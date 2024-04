Přijatelnější prohra. Tenhle termín je však ve sportu a v play off dvojnásobně zbytečný. Pardubičtí basketbalisté se stejně jako v prvním čtvrtfinále nepřehoupli před sedmdesát bodů. Střeleckou mašinu z Ústí nad Labem sice udrželi pod osmdesát, ale nic si za to nekoupí. Domů tak odjíždějí s prázdnou kapsou. Šanci na zdramatizování série budou mít po oba víkendové dny ve své hale.

Sluneta Ústí - Pardubice, KNBL 2023/2024, čtvrtfinále, první zápas. Pro ten druhý si oba týmy vyměnily barevnou kombinaci dresů. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Kooperativa NBL – 2. čtvrtfinále: Sluneta Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice 78:68 (19:22, 37:29, 57:47).

Body: Nichols 29, Martin a Rowan 12, Autrey 9, Pecka 5, Johnson a Žikla 4, Karlovský 2, Nábělek 1 – Potoček a Škifić 12, Vyoral a Švrdlík 11, Pekárek 8, Lukeš 6, Marshall 4, Burda a Chatman 2. Rozhodčí: Blahout, Salvetr, Linhart. Fauly: 22:23. Pět chyb: Pekárek (Pce). Trestné hody: 22/16 – 28/20. Trojky: 6:6. Doskoky: 27:50. Diváci: 1310.

Stav série: 2:0.

Beksa nemohla nasadit do hry v úterním zápase zraněného Petra Šafarčíka. Navíc v průběhu utkání přišla o další výraznou postavu Kamerona Chatmana.

Pardubičtí basketbalisté splnili základní bod a pohlídali si úvod utkání. Po trojce Vyorala se ujali vedení 9:6. Utkání se od začátku proměnilo v obrannou bitvu. Za prvních pět minut ani jeden z týmů nepřekonal hranici deseti bodů. Potom se Sluneta nadechla k náporu a vypracovala si náskok 17:11. Závěr první epochy si vzali pod palec hosté. Po dvou trojkách z poslední minuty otočily stav ve svůj tříbodový prospěch. Vyoral skóroval téměř s klaksonem.

Po minutě a čtvrt druhého kvartálu se Beksa vzdálila na pět bodů, ovšem v ten moment se její zbraň zasekla. Téměř sedm minut se ne a ne trefit, a tak se Ústí přes svého soupeře převalilo po desetibodové šňůře a vedlo 31:26. Navíc se v této pasáži zranil po tvrdém zákroku domácího hráče Chatman. Střelecké sucho ukončil trestný hod Švrdlíka, na který navázal proměněnou šestkou Vyoral a znovu pouze jednou pardubický kapitán. Už už to vypadalo, že Východočeši půjdou do kabin s přijatelným mankem čtyř bodů, jenže absolutně nezvládli závěrečnou půlminutu a v ní dva brejky do otevřené obrany. Před pauzou tak v ústecké hale zaťali s osmibodovou sekerou.

Krátce po výměně stran Pandy vytáhly své vedení na nejvyšší rozdíl (42:33). Pardubičtí dlouháni kontrovali šesti body v kuse. Domácí je ale přes sebe nepustili a v závěru třetího kvartálu si poprvé vyrobili dvojciferný náskok. Soupeř reagoval trojkou, ovšem poslední slovo mělo Ústí. Také přesnou střelou za tři.

Čtvrtá čtvrtina se nesla na jedné straně ve snaze o stažení manka a na druhé na uhlídání jakéhokoliv plusu. Nutno podotknout, že domácí svého protivníka nepustili na dostřel. Dvě minuty před koncem měli k dobru jedenáct bodů. Beksa se pokusila o poslední zvrat. Stáhla ztrátu na sedm, ovšem když Potoček během chvíle zazdil dvě těžké trojky, bylo o majiteli druhého bodu v sérii rozhodnuto.

Přitom pardubický tým nasbíral dohromady padesát doskoků oproti sedmadvaceti domácích. Naopak vyprodukoval devatenáct ztrát, zatímco Sluneta jen šest.