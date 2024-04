Buď anebo. Pro pátý čtvrtfinálový zápas basketbalového play off mezi Ústím nad Labem a Pardubice si lze vypůjčit název zábavného pořadu z let minulých, kde soutěžící mohli hodně získat, ale také ztratit. Opravdu jen název, protože ke konečnému výsledku se dojde úplně jinou cestou. Zatímco uchazeči si pro ceny sahali se poslepu, tak dlouháni Beksy musí mít oči na šťopkách. Nejlépe po celých čtyřicet minut. Buď jim sezona skončí, anebo si vynutí šestý díl série.

Pardubičtí basketbalisté (v červeném) jedou do Ústí nad Labem odvracet mečbol. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL – 5. čtvrtfinále: Sluneta Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice Středa 18:00, Sportcentrum Sluneta Průběžný stav série: 3:1. Předchozí zápasy série: 84:64 a 78:68 (doma), 72:78 a 95:80 (venku).

Směrem ke zdi… Pardubičtí basketbalisté už nemají kam uhnout. Do této pozice je dostal silný soupeř, který když se rozjede v útoku, je k nezastavení. Ve dvou zápasech se podařilo Pardubicích uhlídat ústecké střelce po osmdesáti body, výhru však brali jedinou. Navíc první klíčový duel hrají na severočeské palubovce. Pandy nemohly dostat lepší možnost.

“Po čtyřech odehraných zápasech je skóre 1:3, což pro nás samozřejmě není dobrá pozice. Sílu soupeře pochopitelně respektujeme, je jasné, že domácí se budou snažit ukončit čtvrtfinálovou sérii už ve ve své hale,“ míní pardubický kouč Vanja Miljković.

Pro něj může jít o poslední zápas na lavičce Beksy. V tomto případě se ale nedá říct, že by se chtěl rozloučit vítězstvím…. Přestože chce jistě vyhrát.

„Pojedeme do Ústí s odhodláním, že chceme vyhrát, že chceme pokračovat ve čtvrtfinálové sérii a vrátit ji znovu do Pardubic! Věřím, že během dvoudenní pauzy jsme dostatečně fyzicky i mentálně zregenerovali. A předvedeme nejlepší možný výkon, kterým ústecký tým zastavíme a pošleme sérii do šestého utkání u nás,” nechce se jen tak vzdát chorvatský lodivod.

Analýza: Beksa ví, co dělat. Navázat na obranu, probrat střelce a neztrácet míče

Sezona se vyvíjí z pohledu Pardubic jako na centrifuze. Jednu chvíli nebyly daleko od propadnutí do baráže, aby se prodraly do horní skupiny. V ní to chvíli vypadalo, že budou muset do zrádného předkola play off. Rovněž z této „prekérky“ se vykřesaly. Navíc je kosí v letošním ročníku zranění jako májovou louku. Tenhle tým ale má velkou morální sílu.

“Nacházíme se ve složité situaci, ale není to pro nás první těžká situace v téhle sezóně. Věřím, že jsme schopni se s ní úspěšně vyrovnat a uděláme všechno pro to, abychom v sobotu hráli v Pardubicích zápas číslo 6! Důležité bude nenechat Ústí, aby se dostalo do herní a střelecké pohody, což se mu podařilo v prvním a ve čtvrtém zápase, protože pak je pro nás strašně těžké dostat se zpátky do utkání,“ naráží na úvodní čtvrtinu čtvrtého duelu pivot Kamil Švrdlík.

„Zkrátka nesmíme domácí pustit hned od začátku do jejich hry a do nějakého vyššího vedení. Jestliže se nám to podaří, můžeme hrát úplně vyrovnaný zápas, který může rozhodnout až koncovka. Máme velké odhodlání vrátit sérii k nám do Pardubic. Základem bude, abychom hráli se stejnou energií, jako ve třetím utkání série. Jedině tak budeme mít šanci,” má jasno pardubický kapitán.