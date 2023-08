GLOSA/Letní příprava slouží k nabrání fyzických sil. Síly musel napnout také basketbalový management nejznámějšího pardubického klubu. V jeho případě se ale jednalo o psychické zdatnosti. Při získávání nových hráčů se totiž rozhodně s jejich bývalými kluby či agenty nepřetlačovali jeho vyslanci v páce. Při vyjednávání musel vynaložit diplomatické mění, klid, rozvahu a trpělivost. A že toho všeho muselo být. Po skončení loňské sezony se totiž rozloučil hned z pěti hráči rozšířené a někdy základní rotace. To je téměř polovina týmu. Sportovní úsek BK Pardubice ale hlásí první úlovky. Matematicky popsáno, z minus pěti už jsou pouze na minus dva.

Pardubičtí basketbalisté se připravují na novou sezonu. Noví i ti stávající. | Foto: BK Pardubice

Glosa Zdeňka Zamastila

A že toho muselo na lovu být…

Nejsou síly jako síly… Letní příprava slouží k nabrání fyzické kondice. Síly musel napnout také basketbalový management nejznámějšího pardubického klubu.V jeho případě se ale jednalo o, řekněme, psychické. Při získávání nových hráčů se rozhodně s bývalými kluby či agenty jeho vyslanci nepřetlačovaliv páce. Při vyjednávání museli ukázat diplomatické umění, klid, rozvahu a trpělivost. A že toho muselo být. Po skončení loňské sezony se totiž klub rozloučil hned s pěti hráči, někdy ze základní rotace. A je téměř půlka týmu. Sportovní úsek se však už dostal z minus pěti jenom na minus dva…

České jádro i v další sezoně

Dva týdny a událo se toho za dva měsíce. V pardubickém basketbalovém klubu je v měsíci srpnu hodně živo. Praktický každý den se něco podstatného děje. Buď je ohlášena nová posila, jména pro zápasy v evropském poháru nebo začne příprava na novou sezonu. Co se týče prvního bodu, tak vedení muselo zareagovat na zásadní krok, kterým je výměna hráčské krve. S nadsázkou se dá říct, že Beksa přišla o pět litrů.

Dres s hlavou půl koně už neobléknou Filip Novotný, Nick Neal, DeMarco Dickerson, Mateo Čolak a Robert Rikić. Fanoušci po oznámení takového exodu jen zalapali po dechu. Do klidu je vrátil fakt, že v Pardubicích o rok prodloužili smlouvy zlatý z univerziády v Číně rozehrávač Matěj Burda a také křídelník David Pekárek. V případě Burdy klub uplatnil opci, zanesenou ve stávajícím kontraktu. Již před tím prodloužil své účinkování na východě Čech kapitán Kamil Švrdlík. Z dalších českých hráčů mají trvající kontrakty rozehrávači Tomáš Vyoral, Petr Šafarčík a Adam Lukeš, křídelník Josef Potoček a podkošoví hráči Jan Štěrba s Matyášem Vrábelem.

„Při sestavování týmu pro novou sezonu jsme se hned od prvopočátku snažili o udržení jeho české osy, tudíž jsme velice rádi, že jak David, tak Matěj budou v Pardubicích pokračovat. Peky byl pro nás na pozici tři jednoznačnou prioritou. Pevně věříme, že naváže na své velmi kvalitní výkony především ze zápasů v play off a stane se jedním z našich lídrů na obou polovinách palubovky. Matěj k nám přišel před dvěma lety s nadsázkou řečeno jako neznámý hráč, ovšem svým přístupem i předváděnými výkony se propracoval do základní rotace a pravidelně prokazoval, že důvěru trenérů má zcela oprávněně. Troufnu si říci, že v tomto období aspiroval na hráče s největším zlepšením v Kooperativa NBL,“ okomentoval prodloužení angažmá sportovní ředitel Radek Nečas.

Další kamínek do české mozaiky se jmenuje Martin Kheil. Dvacetiletý křídelník dosud odehrál v Kooperativa NBL celkem 32 utkání. V minulém ročníku působil v pražské Slavii a v 31 zápasech zapisoval průměrně 9,3 bodu. Pro zajímavost: ve dvou vzájemných zápasech Slavie s Pardubicemi trefil pět trojek a nastřílel 32 bodů. Kheil podepsal s pardubickým klubem kontrakt na 2 roky s roční opcí ze strany klubu.

České jádro je utvořené. Obal zajišťují cizinci. A už na nich klubové vedení zapracovalo. První vlaštovka přiletěla z Chorvatska. Pardubice zachytily v sítích zkušeného power forwarda jménem Jure Škifić. Pětatřicetiletý rodák z chorvatského Zadaru prošel mnoha evropskými kluby, za sebou má úspěšná angažmá nejen ve své domovině, ale i ve Slovinsku, Rusku, Francii či v Polsku. V uplynulé sezoně 2022/2023 působil v polském GTK Gliwice, přičemž průměrně zapisoval 10,1 bodu a 5,1 doskoku. Škifić podepsal s pardubickým klubem jednoletý kontrakt.

Poslední (zatím?) novou tváří v pardubickém týmu je americký pivot Joey Brunk. Pětadvacetiletý, 211 cm vysoký rodák z Indianapolis, absolvent Ohio State University, má za sebou premiérovou sezonu v Evropě, kterou strávil v dresu polské Toruně. V tamní nejvyšší soutěži EBL dával 10,1 bodu a zaznamenal 6,5 doskoku na zápas. Patřil k nejužitečnějším hráčům svého týmu. Brunk podepsal s pardubickým klubem jednoletý kontrakt.

Navrat do FIBA Europe Cupu

Z čísel zahraničních posil je patrné, že Beksa notně brojí na FIBA Europe Cup. A nejen ony se budou muset ohánět. Pardubice totiž vyfasovaly do skupiny dvě Š… Španělskou Zaragozu a švédským Jämtlandem. Kvalifikační turnaje se odehrají v prvním říjnovém týdnu, skupinu G bude hostit klub ze Skandinávie. Místo ve čtyřčlenné skupině si zajistí pouze vítězný tým. Na něj už čekají pro změnu „íčka“. Ironi Ness Ziona z Izraele a italský tým Happy Casa Brindisi. Zbylým do party bude horší z estonsko - švédské dvojice BC Kalev/Cramo - Norrköping Dolphins, která změří síly v kvalifikaci Basketball Champions League.

"Zaragoza je asi nejtěžší protivník, jakého jsme mohli v této fázi poháru dostat. Hrají ACB, tedy nejlepší soutěž v Evropě. Na druhou stranu to bude skvělá příležitost nejen pro nás, hráče, ale i pro celý klub. Mít tu možnost se s takovým klubem potkat a porazit ho," říká směle pardubický kapitán Kamil Švrdlík bezprostředně po losu.

Pardubice se tak znovu vydají na tři fronty, když Alpe Adria Cup nahrazuje daleko prestižnější FIBA Europe Cup. A připravit se na ligu, pohár a účinkování v Evropě to bude pěkný záhul. Trenéři Dino Repeša s Vanjou Miljkovićem už své svěřence druhý týden cepují. Do přípravy áčka jsou zařazeni i kvintent talentovaných hráčů z mládežnického klubu BK Vividbooks Pardubice: Michal Bílek, Adam Mikuláš, Josef Pluhař, Marek Simonides a Jakub Soldán.

Přípravné zápasy Beksy



sobota 26. 8. v 17:00:

BK KVIS Pardubice vs. BC Geosan Kolín

středa 30. 8. v 18:00:

WKS Slask Wroclaw vs. BK KVIS Pardubice

středa 6. 9. v 17:30:

BK KVIS Pardubice vs. ERA Basketball Nymburk

neděle 10. 9. v 17:00:

BC Zielona Góra vs. BK KVIS Pardubice

středa 13. 9. v 18:00:

BC GGMT Vídeň vs. BK KVIS Pardubice

pondělí 18. 9. v 17:30:

BK KVIS Pardubice vs. SLUNETA Ústí n. L.