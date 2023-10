Zavřeli pusu všem pochybovačům. A že jich bylo. Před utkáním na Slavii měli pardubičtí basketbalisté starostí více než dost. Po katastrofální dohrávce s Pískem rezignoval chorvatský kouč Dino Repeša a jeho taktovku narychlo převzal krajan Vanja Miljkovič. Do toho se jim zranilo osové duo Joel Brunk – Petr Šafarčík. Skutečnost zaznamenali i bookmakeři a Pražany favorizovali. Na Beksu vypsali vyšší kurz (někde i 2,22:1), přestože byla tabulkově lépe umístěná… Realita? Pardubická výhra o šestadvacet bodů!

Pardubičtí basketbalisté a jejich vítězné soboty. Poté co 21. října porazili doma Kolín (na snímku), uspěli ve sváteční den i v pražském Edenu. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - 9. kolo: SK Slavia Praha - BK KVIS Pardubice 57:83 (11:21, 27:44, 42:67) Body: Shelton 14, Tavares 13, Varner 9, Thompson 7, Mrázek 4, Jelínek 4, Mareš 3, Šťovíček 3 - Vyoral 23 (5 asistencí), Škifić 18 (8 doskoků), Alford 17 (9 asistencí), Potoček 13, Pekárek 7, Švrdlík 3, Štěrba 2. Rozhodčí: Vošahlík Marek, Kec Jakub, Kavan Jonáš. Fauly: 13:21. Trestné hody: 14/8 - 10/8. Trojky: 3:11. Doskoky: 33:43. Diváci: 513.

Nutno objektivně dodat, že ani tým červenobílých reprezentující klub s hvězdou nenastoupil v nejsilnější sestavě. Chybělo trio Pearson, R. Pumprla, Olejník.

První koš sice dali domácí, ale koho by v hale Eden v tu chvíli napadlo, že se jedná o jejich poslední vedení. Klíčový úprk zosnovali pardubičtí obři už v první pětiminutovce. Z nerozhodného stavu 4:4 upletli provaz jedenácti bodů v řadě. Hosty táhl Jure Škifić, který už v sedmé minutě hlásil dvouciferný počet bodů. Ve druhé čtvrtině se slávisté trochu zmátořili a dvakrát stačili ztrátu pod deset. Psychologického momentu ve svůj prospěch ale nevyužili a Beksa se do konce první půle uklidnila. Takovým způsobem, že těsně před klaksonem si načechrala devatenáctibodový polštář.

Spanilá jízda pardubických bojovníků za obnovením důvěry basketbalové veřejnosti pokračovala i po změně stran. V obraně pracovali na plné obrátky a směrem dopředu zvyšovali koš po koši svůj náskok. V závěru třetí desetiminutovky svítilo na ukazateli skóre 39:67. Hosté se rozhodli, že neprohrají ani jednu ze čtvrtin. V té poslední k tomu sice měli nejblíž, ale výtečným finišem si zajistili i toto privilegium.

Lepší vstup do nového trenérského života si Miljkovič nemohl přát. Nejlepší obrana loňské základní části dala znovu o sobě vědět. A pod novým koučem se střelecky probudil i Tomáš Vyoral, který zaznamenal třiadvacet bodů.

Hlasy po utkání:

Vanja Miljkovič (nový trenér BK KVIS Pardubice): „Chci pogratulovat našemu týmu. V tomto týdnu jsme čelili mnoha problémům a zraněním a se vším tím kolem bylo nejdůležitější ukázat charakter. Hráli jsme jako tým. Musím připomenout to nejdůležitější, hráči se řídili mými slovy, vše, co jsem jim řekl, a je to pro mě velké zadostiučinění. Je velký tlak v tomto sportu jít do dalších zápasů a pro náš tým je také důležité, že po období bez dobré hry jsme vše hodili za hlavu a vrátili se k dobré hře. Jsem na své hráče hrdý. Potřebujeme pokračovat v práci. Teď máme týden do příštího zápasu, protože nehrajeme ve středu. Takže pro nás je důležité se nejdříve trochu zotavit a poté pokračovat v tréninku.”

Josef Potoček (hráč BK KVIS Pardubice): „Myslím, že jsme začali od první čtvrtiny dobře, jak jsme chtěli, hráli jsme bez třech hlavních hráčů a myslím, že jsme splnili, co jsme chtěli, a musíme v tomhle pokračovat dál.”

Hugo Salgado (trenér SK Slavia Praha): „Byla to tvrdá porážka, ale zasloužili jsme si ji. Nebojovali jsme na palubovce prvních 20 minut a takhle hrát nemůžeme. To je to, co jsem řekl hráčům, musíme se připravit na další zápas, budou hrát i hráči z lavičky, protože nikdo nebyl v tomto zápase na odpovídající úrovni. Musí hrát 20 minut, nebo 10 minut, ale nikdo nebude hrát 40 minut jen pro statistiky. Všichni musí hrát jako tým, kdo není ochoten hrát jako tým, bude sedět na lavičce, nebo nebude v týmu. Takhle jednoduché to je.”

David Jelínek (hráč SK Slavia Praha): „Nepovedl se nám vstup do utkání a od té doby se to prostě celé vezlo. Druhý poločas byl lepší, ale tím, jak si tam hosté vybudovali vysoký náskok, se nám to nepovedlo dotáhnout.”