Obrat snů. Pardubičtí basketbalisté předvedli ve třetím čtvrtfinále až zázračnou čtvrtou čtvrtinu. Pověstné demoliční četě z Ústí nad Labem povolili pouze devět bodů. Pravě o tolik prohrávali zkraje závěrečné desetiminutovky. Všichni do jednoho podali heroický výkon. Navzdory oslabení o jednoho z pilířů sestavy Kamerona Chatmana urvali první bod v sérii. Výrazně jim k tomu pomohl návrat Petra Šafarčíka.

Pardubičtí basketbalisté po velkolepém obratu srazili Ústí nad Labem. V nadstavbové části (na snímku) i teď ve čtvrtfinále. | Foto: BK Pardubice/Milan Křiček

Kooperativa NBL – 3. čtvrtfinále: BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 78:72 (21:25, 40:45, 57:63).

Body: Šafarčík 21, Škifić 19, Pekárek 11, Marshall a Švrdlík po 9, Vyoral 5, Potoček 4 - Autrey 25, Martin a Pecka po 10, Nichols 9, Johnson a Rowan po 7, Nábělek 4. Rozhodčí: Hruša, Nejezchleb, Kec. Fauly: 21:24. Trestné hody: 25/16 – 18/13. Trojky: 6:11. Doskoky: 46:34. Diváci: 1175.

Průběžný stav série: 1:2.

Domácí na favorita vlétli a už v úvodním kvartálu posunuli své vedení na dvě cifry (14:4). Sluneta ale stačila ještě do prvního klaksonu z jejího pohledu minusový stav dorovnat. Ba co víc, přehoupla se do čtyřbodového plusu. Naopak hosté si ve druhé části vytvořili až dvanáctibodový náskok. A pilnými doháněči se stali také hráči Beksy. Těm se navíc povedla ojedinělá šňůra, když skóre 23:35 změnili v 35:35. Na rozdíl od protivníka se, ale přes něj nepřevalili. V poločase tak vedly Pandy o pět.

Stejně jako ve druhé epoše ani v té třetí hosté nedovolili pardubickým dlouhánům pohled do černých čísel. Svěřenci trenéra Milkoviće sice snížili na nejmenší rozdíl, ale Severočeši jim trpělivou hrou znovu unikli o deset bodů. Jako klíčové se ukázalo smazání manka na šest ještě do konce třetího dějství. V tom závěrečném domácí napodobili svoji jízdu z nadstavbové části ve svém prostředí. Tehdy ústeckým basketbalistům dovolili ve třetím kvartále pouze osm bodů a vyhráli ji od dvacet. V play off byli poněkud tolerantnější, když ji ovládli 21:9. To jim nakonec stačilo k šestibodové výhře a snížení stavu ve čtvrtfinálové sérii.

Vanja Miljković (trenér domácích):

"Této výhry si nesmírně vážím. Nejen proto, že stav 1:2 je pochopitelně mnohem lepší než 0:3, ale také proto, že dnešní vítězství bylo opravdu vydřené. Troufám si říci, že jsme si ho zasloužili. Bojovali jsme, bylo vidět, že naši hráči hrají s velkými emocemi. Důležité bylo, že jsme znovu doskočili více míčů, ale nejdůležitější podle mě bylo to, že jsme měli 20 asistencí, což je známka týmovosti. Chtěl bych také poděkovat našim fanouškům za jejich podporu. Věřím, že opět přijdou i zítra."

Petr Šafarčík (hráč domácích):

"Utkání hodnotím pozitivně, protože jsme vyhráli. Pro nás se ale nic moc nezmění, pokud to zítra nepotvrdíme. Jsem rád, že jsme vstoupili do zápasu s větší energií, i když v naší hře byly výpadky. Myslím si, že dnešní výhra nám hodně pomůže. Někteří kluci si možná tolik nevěřili, protože konec dlouhodobé části sezony jsme neměli dobrý, ale věřím, že tato výhra nám dodá do hlav trošku sebevědomí a zítra to potvrdíme! Od nás všech zítra očekávám ještě větší energii a ještě lepší výkon."

Jan Šotnar (trenér hostů):

"Hrálo se bojovné utkání. Obě strany do něj vložily spoustu energie, ale dopadlo lépe pro Pardubice. Bohužel musím říct, že zaslouženě, protože si myslím, že chtěly o trošku víc. V takovýchto utkáních rozhodují detaily. Začátek byl od nás ospalý. Přijeli jsme sem a momentum jsme měli na své straně: vyhráli jsme dvakrát v Ústí a chtěli jsme to přenést do třetího zápasu, ale prvních šest minut jsme prospali a Pardubice se do toho dostaly. Ač jsme se pak hodněkrát dostali do vedení, nedokázali jsme ho udržet. Je to škoda."

Jan Gabriel (hráč hostů):

"Zápas bych hodnotil záporně. Prohráli jsme souboje na doskocích, což podle mě rozhodlo. Myslím si, že dnešní výsledek pro celou sérii neznamená vůbec nic zásadního. Očividně bude dlouhá. Pardubice dneska vyhrály, ale myslím si, že zítra vyhrajeme my a pojedeme to domů ukončit."

O vyrovnání série se Pardubice, a naopak Ústí o získání mečbolu, pokusí zítra ve stejný čas a na stejném místě. Tedy od 17:30 ve sportovní hale Dašická.