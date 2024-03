Torzo proti torzu. A to i s úctou k ostatním aktérům dalšího střetnutí v nadstavbové části skupiny A1 mezi domácím USK Praha a Pardubicemi. Zraněními a nemocemi provětrané soupisky přispěly k tomu, že v zápase padlo na českou nejvyšší soutěž neskutečně málo bodů. Dohromady jen 127 bodů. Přitom hostující celek si odvezl dvacetibodové vítězství. Jeho obrana splnila ty nejpřísnější parametry. Nejlepší střelec sovího týmu si přišel pouze na deset bodů.

Pardubičtí basketbalisté porazili USK Praha v základní části doma po prodloužení (na snímku) a nyní zvítězili i v Praze. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL – skupina A1: 6. kolo USK Praha – BK KVIS Pardubice 54:73 (12:32, 31:46, 41:58).



Body: Šafařík 10, Petružela 10, Samoura 8 (+5 asistencí), Brunnerf 8, Mbida 6, Švec 4 (+7 as.), Fuxa 3, Kopřiva 2, Vlk 2, Ježek - Marshall 19, Šafarčík 15, Švrdlík 11, Svojanovský 7, Lukeš 6, Burda 5, Škifić 5, Vyoral 3 (+5 as.), Vrábel 2. Rozhodčí: Baloun, Kec, Kremser. Fauly: 20:23. Pět chyb: Lukeš (Pce). Trestné hody: 24/12 – 26/17. Trojky: 2:5. Doskoky: 38:46. Diváci: 789.

Prakticky bez jedné pětky. Pardubičtí basketbalisté odcestovali do hlavního města bez tria David Pekárek, Kameron Chatman a Josefa Potoček. Do hry už mohli poslat dvojici Petr Šafarčík a Tyere Marshall. Jenže zápas nedohrála další z velkých opor Tomáš Vyoral… Domácím zase chyběli Vyroubal, Matt Johnson, Faulkner, Bátovský.

Beksa vstoupila do utkání s elánem, s jakým dokončila velkolepé představení na Dašické s Ústím. O své výhře, i když v basketbalu je podobné tvrzení tak trochu sebevraždou, rozhodla razantním nástupem. Jenom díky tomu, že první koš zaznamenali hostitelé, nevedli Východočeši od začátku až do konce. Vítr z plachet vzal soupeři navrátilec Šafarčík, který osmi rychlými body zavelel k drtivé ofenzivě. Vždyť už v závěru první čtvrtiny vedly Pardubice o dvacet. Takovou úspěšnost střelby už dlouho nepamatují. V úvodní části dali střelci sedm dvoubodových košů z devíti šancí a čtyři trojky ze šesti pokusů. Domácí jakžtakž ještě držela skutečnost, že z hranice šestky hosté pálili slepými (šest ze třinácti).

Ve druhé čtvrtině si hosté vážili výrazného náskoku. Kontrovali situaci a z míry je nevyvedl ani fakt, že se jim přestalo střelecky dařit. Pražané se přitáhli na patnáct bodů. Po změně stran pokračovalo založené sucho Beksy. Z první půle ho natáhla na šest minut. Kromě zahozených pokusů rozmnožila ztráty. Nemohoucnost v útoku tak musela kompenzovat v obraně. Na méně než třináct bodů protivníka k sobě nepustila. Definitivní úder naplánovala na přelom třetí a čtvrté epochy. Po dvojciferné šňůře se pardubické vedení vyhouplo na šestadvacetibodový rozdíl. V závěru už „vysokoškoláci“ jen lehce korigovali.

Pardubičtí obři se třetí výhrou v řadě znovu o něco blíž přiblížili přímé účasti ve čtvrtfinále.

Hlasy po utkání

Vanja Miljkovič (trenér BK KVIS Pardubice): „Gratuluji svému týmu k výhře. Těší mě, že jsem mohl dát prostor i mladým hráčům z lavičky. Zlepšují se od zápasu k zápasu. V první polovině jsme ukázali přesně to, co jsme chtěli, v druhé části jsme však poněkud stagnovali v útoku a snažili se příliš improvizovat. Nenahrávali jsme si a to byl jeden z problémů, ale měli jsme fantastickou obranu, soupeře jsme téměř celou třetí čtvrtinu drželi na šesti bodech. Mrzí nás samozřejmě zranění Tomáše Vyorala, pravděpodobně bude mimo na delší dobu, ale musíme se s tím popasovat. Pokračujeme dál, máme čas na zotavení pro další hráče, protože hrajeme až za týden.”

Matyáš Vrábel (pivot BK KVIS Pardubice): „Pro nás bylo nejpodstatnější, že jsme dokázali navázat na výhru s Ústím. Zápas jsme zvládli naprosto skvěle, takže pro nás je tato výhra hrozně cenná i tím, že postrádáme hráče ze základní pětky. A to se nám tady ještě zranil Tomáš Vyoral. Snad to nebude tak vážné. Celkově k zápasu bych řekl, že od první minuty jsme dokázali hrát s velkou energií, která nám pomohla, abychom byli vždy bodově nad USK, myslím, že ani dokonce nevedl. Z naší strany byl výkon docela konzistentní, i když jsme tam samozřejmě měli nějaký výpadek. Celkově si ale myslím, že jsme byli lepším týmem po celý zápas.”

Frank Kuhn (trenér USK Praha): „Samozřejmě je škoda, že jsme prohráli. Ale na to, s jakou sestavou jsme dnes nastoupili, dokázali jsme s mladými hráči podat kvalitní výkon a jsem na své hráče hrdý. Dokázali soupeře ubránit na dvanáct bodů ve třetí a patnáct bodů ve čtvrté čtvrtině. Máme dvacet asistencí, což ukazuje, že kluci chtějí hrát týmově. Navíc máme jen devět ztrát, což je také dobré číslo a je to známka konzistence v naší hře. Bohužel jsme minuli množství volných střel, za tři body jsme to měli jen deset procent a jen šestačtyřicet procent zevnitř. Hosté byli lepší po fyzické stránce a úspěšnost střelby měli na úrovni šedesáti procent, takže tam vidím hlavní rozdíl a důvod, proč jsme prohráli. Ale měli jsme nezkušený tým, doufám, že příští týden budu mít k dispozici opět celou soupisku a vrátíme se zpátky k dobrým výkonům. Přesto jsem hrdý na své hráče a na týmový výkon, který jsme podali.”

Matouš Brunner (křídlo USK Praha): „Nastoupili jsme v omezené sestavě. Já jsem byl rád za tu minutáž, kterou jsem dostal. Padlo mi tam pár těžkých střel za tři body. Doufám, že v následujících zápasech budeme vyhrávat a dostaneme se výš v tabulce.”