zvítězil po bláznivém utkání 104:100. Každá čtvrtina připomínala tak trochu vtip. První a poslední ovládli Sršni dvojciferně, zbývají pak domácí, a to ne méně než rozdílem osmi bodů. Ambiciózní kouč Dino Repeša nenašel jiné východisko, než sáhnout k osobnímu bankrotu.

„Dino Repeša je pro náš klub velká ztráta. Nebyl jen hlavním trenérem ale i manažerem. Skvěle se nám s ním spolupracovalo. Byl to člověk, který dokázal vidět věci v souvislostech. Každoročně se hodně podílel na skládání týmu. V tu chvíli, kdy to po Písku položil, bylo jeho osobní rozhodnutí. My jsme ho do toho netlačili,“ vysvětluje Martin Marek.

Dohrávka čtvrtého kola s Pískem se uskutečnila v úterý. Nikdo by asi nechtěl být v kůži Repeši v noci na středu. A pak ani v kůži pardubického managementu…

„Ve středu odpoledne nám Dino přišel oznámit, že končí. Okamžitě jsme si zavolali Vanju Miljkoviče a sedli si s ním. Potřebovali jsme se domluvit, aby okamžitě převzal tým. Za několik dní jsme se si plácli s tím, že bude pokračovat jako hlavní trenér po zbytek sezony. Má naší plnou důvěru. Prioritní hodnotou toho byla, kontinuita. Chtěli jsme vzít někoho, kdo zná tým, zná kluky po lidské i sportovní stránce, zná pozice, zná herní systémy. V tom rozeběhlém kolotoči Kooperativa NBL potřebujete někoho, kdo přijde hned, protože zápasy se hrají dvakrát týdně. Vanja pro nás byla jednoznačná volba. Nechtěli jsme dělat nějaké kotrmelce ve smyslu: Teď Miljkovič a pak někdo další,“ odhaluje taktiku generální manažer Beksy.

Nedostatkové zboží asistent

Jedna věc je v suchu, teď ještě druhá, aby se v tom Miljkovič nebrodil sám.

„Prioritním úkolem je přivést k němu asistenta. V posledních třech týdnech jsme oslovili český trh. Asi pět, šest trenérů, z toho dva z mládeže. Hledali jsme hlavně české trenéry. Chceme jít českou cestou, bohužel se nám nepodařilo dosáhnout dohody. S největší pravděpodobností se ohlédneme v cizině,“ přemítá Martin Marek.

Pardubice zaznamenaly v posledních šesti týdnech tristní bilanci dvě výhry a osm proher. Miljkovič vyhrál s týmem pouze svůj úvodní zápas v roli hlavního, když venku přejel pražskou Slavii. Poté následovaly prohry na USK, doma s Opavou i letitý výprask s Děčínem a v Brně. Do toho se potýká se zraněními, která dokonce vyústila v odchody dvou hráčů.

„Jsme devátí v lize, což je jednoznačně za očekáváním. Nacházíme se na pozicích, kde jsme rozhodně neměli být. I z pohledu podmínek, které týmu navozujeme. Museli jsme se vypořádat s nečekanou rezignací hlavního kouče a zraněními. Musíme na to reagovat a soupisku doplnit. V klubu ale jedeme na sto deset procent. Valíme individuální i týmové pohovory. Řešíme změny v kádru. Rozhodně nerezignujeme. Rozhodně nechceme odevzdat tuto sezonu. Jsme odhodlaní do toho šlapat a věřím, že to obrátíme,“ vyhlašuje Martin Marek.

Akcionáři společnosti nemlčí

Generální manažer je jedním z akcionářů BK Pardubice, a. s. Těm jde stejně jako vedení klubu hlava se současné situace kolem. Za ostatní může promluvit Pavel Stara, předseda představenstva BK Pardubice. Ten se také vyjádřil k palčivým bodům.

Ad: Dino Repeša

„Dino výborně komunikoval, vždycky se zastal týmu, nebo uznal svoji chybu. Bylo vidět že je z trenérské rodiny. Skládal tým pro letošní sezonu tak, aby byl konkurenceschopný i v evropském poháru. Když se vypadlo, tak rezignoval. Musím se přiznat, že to pro mě byl šok, když nám to oznámil.

Ad: Vanja Miljkovič

„Doufám, že Vanja novou situaci zvládne. V době, kdy si Dino Repeša plnil povinnosti u chorvatského nároďáku, tak vedl přípravu. Jsem rád, že náš návrh, aby působil jako hlavní trenér, přijal. Teď je důležité co nejrychleji doplnit realizační tým. Je to složité, protože trenéři jsou vázáni ve svých klubech. Poté, co vytvoříme nové složení trenérského štábu, už nemáme v plánu ho nějak obměňovat a dávat mu najevo nedůvěru. V Pardubicích se snažíme pracovat koncepčně. Tím pádem se domluvit na dlouhodobé spolupráci.“

Ad: Hráči

„Jako manažeři máme za povinnost nechat postavit halu, stanovit a hlídat rozpočet. Stejnou zodpovědnost ke klubu musí přijmout hráči na palubovce. V kádru jsou bývalí i současní reprezentanti, zkušení hráče, dobře placení hráči. Klub jim vytváří servis a nás majitele musí zajímat, jak se prezentují. Potřebujeme hráče, který chtějí hrát pro Beksu nejenom když se daří, ale především když se nedaří. Když se nedaří tak po nich chceme, aby se aktivovali. Aby každý převzal svoji roli. Pokud tak neučiní, bude vcelku logicky námi konfrontovaný. Nevynechávejme v českém sportu zodpovědnost hráčů na hřišti.“

Ad: Cíle

„Přehodnocujeme cíle na sezonu. Dělat změny v rozjeté sezoně je vždy složité. Prvním úkolem je stabilizovat tým a zapracovat do něj nové hráče. Všichni vidí, že jsme vypadli mimo osmičku, která se objeví v nadstavbové skupině A1. Takže jednoznačným cílem je vrátit Beksu na místa, kam patří. Pořád je o co hrát a my jdeme bojovat…“