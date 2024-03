Dvojka střídá jedničku. Pardubičtí basketbalisté mají v těchto dnech náročný los. V neděli padli po slibném výkonu v prvním poločase s vedoucím Nymburkem a dnes je čeká cesta do Ústí nad Labem, které se snaží po nadstavbové části udržet druhou příčku. Beksa může být před utkáním optimistou, protože Pandy již dvakrát v letošní sezoně porazila.

V prvním nadstavbovém střetu pardubičtí basketbalisté srazili Ústí nad Labem po velkolepém obratu. | Foto: BK Pardubice/Milan Křiček

12. kolo nadstavbové části Kooperativa NBL, skupina A1: Sluneta Ústí nad Labem (2. místo, 22 výher/11 proher) - BK KVIS Pardubice (5. místo, 18 výher/15 proher). Dnes 18:00, Sportcentrum Sluneta. Vzájemné zápasy: 100:101 p. p. (doma), 97:81 a 74:92 (venku).

Pardubičtí obři se po sérii šesti výher, ocitají na druhé straně. Před Nymburkem podlehli rovněž doma Kolínu a třetí korálek už by se jim na šňůře proher určitě protivil.

“V posledním vzájemném utkání se Slunetou jsme uhráli výborný výsledek, ale řekl bych, že by bylo hodně nerealistické si myslet, že si pojedeme do Ústí pro stejný. Očekávám, že domácí budou mít velkou motivaci, aby nám tuto prohru oplatili. Ústečtí mají výborný tým s pěti skvělými Američany. Spoléhají se především na ně, na jejich individuální kvality, takže klíčem k našemu úspěchu bude obrana. Zkrátka co možná nejlepší eliminace individuálních kvalit těchto hráčů,“ míní pardubický kouč Vanja Miljković.

Chorvatskému trenéru i celému týmu spadl kámen ze srdce. Také v letošní sezoně si Pardubice zahrají čtvrtfinále.

„Náš hlavní cíl, kterým bylo hrát play off bez nutnosti absolvovat předkolo, jsme už splnili. Samozřejmě chceme být úspěšní a udělat maximum pro výhru. Nicméně momentálně je pro nás prioritou, abychom předváděli takovou hru, jakou se chceme prezentovat v blížící se rozhodující fázi sezony.”