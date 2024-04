Číselný kód pardubického sejfu je 0222. Beksa ale nechce Ústí do trezoru pustit

Ještě se jim do bezpečnostní schránky nevloupali, ale v hale Dašická už je slyšet hlasitý alarm… Pardubičtí basketbalisté se naopak na severu Čech nedostali do ústeckého trezoru. Do domácích odvet tak vstupují s jasným cílem. Naopak „nepropálit“ soupeři číselný kód svého sejfu. Přeloženo do čtvrtfinálové série: z 0:2 se dorovnat na 2:2. Ale budou to mít přetěžké, protože dva pracovníci ochranky nejsou zdravotně fit. Ten zahraniční určitě na směnu nenastoupí. Kameron Chatman totiž utrpěl na ústecké palubovce zranění, které ho vyřadí na delší dobu.

Pardubičtí basketbalisté po velkolepém obratu srazili v nadstavbě Ústí nad Labem. Jak by se jim to dnes a zítra hodilo znovu... | Foto: BK Pardubice/Milan Křiček