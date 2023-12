Vzepřeli se osudu. Kdekdo je už odepsal. Pardubičtí basketbalisté ovšem zabrali v ten nejpřekvapivější moment. Po dvojitém prodloužení dobyli ústeckou tvrz. Ukončili tím šestizápasovou sérii, kdy si ani neškrtli. V silně osekané sestavě oživili naději na účast v lepší nadstavbové skupině. Zvláštní odměnu zaslouží Tomáš Vyo Vyoral.

Pardubičtí basketbalisté senzačně zvítězili na půdě čtvrtého Ústí. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - 16. kolo:

Sluneta Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice 100:101 po 2. prodl. (23:22, 50:47, 67:62, 82:82, 91:91).

Body: Nichols 23, Autrey 21, Johnson 18, Pecka 15, Váňa 9, Rowan 5, Haiblík 3, Nábělek 2, Žikla 2, Karlovský 2 – Chatman 27, Vyoral 25, Pekárek 12, Švrdlík 10, Burda 10, Potoček 8, Svojanovský 6, Vrábel 3. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Melichárek. Fauly: 26:22. Pět chyb: Pecka – Švrdlík. Trestné hody: 23/16 – 31/26. Trojky: 8:9. Doskoky: 51:44. Diváci: 1040.

Bez dvou klíčových mužů. Dres nechali v tašce zdravotně indisponovaní křídelník Šafarčík s pivotem Škifićem.

Beksa si prožila otřesný úvod. Domácí se ujali vedení 10:0, což hostům na pošramoceném sebevědomí moc nepřidalo. Nicméně rychle se vzpamatovali a ještě v první čtvrtině srovnali stav a dokonce se na moment dostali do plusu. ve druhém kvartálu byli častěji v černých čísel ústečtí dlouháni, ovšem Pardubice je nedovolily pláchnout na více než pět bodů.

Naopak druhá lichá čtvrtina byla ve znamení Pand, které si znovu vypracovaly dvojciferný náskok (63:52). Také proto, že hostům odešla do té doby vynikající trojková střelba. V závěrečném dějství základní hrací doby Ústí kráčelo za výhrou. Necelé čtyři minuty před koncem se dostalo do devítibodového plusu. Beska však dřela a stáhla rozdíl na dva body. Hosté nakonec dotáhli dramatickou koncovku do prodloužení, když šest vteřin před klaksonem vyrovnal Potoček, který doskočil trojku Chatmana.

Nastavený čas rozjeli lépe domácí. Východočeši se dostali do vedení až v jeho třetí minutě. Sluneta znovu už už sahala po vítězství, když v poslední vteřině prvního prodloužení vyrovnal Vyoral. Naopak druhou nadstavbovou část začali lépe hosté. A to tak, že se díky Pekárkovi prokousali k vedení 95:93. Jenže minutu před jejím koncem expardubický Autrey poslal trojkou svůj tým do jednobodového náskoku. V koncovce sehrál klíčovou roli Vyoral. Nejdříve vrátil Bekse vedení, aby dvě vteřiny před závěrečným klaksonem rozhodl další přesnou střelou o senzační pardubické výhře. Pro zajímavost: pardubický hrdina strávil na ústecké palubovce 46 minut a 47 vteřin! Chatman pak přes 44 minut.