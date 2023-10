Třikrát a dost. Respektive třikrát a dost bylo ligy… Pardubičtí basketbalisté zvládli i třetí utkání v nové sezoně Kooperativa NBL, ale ihned po vítězném utkání s Ostravou si navodili evropské myšlenky. Do kvalifikace FIBA Europe Cupu ve švédském Jämtlandu , která pro ně startuje už v úterý, tak vstoupí s uragánem v zádech. Třetí zářez na pažbě začali vyrývat už ve druhé čtvrtině, kdy si vytvořili rozhodující náskok.

Pardubičtí basketbalisté (v bílém) zdolali Ostravu 70:61. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - 3. kolo:

BK KVIS Pardubice - NH Ostrava 70:61 (16:14, 41:26, 56:44).

Body: Škifić 13 (+9 doskoků), Alford 13, Pekárek 11, Brunk 11 (+14 d.), Šafarčík 9 (+5 asistencí), Štěrba 4, Potoček 4, Švrdlík 3, Vyoral 2 (+6 as.) - Jeter 14, Svoboda 14, Týml 10, Weaver 8 (+8 d.), Majerčák 7 (+5 as.), Heinzl 4, Williams 3, Čank 1. Rozhodčí: Hruša, Dombrovský, Zatloukal. Fauly: 20:20. Trestné hody: 20/12 - 22/15. Trojky: 6:6. Doskoky: 50:39. Diváci: 525

Výhra nad Novou hutí nebyla jen tak obyčejná. Jak vypátral basketbalový historik František Nerad, oba týmy se spolu střetly stokrát a právě jubilejní utkání v nejvyšší soutěži překlopila Beksa na svoji stranu. Pro zajímavost: momentálně stanovila bilanci na 53 výher a 47 proher.

Pardubičtí dlouháni plnili roli papírového favorita od úvodního rozskoku. Celkem pohodlně se ujali sedmibodového vedení (11:4). Hosté se v závěru prvního kvartálu přitáhli na jediný koš a zkraje druhého se poprvé a naposledy dostali do plusu. Manko jediného bodu domácí rychle smázli a nasadili ke klíčovému trháku. Ze skóre 25:23 se vyšplhali na 36:23. Do kabin nakonec odešli s patnácti body k dobru.

Po výměně stran nechtěli ponechat nic náhodě a před těžkým týdnem si přivodit komplikace. V průběhu třetího hracího období vyšperkovali svůj náskok na rovných dvacet (55:35). Ostravští se však zmátořili a po sérii 9:1 snížili ztrátu o osm bodů. Ještě jednou svěřenci kouče Repeši natáhli soupeře na dvacetibodový skřipec, ale pak už se patrně viděli na palubovce haly Jämtlandu… Polevili a nechali protivníka uhrát přijatelnou prohru.

Řekli po zápase

Dino Repeša (trenér BK KVIS Pardubice):

"Znovu jsme hráli s obrovskou energií na doskoku. Neodehráli jsme tak skvělý útočný zápas, minuli jsme dost otevřených střel, také jsme měli dost ztrát, ale hráli jsme kvalitní obranu. Co bych chtěl říct: je jedno, jací hráči jsou na hřišti, nemůžeme zakončit zápas šňůrou 0:11. Takhle nemůžeme odehrát poslední 2,5 minuty, je to škoda. Myslím si, že výkon, jaký jsme předvedli proti Ostravě, by bohužel nestačil v kvalifikaci FIBA Europe Cupu, která nás čeká v úterý a ve středu ve Švédsku. Nemáme moc času. Dnes máme trénink, v pondělí cestujeme a v úterý budeme hrát proti Zaragoze. Musíme odehrát výrazně lepší zápas."

Petr Šafarčík (hráč BK KVIS Pardubice):

"Dobře jsme začali a rychle jsme si vybudovali 8bodový náskok. Následně jsme trošku prostřídali a místo toho, abychom elán a energii dostali na vyšší úroveň, to trošku spadlo. Vzpamatovali jsme se z toho a po prvním poločase jsme vedli o 15 bodů, skoro totožně, jako v prvních dvou zápasech. Pak bohužel zase úplně nesmyslně, místo toho, abychom zápas jak se říká zavřeli, soupeře zašlápli a nedali mu šanci, jsme zbytečně polevili a těmito výpadky ukazujeme, že v žádném případě ještě nejsme vyspělý tým, tým na takové úrovni, na jaké chceme být. Musíme mít na sebe nějaké nároky a ty rozhodně nejsou takové, abychom se v zápase, kdy vedeme o 20 bodů, nakonec téměř strachovali o výsledek. Takováto utkání musejí končit vyšším rozdílem a končit v uvozovkách dřív."

Adam Choleva (trenér NH Ostrava):

"S výkonem jsem spokojený - nebo, nemůžu být spokojený po prohře, ale myslím si, že jsme se drželi plánu, jaký jsme měli. Po celý zápas jsme se drželi obrany, kterou jsme chtěli hrát: dostali jsme v Pardubicích 70 bodů, což je dobrá vizitka, ale bohužel, dali jsme jen 61. S procentem střelby, jaké jsme měli . 18% za 3 body, 65% šestek a 39% za 2 body - to prostě není číslo, kde se chceme pohybovat a kde bychom se jako tým střelců měli pohybovat. My jenom čekáme na den, kdy to začne padat a objeví se naše pravá tvář. Oproti výkonu v Děčíně byl vidět vzestup a v tom musíme pokračovat. Myslím si, že jdeme správným směrem."

Dominik Heinzl (hráč NH Ostrava):

"Pro nás utkání nic moc, prohráli jsme o 9 bodů. Bohužel jsme netrefovali volné střely, pak se koncentrace z našeho neúspěšného útoku přenesla i do obrany. Místy jsme přestali bránit, což vedlo k tomu výsledku, jaký máme. Řekl bych, že jsme hráli o něco lépe než v Děčíně, ale máme hodně na čem pracovat. Musíme začít hrát daleko líp, koncentrovaněji, víc se najít a proměnit volné střely. Pokud tohle napravíme, myslím si, že můžeme být úspěšní."