Jako na potvoru před takovým to špílem. Protože každý zápas a pro každého s Nymburkem je basketbalový svátek. Pardubičtí čahouni přišli ve středu o březnovou neporazitelnost. I s dvěma únorovými vítězstvími se na jejich šňůře houpalo šest korálků za sebou. A zrovna před utkáním s hegemonem českého basketbalu, který letos udělá vše, aby si vzal královské žezlo zpět. Středočeši mohou děkovat svým krajanům, protože Bekse v rozletu, spíše za letu, přistřihl křídla Kolín. A nutno podotknout, že hodně překvapivě.

Pardubičtí basketbalisté na Nymburk nevyzráli ani jednou v soubojích o bronz v loňské sezoně, ani ve dvou měřeních sil tohoto ročníku. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - dohrávka 7. kola nadstavbové části ve skupině A1: BK KVIS Pardubice (5. místo, 18 výher/14 proher) - ERA Basketball Nymburk (1. místo, 23 výher/6 proher). Neděle 17:30, sportovní hala Dašická. Vzájemné zápasy: 82:97 (doma), 70:104 venku.

Pardubicím vůbec nenahrává do karet fakt, že stále nemůže do hry zasáhnout jejich lídr Tomáš Vyoral, který má zkušenosti s působením v nymburském dresu. Ty ale má i Petr Šafarčík, tak to zase bude celé na něm…

„Náš největší problém je momentálně v tom, že nemáme dostatek hráčů. Vždycky se někdo vrátí, ale jiný hráč se zraní a vypadne, nebo ti, kteří se vracejí po delší době, se teprve dostávají do optimální herní formy. Takže se trochu točíme v kruhu. Oproti středečnímu utkání s Kolínem potřebujeme hrát s mnohem větší energií, s větší agresivitou, musíme na hřišti ukázat víc emocí. To nám scházelo, ale pokud se v tom zlepšíme, věřím, že můžeme Nymburk porazit,” burcuje trenér Vanja Miljković.

Jako nováček si v roli trenéra vede více než solidně. Po hluchém období, totiž v týmu nastolil vítěznou morálku. I když, někdy se to pověstné ucho utrhne. A jak už to na světě chodí, v ten nejméně očekávaný okamžik. Na druhou stranu, co je ve sportu nejméně očekávaný okamžik…

“Prohra s Kolínem nás pochopitelně velice mrzela, ale od 30. prosince jsme vyhráli dvanáct ze čtrnácti zápasů, což je výborné. I mnohem lepším a zkušenějším týmům, než jakým jsme my, se stává, že přijde fatální prohra. Nymburk je určitě nejlepším týmem ligy. Svoji kvalitu prokazoval i v zápasech FIBA Europe Cupu. Do utkání půjdeme s respektem, na druhou stranu nepochybuji o tom, že hráči budou mít velkou touhu a motivaci uspět. Už jen proto, že právě Nymburk je jediným týmem, který jsme v letošní sezoně zatím neporazili,“ zdůrazňuje Miljković.