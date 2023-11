Sršeň. Tento hmyz budí obavy, už jenom když ho vidíte na obrázku. Kromě přírody lze spatřit Sršně na basketbalových palubovkách. Trochu netradiční název vzali za svůj dlouháni z Písku. A pozor kolegy mají ve slovutné NBA. Sídlí ve městě Charlotte a anglicky si řeknou Hornets. Čeští zástupci tohoto druhu jsou nováčkem v Kooperativa NBL, když vyšachovali ze hry Hradec Králové. V dohrávce čtvrtého kola přilétnou do Pardubic.

Kooperativa NBL - dohrávka 4. kola:

BK KVIS Pardubice (4. místo, 4 výhry/3 prohry) - Sršni Photomate Písek (9. místo, 2 výhry/3 prohry).

Dnes 17:30, sportovní hala Dašická

Beksa se vyhrabala z deky, která na ni padla po třech ligových prohrách znásobených nezdarem v kvalifikaci FIBA Europe Cupu. Pomohlo jí k tomu „hudební“ utkání s Kolínem. Vyhrála rozdílem třídy a může se těšit na historickou konfrontaci s Pískem.

“Samozřejmě jsme rádi, že jsme zvládli utkání v enteria areně a určitě na něj budeme chtít navázat i proti Písku. Soupeř po každém koši presuje, často hraje zónovou obranu. Co se týče útoku, nehrají moc pět na pět, spíš se snaží zakončovat v prvních sedmi sekundách. Na to všechno se musíme připravit. Atmosféra v enteria areně byla super a já doufám, že ve sportovní hale Dašická bude ještě lepší. Uvědomujeme si, jak důležité je zvládat domácí zápasy. Už jsme doma jedno utkání prohráli (proti Ústí nad Labem) a já věřím, že na dlouhou dobu šlo o poslední nezdar před našimi fanoušky. Náš cíl je naprosto jasný: vyhrát,“ burcuje pardubický kouč Dino Repeša.

Ale pozor. V kabině už maluje na zeď velký vykřičník. Písek sice zahájil prohrou se Slavii po prodloužení a domácím debaklem s Nymburkem,ale co se dělo pak… Nejdříve senzačně vyhrál v Kolíně a poté šokoval celou basketbalovou republiku, když doma sťal mistrovskou Opavu. Naposledy prohrál o deset v Děčíně.

“Jsme doma a chceme tenhle zápas zvládnout. I když je potřeba mít k soupeři respekt, protože už uhrál několik zajímavých výsledků. Z utkání proti Kolínu v enteria areně jsme měli respekt a jsme moc rádi, že jsme ho zvládli. Navíc takovým způsobem, že se nejednalo o žádné utrápené vítězství. Věřím, že by to pro nás mohl být dobrý odrazový můstek do dalších zápasů. Co se týče Písku, má hodně atypický tým. Hraje hodně uvolněným stylem, s velkým nadšením. Často se snaží hrát zón-press, zónovou obranu, hodně zdvojují. Pokud jde o útok, tak první hráč, který má balan a je volný, okamžitě vystřelí. Celkově hrají styl, s nímž se moc nepotkáváme. K zápasu proto rozhodně musíme přistoupit se vší seriózností a ukázat, že se dokážeme přizpůsobit i takovémuto nezvyklému stylu basketbalu,” míní pardubický kapitán Kamil Švrdlík.