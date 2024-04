Na padesát procent. Pardubičtí basketbalisté doma zvládli pouze jeden ze dvou zápasů pokračující čtvrtfinálové série. Naštěstí pro ně ten třetí. Před čtvrtým si totiž dali naději na srovnání stavu. Jenže přání zůstalo otcem myšlenky. Po heroickém výkonu v okleštěné sestavě jim chyběla energie. Ústí si tak odvezlo pod Střekov stejný rozdíl, se kterým do Pardubic přicestovalo. Tedy dvou výher.

Pardubičtí basketbalisté (v červeném) dovolili Ústí nad Labem vypracovat si mečbol. | Foto: Milan Křiček

Klíčovou zprávou pro domácí měření sil byla ta, že pardubičtí trenéři mohli počítat s Petrem Šafarčíkem. Nebudeme psát, že se zcela vyléčeným po zranění ze vstupního duelu. Český reprezentant nejlépe ví, že kdy jindy překonat práh bolesti než v nejdůležitější fázi sezony. Naopak Kameron Chatman už je pro zbytek sezony odepsaný. Do hry ještě nezasáhl Michal Svojanovský.

Nenechal tým na holičkách

Šafračík především v prvním domácím duelu nebyl rozhodně na palubovce do počtu. Zaznamenal nejvíce bodů svého týmu (21) a k tomu si připsal osm doskoků. S devatenácti body mu sekundoval pivot Jure Škifić. Za zmínku stojí ještě dvanáct asistencí rozehrávače Tomáše Vyorala. Spolu s dalšími hrdiny dokráčeli, lépe řečeno vydřeli vítězství 78:72.

„Této výhry si nesmírně vážím. Nejen proto, že stav 1:2 je pochopitelně mnohem lepší než 0:3, ale také proto, že vítězství bylo opravdu vydřené. Bojovali jsme, bylo vidět, že naši hráči hrají s velkými emocemi,” chválil svůj tým trenér Vanja Miljković.

Beksa v jednu chvíli ztrácela dvanáct bodů. Ještě v závěru třetího kvartálu deset. Křídelník Šafarčík byl ale proti. Stal se hlavním strůjcem obratu na začátku závěrečného dějství, kdy Beksa zvrátila nepříznivé skóre z minus devíti.

„Utkání hodnotím pozitivně, protože jsme vyhráli. Pro nás se ale nic moc nezmění, pokud to nepotvrdíme i v druhém zápase. Myslím si, že nám výhra nám hodně pomůže. Někteří kluci si možná tolik nevěřili, protože konec dlouhodobé části sezony jsme neměli dobrý, ale věřím, že tato výhra nám dodá do hlav trošku sebevědomí. Od všech očekávám ještě větší energii a ještě lepší výkon,” burcoval po třetím finále Petr Šafarčík.

Došla, či nedošla energie?

Jenže v sobotním utkání se pardubičtí čahouni vydali ze všech sil. Navíc tahali kaštany z ohně v daleko slabší rotaci než Sluneta. A do práce museli hned následující den. Než se pořádně rozkoukali, prohrávali o deset. V první čtvrtině obdrželi 33 bodů. Ústí se odpíchlo k náskoku, který si střežilo až do konce zápasu. Pardubice se snažily, ale v tentokrát už nenašly síly na změnu čtvrtfinálového kurzu. Po přestávce před nimi vyvstal problém zaplatit osmnáctibodovou sekeru. Přestože druhé poločas nakonec vyhrály, tak prohra o patnáct (80:95) je výrazná.

Svůj střelecký počin Škifić posunul ještě o čtyři body. K němu se přidal Šafarčík. Do puntíku zopakoval svoji střeleckou produkci a připsal si o jeden doskok na víc. Zatímco v prvním duelu v hale Dašická zasáhlo pořádně do rotace Beksy sedm statečných, tak v neděli přibyl jeden hráč, který natočil své minuty nad deset.

„Měl jsem strach, jak na tom budeme s energií, což se projevilo. Co se týče útoku, nemohu být zklamaný. Bohužel jsme neměli tolik energie v obraně. Nedařilo se nám zastavit rychlou, a výbušnou hru, kterou hosté předváděli,“ krčil rameny Miljković.

Železný muž pardubické ekipy, Kamil Švrdlík, má trochu odlišný názor než jeho kouč.

Neřekl bych, že jsme měli méně energie, pro oba týmy je to stejné, na to bych se určitě nevymlouval. Zaspali jsme začátek, Ústí se dostalo do pohody a pak se hraje těžko proti jakémukoliv soupeři. Pustili jsme do jejich hry. Dávali jednoduché koše, chytli se z dálky a získali náskok, cítili se jako na koni. Snažili jsme se to stáhnout, ale vždycky, když jsme se dostali aspoň trošku blíž, oni trefili nějakou střelu. Ještě ale nekončíme. Zkusíme ve středu na palubovce soupeře vyhrát, abychom se v Pardubicích viděli i příští sobotu,” velí pardubický kapitán.

Pátý duel je na programu 24. dubna od 18 hodin ve Sportcentru Sluneta.