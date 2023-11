Ostuda jako Brno. Přitom hráli s daleko menším Pískem. Co se týče počtu obyvatel i věhlasu klubu. Pardubičtí basketbalisté v historicky prvním utkání se Sršni doma propadli na celé čáře. Od nováčka dokonce schytali potupnou stovku. A nezachrání je ani to, že rovněž oni se dostali na trojciferné číslo.

Pardubičtí basketbalisté prohráli doma s nováčkem z Písku. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - dohrávka 4. kola: BK KVIS Pardubice - Sršni Photomate Písek 100:104 (19:29, 44:46, 80:71) Body: Alford 27, Škifić 21, Šafarčík 16, Pekárek 13, Švrdlík 8, Vyoral 7, Brunk 3, Štěrba 3, Potoček 2 - M. Svoboda 37, Šlechta 17, F. Novotný 16, Borovka 12, Skalička 8, Sýkora 6, Šurý 5, Kojzar 3. Rozhodčí: Vošahlík, Kec, Ulrych. Fauly: 21:29. Pět chyb: Škifić - Šlechta. Trestné hody: 23/16 - 38/29. Trojky: 14:11. Doskoky: 42:43.

Basketbal je hra zvratů. Kdo chtěl napsat diplomovou práci na toto téma, měl sedět na tribuně v hale Dašická. A do bláznivého utkání se hodí také hláška z jedné filmové pohádky: Nedaj si říct a nedaj si říct… Pardubičtí dlouháni totiž po otřesně první čtvrtině dopustili ještě horší závěrečnou.

Každá čtvrtina jinak…

Sršni si od úvodního rozskoku nedělali nic z toho, že hrají na palubovce vysokého favorita. Domácí sice vedli 14:10, ovšem pak dovolili soupeři devítibodovou šňůru. To nebylo všechno. Písek do klaksonu oznamujícího konec úvodního dějství posunul svůj náskok mimo jednu cifru.

Druhá epocha se proměnila ve stíhací jízdu Beksy. Trpělivě ukrajovala bod po bodu, až se v závěru vyhoupla do plusu. Ten však měl jepičí život, protože hosté po první poločase vedli o dva body.

V přestávce se prohnal pardubickou kabinou uragán, který se dostal až na kurt a Písek rozfoukal. Domácí téměř pět minut nedovolili protivníku jediný bod a po sérii 11:0 se prodrali do devítibodového vedení (55:46). Zaskočení hosté najednou nestíhali. Východočeši natáhli své vedení až na šestnáct bodů, které si udrželi do deváté minuty tohoto období. Jejich bodostroj se ale zasekl, což pro ně mělo fatální následky.

V závěrečně čtvrtině totiž střelecky mlčeli domácí. Čtyři minuty. A tak jim soupeř oplatil stejnou mincí, respektive šňůrou 11:0. Suma sumárum. Ze skóre 80:66 se zrodil průběžný stav 80:82. Od té doby už vedly Pardubice pouze jednou 92:89. Na to že je Písek novou tváří, tak zbytek zápasu zvládl jako několikanásobný mistr. Vedl ho Martin Svoboda, který nasázel do pardubického koše 37 bodů!

Jaký vítr z Beaufortovy stupnice se asi prohnal pardubickou kabinou po skončení zápasu?

Hlasy po utkání

Dino Repeša (trenér domácích):

"Gratuluji Písku, vyhrál u nás velmi těžký zápas. My jsme nezačali tak, jak jsme chtěli, podle toho, jak jsme se připravovali. Ve třetí čtvrtině jsme se zlepšili, dělali jsme na hřišti to, na co jsme se předcházející dva dny připravovali a vedli jsme až o 16 bodů. Bohužel, bez zraněného Joeyho Brunka jsme nekontrolovali tak dobře prostor pod košem, Písek dal nějaké těžké střely a vyhrál. Život pokračuje dál, musíme se připravit na další zápas a udělat maximum, abychom na Slavii vyhráli."

Jure Škifić (hráč domácích):

"Tahle prohra nás samozřejmě mrzí, ale v podstatě jsme si zápas prohráli sami: přestože jsme se na Písek připravovali, neplnili jsme to, co jsme měli. Hlavní problém jsme měli s obranou. Ve třetí čtvrtině jsme sice vedli o 16 bodů, ale pak jsme začali dělat hodně ztrát a byly to hloupé ztráty, z nichž hosté těžili. Zahráli nějaké rychlé protiútoky a právě taková hra Písku svědčí. Na druhou stranu musím uznat, že vyhrál zaslouženě. Nám nezbývá, než se poučit a udělat maximum, abychom zvítězili v Praze."

Jan Čech (trenér hostů):

"Do utkání jsme vstoupili velice koncentrovaně. Hráli jsme odvážně, sebevědomě, víceméně jsme v prvním poločase udělali jenom jednu chybu, že jsme nechali rozstřílet Alforda. O poločase jsme sice vedli o 2 boody, nicméně ve třetí periodě existovalo na hřišti jenom jedno družstvo. Pardubice hrály ve třetí čtvrtině skvěle, přiznám se, že ani já jsem po této části nevěřil, čeho všeho ještě budeme schopni. Ve čtvrté čtvrtině se na nás projevilo to, co nám na začátku soutěže chybělo: zkušenosti. Naše hra se zlepšuje zápas od zápasu, už neděláme školácké chyby a s podporou pár lidí, kteří tady vytvořili skvělou atmosféru, jsme vyhráli. Máme něco, co v této soutěži chybělo a díky tomu se nikdy nevzdáváme. Z prvních šesti utkání máme 3 výhry, za což jsem strašně rád, zvlášť poté, jaký jsme měli los. Klobouk dolů. Zrajeme jako víno, těším se, co přinesou další dny. Není ale čas na nějaké oslavy, v neděli hrajeme klíčové utkání s Ostravou a musíme být znovu připraveni."

Štěpán Borovka (hráč hostů):

"Bylo to skvělé. Tohle utkání jsme si strašně moc užili. Jeli jsme sem s tím, že nemáme co ztratit. Náš program vypadal tak, že po sobotním utkání v Děčíně jsme si v neděli dali lehký trénink v Písku a rozjeli jsme se do škol, do práce. Ještě dnes byl někdo v práci a ve škole, nabírali jsme se v Praze, scházeli jsme se divně. (celou dobu se usmíval) My jsme ale strašně dobrý tým. Držíme spolu, nepoložili jsme se ani v době, kdy jsme prohrávali už o 16 bodů. Za to patří klukům velký dík. Užíváme si to, je to super."