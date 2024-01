Všechno klaplo. Pardubičtí basketbalisté udolali Slavii a poté se dozvěděli radostnou zprávu z Ostravy. Písek tam prohrál a tak dvě kola před koncem základní části se na osmé příčce osamostatnili. Na příčce, kterou je poslední vstupní branou do lepší horní nadstavbové skupiny. Nutno podotknout, že na tu svoji výhru se pořádně nadřeli. Ještě v průběhu třetí čtvrtiny s posledním týmem tabulky prohrávali o čtyři body.

Pardubičtí basketbalisté dosáhli na veledůležité vítězství. Nad Slavií | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL – 20. kolo: BK KVIS Pardubice – SK Slavia Praha 84:75 (20:11, 41:39, 59:56).

Body: Chatman 24, Škifić 20, Šafarčík 13, Pekárek 8, Vyoral a Švrdlík po 6, Potoček 4, Burda 3 – Okereafor 31, Thompson 12. Agravanis 10, Jelínek 8, Mrázek 6, M. Mareš 5, Šťovíček 3. Rozhodčí: Salvetr, Kec, Kresmer. Fauly: 20:16. Pět osobních chyb: Šafarčík (P). Trestné hody: 13/9 – 21/16. Trojky: 11:7. Doskoky: 40:31. Diváci: 1090.

Pardubice představily novou posilu pod koš, kterou je Tyere Marshall. Nakonec zasáhl do hry na necelé tři minuty. Za krátkou dobu nestačil skórovat a připsal si jeden obranný doskok.

První čtvrtina patřila domácím dlouhánům. Kromě dvou případů byli neustále v plusu. V jejím závěru pláchli soupeři na devět bodů. Druhý kvartál rozjeli výborně a světelná tabule hlásila průběžný stav 30:15. Slavia se ale nesesypala. Od situace 22:36 z jejího pohledu se stačila do konce první půle vyhrabat až na 39:41.

Nabyté sebevědomí outsider zužitkoval po změně stran a vyšplhal se k vedení 54:50. V tu chvíli si Beksa uvědomila vážnost situace, když v tomto momentu mohla ztratit celou sezonu. Po devítibodové šňůře se vrátila do laufu. Nicméně před závěrečným hracím obdobím měla k dobru pouze tři body. V poslední desetiminutovce ale překvapení a vlastní popravu nedovolila. Trpělivě si vypracovala devítibodové vedení. Ještě jednou ji tým z hlavního města zabrnkal na nervy (71:68), ovšem zareagovala sérii 10:1. Dvanáct bodu k dobru ji pomohlo ke kontrolovatelné koncovce.

Outsideru nestačilo ani jednatřicet bodů Okereafora. Slavii trpěla faktem, že nastoupila pouze s osmi hráči. A její základní pětka hrála v průměru přes pětatřicet minut. Stejně jako v Kolíně tak Východočeši této skutečnosti naplno využili.

A bezprostředně po utkání tým žhavil on-line přenos z Ostravy, která hostila největšího pardubického konkurenta v honbě za nejlepší osmičkou. Písek v tu chvíli dostával za uši a také nakonec prohrál. Dvě kola před koncem je i přes horší vzájemný zápas v lepší situaci pardubický tým.

Vanja Miljković (trenér domácích):

"Za výhru jsme moc rádi. Je to pro nás třetí vítězství v řadě, což je nejdůležitější, protože jsme v závěrečné fázi základní části, kdy se láme chleba. Musíme vyhrávat, abychom se dostali do skupiny A1. Do utkání jsme vstoupili dobře, bohužel, ve druhé čtvrtině už jsme nebyli tak agresivní v obraně jako při vstupu do zápasu, což nás stálo dvouciferný náskok. Teď se nechci úplně zabývat nějakými detaily, utkání si musíme podrobně zanalyzovat."

Jure Škifić (hráč domácích):

"Utkání rozhodl až druhý poločas, v němž jsme lépe a agresivněji bránili. Celkově jsme udrželi Slavii na 75 bodech, což je slušné číslo. Vyzvedl bych naši týmovost na útočné polovině hřiště. V útoku nám dobře putoval míč, což je přesně to, co chceme, to je hra, kterou se chceme prezentovat. Měli jsme třicet asistencí, což je skvělé číslo."

Hugo Salgado (trenér hostů):

"Zápas nemůžu hodnotit nijak negativně. Jsem pyšný na to, co moji hráči předvedli. Určitě jste si všimli, že nezažíváme nejlepší sezonu, máme hodně zraněných hráčů. Dnes nás bylo jen om, ale bojovali jsme. Za rozhodující faktor utkání považuji právě to, že jsme nastoupili jen v osmi hráčích, byli jsme unavenější mnohem dříve než domácí hráči. Také jsme v klíčové fázi zápasu neproměnili několik důležitých střel, zatímco domácí ano, to nakonec rozhodlo."

Teddy Okereafor (hráč hostů):

"Jsem pyšný na náš tým, jakým výkonem jsme se prezentovali, bojovali jsme. Hráli jsme v podstatě to, co jsme chtěli, ale chyběli nám dva klíčoví hráči a nastoupilo nás jen osm. V koncovce rozhodlo to, že jsme byli unavenější. Já osobně jsem rád za 31 bodů, ale když to nevede k týmovému vítězství, samozřejmě to hodně mrzí."