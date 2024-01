Sedmé místo se totožným ziskem jako šestý tým tabulky. Shodou okolností jejich soupeř v závěrečném dějství základní části Kooperativa NBL. Pardubičtí basketbalisté mohutným finišem, kdy po čtyřech výhrách v řadě udolali rovněž USK, dosáhli na horní nadstavbovou skupinu. Před zápasem hosté vydali zvláštní nařízení o zastavení Kamerona Chatmana. Hráče, který se stal strůjcem pardubického zázraku. Jenže v prodloužení jim tento Američan splatil dluh i s úroky.

Pardubičtí basketbalisté udolali po prodloužení USK Praha. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - 22. kolo: BK KVIS Pardubice - USK Praha 79:75 po prodloužení (16:16, 33:28, 53:43, 65:65).

Body: Švrdlík 18 (+11 doskoků), Šafarčík 18 (+8 d.), Vyoral 14 (+11 asistencí), Škifić 13 (+8 d.), Chatman 8, Marshall 6, Burda 2 - Vyroubal 19 (+8 d.), Johnson 17, Samoura 16 (+13 d. +5 as.), Faulkner 12 (+8 d.), Petružela 7, Fuxa 2, Šafařík 2. Rozhodčí: Hruša, Kec, Zatloukal. Fauly: 24:19. Pět osobních chyb: Skifić - Fuxa. Trestné hody: 18/8 - 19/13. Trojky: 7:8. Doskoky: 43:40. Diváci: 1031.

Ač se to zdá jako nepochopitelné, tak Beska po dvaadvaceti kolech dorovnala bilanci výher a proher. Pro ty, kdo koukal na tabulku před měsícem, spadla čelist. Po prohře v Písku činil rozdíl pěti.

První poločas se oba celky hlídaly jako oko v hlavě. Protivníci se nepustili více než na sedm bodů. Pardubice navázaly na poctivou obranu z vítězné Opavy, nicméně hosté jim odpověděli stejnou mincí. Po dvaceti minutách tak svítilo na ukazateli skóre 33:28. Po změně stran domácí ještě více utáhli obranné šrouby a vypracovali si dvanáctibodový trhák. Jenže vysokoškoláci se nastartovali ke stíhací jízdě. Tři minuty pře koncem tak domácí vedli pouze o čtyři. Nakonec ho neudrželi a šlo se do prodloužení. V něm se skóre přelévalo ze strany na stranu, rozhodující slovo ale měl do té doby nulový Chatman. Konto USK zatížil osmi body ze čtrnácti svého týmu.

Vanja Miljković (trenér domácích):

"Za výhru jsem moc rád. Myslím, že si zápas užili i diváci, protože prodloužení je vždycky divácky atraktivní. Musím smeknout před hráči USK, kteří bojovali do posledních sekund. Prodloužení jsme si zavinili sami. Posledních několik minut 4. čtvrtiny jsme totiž měli pocit, že máme všechno pod kontrolou, ale byl to jenom pocit. Nakonec jsme byli svědky toho, jak rychle se utkání může otočit. Došlo k tomu i proto, že jsme soupeře něchali několikrát útočně doskočit, navíc jsme minuli mnoho trestných hodů, což je něco, na čem musíme zapracovat. Nerad mluvím o individuálních výkonech, ale v prodloužení nám hodně pomohl Kameron Chatman. Je to hráč, na kterého běžně spoléháme, ale dnes nebyl tolik ve hře. V důležitých okamžicích se však dokázal trefit."

Petr Šafarčík (hráč domácích):

"Začali jsme dobře. Myslím si, že celý první poločas jsme bránili tak, jak jsme chtěli. V útoku - a za to můžu z velké části i já - jsme si ale nevytvářeli úplně dobré střely. Někdy jsem to zbytečně, až na sílu, chtěl brát na sebe. Ke konci poločasu už jsme si vytvořili lepší pozice, ale je škoda, že jsme jich víc neproměnili, protože jsme mohli vést dvouciferným rozdílem. Vstup do druhého poločasu byl také dobrý, ale asi se ukázala nějaká naše nevyzrálost. Pokud vedeme o 12 bodů, měli bychom ukázat sílu a zápas ukončit, zašlápnout soupeře a nedat mu čuchnout. Musím dát všechen kredit USK, jak bojoval. Jsou hladoví, nepříjemní, hraje se proti nim špatně, takže kredit hráčům i trenérovi Kuhnovi, který to z nich zdíme. V koncovce to byla bitva o každý míč, my jsme si trošku pomohli zónou. Hosté měli zajímavé individuální výkony. Patrick Samoura hrál výborný zápas, Marek Vyroubal také - nepamatuji, kdy naposledy dal tolik trojek. Na konci jsme dokázali proměnit nějaké těžké střely a tím jsme utkání rozhodli."

Jan Pospíšil (asistent trenéra hostů):

"Chtěl bych pogratulovat Pardubicím k vítězství. Myslím si, že to byl hodně vyrovnaný zápas, v němž rozhodovaly detaily. Byly tam chyby úplně na všech stranách, u všech aktérů. V poločase jsme měli Beksu přesně tam, kde jsme ji chtěli mít. Třetí čtvrtina od nás byla hrozně slabá, ale za nasazení hráčů ve zbytku zápasu bych chtěl celému týmu pogratulovat, protože tam byl náš výkon opravdu dobrý. Věřím, že za ten comeback bychom si možná zasloužili, aby zápas skončil jinak, ale Beksa vyhrála a nezbývá než ještě jednou pogratulovat."

Filip Petružela (hráč hostů):

"Musím říct, že to byl těžký a vyrovnaný zápas. Celý týden jsme se na Pardubice připravovali a fakt jsme věřili, že vyhrajeme. Utkání šlo nahoru dolů, za rozhodující faktor, díky kterému Pardubice nakonec zvítězily, bych označil jejich větší agresivitu."