Už jsou zase zpět na šesté příčce. Na příčce, který zajišťuje přímý postup do ligového čtvrtfinále. Pardubičtí basketbalisté zopakovali svůj kousek ze závěru základní části a zvítězili na kolínské palubovce. Zatímco, tehdy měl domácí tým ze sestavy řešeto (stejně jako v sobotu), tak nyní se potýkala s personálními problémy rovněž Beksa. Po výměně stran však zamkla svůj koš na sedm západů. Respektive ho zašila režnou nití.

Pardubičtí basketbalisté porazili doma ve slavnostním duelu Kolín. A vyhráli také obě utkání venku. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL – 4. kolo nadstavby: BC Geosan Kolín - BK KVIS Pardubice 63:89 (19:23, 40:48, 52:70). Body: Vyoral 24 (10 doskoků, 8 asistencí), Marshall 16, Škifić 15, Švrdlík 12, Potoček 10, Burda 5, Šafarčík 4, Lukeš 3 - Veljkovič 17 (7 doskoků), Boškovič a Halada po 15, Novotný 9, Goga 7. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Pazourek. Fauly: 17:20. Trestné hody: 17/12 – 13/10. Trojky: 5:11. Doskoky: 34:42. Diváci: 443.

Pardubičtí dlouháni nemohli nasadit do hry zraněné Pekárka a Svojanovského, nově chyběl týmu nemocný Chatman. Naopak po nemoci se vrátil Šafarčík.

Hosty ale zdravotní trable nerozhodily. První čtvrtina byla ještě vyrovnaná, když domácí smazali pětibodový propad a vrátili se do vedení. Na chvíli. Závěr úvodní desetiminutovky vyšel lépe Bekse a ve druhé ho víceméně jen zvyšovala. Dvakrát pláchla soupeři na dvojciferný rozdíl. V poločase si mohli Středočeši děkovat, že prohrávali pouze o osm. To se však rychle změnilo. Pardubice si razantním nástupem vydobyly razantní náskok. Dostaly se do osmnáctibodového plusu. Ve své aktivitě neutuchaly a v jednu chvíli závěrečného kvartálu měly k dobru třicet bodů. Beksa si tak poradila s Kolínem i potřetí v této sezoně.

Před reprezentační přestávkou se tak pardubičtí obři spravili náladu a především poskočili na poslední „magické“ místo. První duel po pauze odehrají 28. února, doma se poměří s Ústím nad Labem.

Vanja Miljkovič (trenér BK KVIS Pardubice):

„Prvně pogratuluji svému týmu k vítězství. Je velmi důležité takhle před pauzou mít tým v dobré náladě. Je potřeba si odpočinout a připravit se na nadcházející tréninky po pauze. Po reprezentační přestávce máme spoustu důležitých zápasů. Výsledky to možná úplně dobře neukazují, ale tohoto zápasu jsem se bál, protože dva naši hráči byli nemocní, ale stejně se rozhodli přijet. Přeji hodně štěstí Kolínu do zbytku sezony.”

Marek Simonides (hráč BK KVIS Pardubice):

„První poločas jsme se s nimi chvíli tahali, ale ve druhém poločase se ukázalo, že jsme se na ně dobře připravovali a nakonec jsme zápas vyhráli. Chtěl bych poděkovat za jedny z prvních minut v lize a velmi si toho vážím.”

Predrag Benáček (trenérBC GEOSAN Kolín):

„Pardubice zaslouženě vyhrály, odehrály dobrý zápas. Bohužel poslední měsíc, co my hrajeme, to je naše realita. Děláme nejvíc, co můžeme, bohužel to na soupeře z A1 nestačí. Nedá se nic dělat, my se s tím musíme poprat a pokračovat dál. Tak doufám a věřím, že to bude lepší.”

Lukáš Stegbauer (hráč BC Geosan):

„Bohužel jsme nepodali výkon hodný vítězství. Skončilo to o 26 bodů. Ze začátku v prvním poločase jsme se s nimi nějak drželi, ale ve třetí čtvrtině jsme úplně odpadli. Přestali jsme dělat věci, které jsme si řekli a dopadlo to, jak to dopadlo. Začíná pauza, musíme se dát dohromady, trošku vypnout a snad další zápas už bude mnohem lepší.”