Pardubický tým se nese na křídlech euforie. Ve středečním kole unikl hrobníkovi z lopaty, když po velkolepém obratu zdolal Ústí nad Labem. Ve finále ani Bekse nevadilo, že ji chyběli čtyři hráči (Pekárek, Šafarčík, Chatman, Marshall).

“Naší hlavní prioritou je to, abychom měli k dispozici co nejvíce hráčů. V posledním utkáním nám scházeli čtyři klíčoví hráči. Uvidíme až před zápasem, kdo z hráčů, kteří měli a mají zdravotní problémy, vlastně bude moci nastoupit. Ať už nastoupíme v jakékoliv sestavě, víme, že nás čeká velmi náročné utkání. USK prožívá úspěšnou sezonu, hraje opravdu dobrý basketbal. Ve svém středu mají mnoho mladých hráčů, takže hrají rychlý, energický basket. K tomu mají nového pivota, který jim dodal potřebnou sílu v podkošovém prostoru,“ podotýká pardubický trenér Vanja Miljković.

Také kouč hovoří o případné výhře jako extrémně důležité.

„Tím, že se bude hrát v Praze, bude tlak spíše na domácím týmu než na nás. Věřím, že dokážeme navázat na výborný výkon ze druhého poločasu předcházejícího utkání proti Ústí. Uděláme maximum pro vítězství, které by pro nás bylo opravdu nesmírně důležité a cenné,“ připomíná chorvatský trenér.

Rozehrávač Matěj Burda

“Máme velkou motivaci dál vyhrávat. S USK momentálně bojujeme o šesté místo a pokud by se nám v Praze podařilo vyhrát, odskočili bychom jim o tři výhry. Samozřejmě nás čeká těžký zápas, jelikož Folimanka je sama o sobě specifická hala, kde nepadá moc bodů. Navíc USK je v letošní sezoně jeden z nejlepších týmů co se týče defenzivy, takže očekáváme velice těžké, bojovné utkání. Domácí hrají hodně agresivní basketbal jak na obranné, tak na útočné polovině hřiště. Musíme se snažit co nejlépe eliminovat jejich rychlý protiútok a poloprotiútok. Co se týče obrany, brání po celém hřišti, umějí si vypomoci, jsou hodně semknut. Takže na nás bude, abychom sdíleli míč podobně jako ve druhé půli proti Ústí, abychom tím rozbili jejich obranu.”