Stejní soupeři, stejná fáze, ale jiné pozice. V jedné ze čtyř čtvrtfinálových sérií se potkají staří známí z loňského play off. Papírovým favoritem jsou basketbalisté Ústí nad Labem, kteří dokončili nadstavbovou část na třetí příčce. Pardubice, které vystupují do vyřazovacích bojů ze šesté příčky mají na rok 2023 jen ty nejlepší vzpomínky. V obou případech seděl na lavičce, spíše stál, sportovní ředitel Radek Nečas. Sérii vidí jako otevřenou a varuje Slunetu, že jeho tým bude nepříjemným soupeřem.

Pardubičtí basketbalisté po velkolepém obratu srazili Ústí nad Labem. | Foto: BK Pardubice/Milan Křiček

Kooperativa NBL – čtvrtfinále: Sluneta Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice Jízdní řád: úterý 16.4. a středa 17.4 v 18:00 Sluneta Sportcentrum v Ústí nad Labem, sobota 20.4. a neděle 21.4. v 17:30, sportovní hala Dašickáv Pardubicích, popřípadě středa 24.4. v 18:00 v Ústí, sobota 27.4 v 17:30 v Pardubicích, pondělí 29.4. v 18:00 v Ústí. Vzájemné zápasy v sezoně: 100:101 p.p. a 99:83 (doma), 97:81 a 74:92 (venku). Loňské čtvrtfinále: Pardubice – Ústí nad Labem 4:3 na zápasy: 87:77, 83:96, 98:91 a 87:76 (doma), 85:93, 77:73, 84:92 (venku).

Pro letošní čtvrtfinále jste vyfasovali stejného soupeře jako v loňské sezoně, kterého jste vyřadili. Bez debaty se bude chtít pomstít. Co říkáte na Ústí nad Labem?

V play off už si člověk vybírat nemůže. Tím, že do poslední chvíle bojovali o druhou příčku, ukázali konzistentnost svých výkonů. Hráli velice dobře. Nicméně s nimi máme v letošní sezoně vyrovnanou bilanci. Myslím si, že série je otevřená. Nejdeme do ní s tím, že bude jednoduchá, ale věříme si.

Obligátní otázka. Kdo je podle vás favoritem?

Tabulkově se střetává třetí se šestým. Ústí začíná sérii doma. Papírově je to dané. Nicméně v této sezoně jsme ukázali a sami se přesvědčili, že můžeme porazit téměř každého. Nepovedlo se nám to pouze s Nymburkem. Opakuji, za mě je to zcela otevřená série. Budeme nepříjemným soupeřem.

Máte se po těch čtyřech zápasech v tomto ročníku se Slunetou ještě čím překvapit?

Myslím si, že určitě. Očekávám bitvu detailů. Bude to hodně o energii. Velkou roli může hrát i rotace obou týmů. Čím více hráčů budeme mít k dispozici, tak to pro nás bude určitě výhodou.

V dlouhodobé části jste se potýkali s početnou marodkou, respektive početnými zraněními. Ve druhé polovině nadstavby vám vypadl ze sestavy Tomáš Vyoral. A přišla série proher. Bez něj to týmu moc nejde. Souhlasíte s tím?

Vyo v probíhající sezoně prokazuje bezesporu své kvality. V období, kdy jsme postrádali vícero hráčů ze základní rotace byl zvolen i nejužitečnějším hráčem KNBL měsíce ledna, což bylo zcela zaslouženě. Tým nicméně ukázal, že to není o jednom hráči kdy i bez něj dokázal zvítězit na palubovce Opavy.

Chápu. Jeden zápas se dá bez něj vyhrát, ale asi ne každý. Je připraven pro čtvrtfinále?

Dělá všechno proto, aby tomu tak bylo. A jestli se to podaří, tak budeme jedině rádi. V play off je každý hráč nesmírně důležitý. Protože pak trenér může hráče více rotovat, když je rotace silnější, tak se pak může držet daleko vyšší tempo. A hráčům, kteří točili v zápase kolem třiceti minut, by se s jeho návratem snížila porce. V zápasech, kdy se hraje back to back, to může sehrát významnou roli.

V sérii s Ústím bude více než kdy jindy záležet na nepropustnosti vaší obrany. Ta se ale pohybuje ve vlnách. Jednou ubráníte mistrovskou Opavu pod sedmdesát a pak vyfasujete od nováčka z Písku stovku.

Ústí má výborné individuality na perimetru. A vlastně i na pivotu v osobě Ládi Pecky. Takže se jedná o hodně ofenzivně laděný tým. Souhlasím s tím, že bude hodně záležet na naší obraně.

Beksa na horské hráze. V těžkých momentech hráči ukázali charakter, tvrdí Nečas

Je možné v soubojích s Ústím zabránit nějakým střeleckým dostihům? A kdo pak bude mít v tomto případě navrch?

Jestli se dá zabránit střeleckým dostihům? Věřím, že ano. Ústí se sice prezentuje rychlou hrou, kdy disponuje hráči, kteří dokáží zakončit velmi rychle např. i po obdrženém koši. Proto bude velmi důležitý náš návrat do obrany, aby jsme si v obraně vypomáhali a cestu ke snadnému koši soupeři zamezili.

Začínáte venku, což by mohla být paradoxně vaše výhoda. V letošní sezoně jste totiž v cizím prostředí dosáhli bilance deseti výher a osmi proher, zatímco doma přesně naopak. Je pro to nějaké vysvětlení?

Nějakým způsobem byla rozlosována soutěž. V jednu chvíli jsme hráli hodně zápasů venku a zrovna v té době jsme se vezli na vítězné vlně. Myslím si, že výhodu to bude mít určitě v jedné věci. Jak dříve platilo rčení: Můj dům, můj hrad, tak jsme ukázali, že tomu tak nemusí být. A s tím do Ústí pojedeme hned na první zápas.

Před sezonou jste vyhlašovali útok na finále. Budete po těch všech kotrmelcích šťastní za obhajobu semifinále?

Je předčasné se takto ptát. Jsem sice člověk, který má ty nejvyšší ambice a dívá se vždycky dopředu, ale teď chci, abychom se všichni soustředili jen na sérii s Ústím. Zatím stále stojíme na prahu čtvrtfinále.

Co říká před vypuknutím čtvrtfinále trenér Vanja Miljković:

“V Ústí nás čekají dva velmi těžké zápasy. V letošní sezoně jsme tam odehráli dvě utkání, jedno jsme dokázali vyhrát a jedno jsme jasně prohráli. Víme, že domácí mají velice kvalitní tým, na druhou stranu, tohle je play-off, což je úplně něco jiného než klasický ligový zápas. Uvědomujeme si, že Sluneta je díky svému umístění po dlouhodobé části favoritem série, ale my rozhodně dáme do každého zápasu to nejlepší z nás a uděláme maximum, abychom v obou utkáních na severu Čech dosáhli na co nejlepší výsledek. Myslím si, že klíčové pro náš úspěch bude, jak dokážeme eliminovat individuální ofenzívní kvality domácích hráčů, především rozehrávačů.”

Co říká před vypuknutím čtvrtfinále křídelník Petr Šafarčík:

“V trénincích během přestávky mezi koncem nadstavbové části a začátkem play off jsme se zaměřovali především na obranu, která nás zdobila v zápasech při naší vítězné šňůře. Myslím, že jsme takový impuls v tréninku celkem potřebovali, potřebovali jsme mít prostor si všechno důležité pořádně zopakovat. Doufám, že to předvedeme hned v prvním zápase, protože celá série s Ústím bude hlavně o naší obraně. Chtít se s nimi potýkat v nějakých bodových přestřelkách, to by byla v uvozovkách sebevražda, takže my to budeme chtít urvat obranou. Pokud jde o úvodní zápas, bude důležité tam přijet a hned dát domácím najevo, že se jich nebojíme, že sice víme o jejich síle, ale půjdeme do toho s tím, že chceme urvat hned první zápas! Hraje se po delší pauze, navíc oni hrají doma a budou cítit velká očekávání od svých fanoušků. Velká očekávání mají ústečtí hráči určitě i sami od sebe, takže možná se u nich může projevit nějaká lehká nervozita. Budeme se snažit toho využít a hned na úvod série překvapit.”