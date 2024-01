Lepšího soupeře si Pardubice nemohly přát. Poslední Slavia táhne na hrbu jedenáct proher v řadě. Pravda dvě domácí po prodloužení. Naposledy zvítězila 21. října loňského roku. Naopak Beksa se z bezvýchodné situace dostala zpět do hry o první osmičku.

“Vyhráli jsme dva zápasy po sobě, za což jsem strašně rád. Nepochybně jsme teď v lepší pozici, nemyslím tím jen tabulkově, ale i z mentálního pohledu. Určitě jsme na tom nyní psychicky mnohem lépe, ale je hrozně důležité, abychom si tento rytmus udrželi i nadále, co nejdéle to půjde. Slavia je sice na chvostu tabulky, nicméně v posledních utkáních jasně ukázala, že umí bojovat. Má skvělé zahraniční hráče, na jejichž individuální dovednosti si musíme dát velký pozor," varuje před podceněním pardubický trenér Vanja Miljković.

Chorvatský lodivod na svůj první zápas v roli hlavního trenéra, po bleskové rezignaci Dino Repeši nezapomene. Debutoval vítězně právě proti Slavii. Nicméně následovalo šest zápasů s hlavou dole.

Pardubičtí basketbalisté mají novou posilu pod koš.Zdroj: BK Pardubice

Slavia a další premiéra v pardubických barvách?

"Snažíme se postupně zapracovávat do týmu Teyreho Marshalla, seznamovat ho s naším herním stylem. Jsme moc rádi, že tu je, rozšíří naši podkošovou rotaci. Všichni moc dobře víme, o co v závěru základní části hrajeme. Budeme mít výhodu domácí haly, v níž se těšíme velké podpoře našich fanoušků a před nimi rozhodně chceme vyhrát,” nemůže ani vyslovit jiné přání Miljković.

Petr Šafarčík, křídelník BK KVIS Pardubice

“Ve středu jsme zvládli složitý zápas v Kolíně a momentum je teď na naší straně, takže by byla velká škoda ho zahodit. Doma proti papírově slabšímu soupeři bychom to měli potvrdit a já věřím, že to zvládneme, že se to projeví na energii, kterou do utkání dáme, na našem celkovém přístupu k tomuto zápasu. Ve Slavii sice proběhly nějaké změny, ale furt se opírá o to samé, tedy o individuální výkony svých zahraničních hráčů plus Michala Mareše. Můžeme očekávat podobný styl, jakým hraje Olomoucko. Potřebujeme si hlavně pohlídat soupeřovy největší individuality, což bude o nějaké osobní odpovědnosti těch hráčů, kteří je budou bránit. Doufám, že fanoušci přijdou aspoň v takovém počtu jako před Silvestrem. Když máme za sebou plnou Dašickou, hraje se nám úplně jinak - mnohem lépe, a zároveň pro soupeře je hrozně nepříjemné tady hrát. Pevně věřím, že právě toho v sobotu využijeme a přidáme další vítězství.”