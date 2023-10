Přichází éra po Repešovi. Nabouranou psychiku Pardubic prověří Slavia

Na každém konci je hezké, že něco nového začíná… A zatímco si Česká republika připomíná 105 let existence, tak pardubický basketbal vstupuje do nové éry. Do éry po trenérovi Repešovi. Ten nečekaně rezignoval po nečekané domácí prohře s Pískem. Břemeno tíhy tak nechal na svém asistentu Miljkovićovi, který povýšil do role hlavního kouče. V sobotu ho čeká křest ohněm na palubovce pražské Slavie.

Pardubičtí basketbalisté bronzové medaile nezískali. Dino Repeša opustil klub bez většího úspěchu. | Foto: Milan Křiček