Čtyřka na konci slibuje úspěch. Pardubičtí basketbalisté vyhráli titul i pohár

Magická čtyřka. Minimálně pro pardubický basketbal. Jednou z jejich charakteristik v numerologii je odhodlání, poctivost a vytrvalost. Přesně tím se řídili dlouháni. Za posledních šedesát let v roce, který končil čtyřkou dosáhli hned ve třech případech velkého úspěchu. Z nich jasně ční nad oba zisk mistrovského titulu v roce 1984. Čtyřka má ale také stinné stránky. Někdy působí chladně a bez emocí. To se dá promítnout i do některých let pod pardubickými koši. Jako při nejhorším umístění za dlouhou dobu…

Vítěz Českého poháru byl v roce 1994 z Pardubic. | Foto: archiv klubu