Doma jim není přáno. Pardubičtí basketbalisté prohráli i druhý zápas, kdy byli tabulkově lépe postaveným týmem. Po Kolínu nevyzráli ani na pražské Sovy. Přitom celek z hlavního města tahal na hrbu osm krachů v řadě. Místo toho, aby si alespoň dorovnali bilanci výher a proher na Dašické, tak dovolili již desátý nezdar před vlastními diváky. Především proto, že nezvládali doskoky pod oběma koši. Sami se tak odsoudili k šestému místu po nadstavbové části. Navíc zapsali čtvrtou prohru za sebou.

Pardubičtí basketbalisté podlehli doma USK Praha. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - skupina A1: 13. kolo BK KVIS Pardubice - USK Praha 70:83 (15:21, 36:38, 55:63).

Body: Šafarčík 18 (+5 asistencí), Švrdlík 15, Burda 11, Chatman 9, Potoček 6, Pekárek 6, Škifić 3, Lukeš 2 - Samoura 27 (+11 doskoků), Williams 18, Šafařík 12, Vyroubal 11, Mbida 6, Vlk 4, Petružela 3, Švec 2. Rozhodčí: Vošahlík, Pokorný, Ulrych. Fauly: 21:22. Pět chyb: Šafařík. Diskvalifikující chyba: Miljković (trenér Pce). Trestné hody: 29/19 - 24/20. Trojky: 3:7. Doskoky: 31:48. Diváci: 499.

Pardubice si daly pozor, aby nepropásly začátek utkání. To se jim podařilo, když v první pětiminutovce měly bodově mírně navrch. Jenže pak si vybraly střecké volno a soupeř se nenechal pobízet. Rozehrál se reprezentant Samoura, který otočil kormidlo o deset bodů. Ve druhé čtvrtině domácí přetočili sedmibodovou ztrátu do plusu, když jejich hru střelecky řídil Šafarčík.

Po změně stran, ale už bylo na kurtu jediné družstvo. Beska se téměř čtyři minuty netrefila a USK pláchl nejdříve na osm až na čtrnáct bodů. To už neseděl (spíše nestál) na pardubické lavičce hlavní kouč Miljković, který vyfasoval diskvalifikující chybu. V závěrečném dějství Východočeši vykřesali plamének naděje. Snížili na v tu chvíli přijatelných 66:72. Více už jim ale hosté nedovolili. Nabili trojkový kanón a čtyřmi kulemi definitivně "srovnali" halu Dašickou ze zemí.

Karolis Abramavičius (asistent trenéra domácích):

"Po utkání mám dvě hlavní myšlenky. První je ta, že přestože jsem viděl naše hráče bojovat, a ve druhém poločase ještě víc než v tom prvním, tak hráči USK zkrátka bojovali víc. Byli energičtější, dravější, fyzičtější, v čemž jsme se jim nedokázali vyrovnat. Hosté si také hodně pomohli útočnými doskoky, z druhých šancí skórovali spoustu bodů, což byl jeden z dalších rozhodujících faktorů. Mou druhou myšlenkou je, že nerozumím tomu, proč rozhodčí udělili trenérovi Miljkovićovi rovnou diskvalifikující chybu. Nemůžeme se na to vymlouvat, musíme hrát lépe, ale i rozhodčí by se měli podívat na utkání a zamyslet se nad tím, proč hlavní trenér nedostal technickou chybu, ale rovnou diskvalifikující."

Matěj Burda (hráč domácích):

"Těžko se mi to hodnotí. Dali jsme doma 70 bodů a dostali 83… Tahle prohra nás hodně mrzí. Ještě bojujeme o 5. místo a chceme jít do play-off s vítězným pocitem, což se nám bohužel furt nevede. Máme ještě jeden zápas, abychom to napravili - sice proti Nymburku, ale nebudeme věšet hlavy. O naší porážce rozhodlo to, že jsme v prvním poločase nezastavili rychlý protiútok soupeře a nepohlídali jsme si obranný doskok, to byly, myslím, dva hlavní aspekty. Ve druhém poločase už se to tak nějak hrnulo. Musíme na tenhle zápas zapomenout a jít dál."

Jan Pospíšil (asistent trenéra hostů):

"Pro nás skončila jedna velmi dlouhá černá série, nevyhráli jsme přes 40 dní, takže jsme určitě rádi za vítězství. V Pardubicích se nikdy nehraje snadno. Je potřeba říct, že domácí hráli velmi dobře. Dávám jim pochvalu, v situaci, ve které byli, měli k dispozici jen 9 hráčů, trenéři to velmi dobře zvládli. My jsme už poslední dvě kola hráli mnohem líp, ale dneska jsme konečně byli konzistentní 40 minut. Díky tomu, že jsme dali venku 83 bodů, tak jsme vyhráli."

Patrick Samoura (hráč hostů):

"Úžasný zápas! Vyhráli jsme po 43 dnech, což nám říkal i trenér, takže je to úžasný pocit. Hráli jsme týmově, disciplinovaně, měli jsme energii, což nám zařídilo vítězství. V poslední čtvrtině jsme měli nějaké volné pozice a ty jsme proměnili. Domácí si mysleli, že Vyrec (Marek Vyroubal) neumí střílet, ale Vyrec dává, což ukázal, takže nechápu, co lidi dělají… Prostě to byly volné pozice, vzali jsme je a dali jsme to."