Trápily se a trápily a nakonec málem proklouzly do play-off první ligy basketbalistek. Kdo? No přece basketbalistky BK Studánka Pardubice. O víkendu totiž skončila základní část první ligy žen. O ní a také dalších ligových soutěžích píše v pravidelném přehledu náš basketbalový spolupracovník František Nerad.

Pardubičtí basketbalisté U16 v Talinnu prohráli pouze proti domácímu celku a odvezli si cenné zkušenosti a pohár. | Foto: BK Vividbooks Pardubice

Pro prvoligový tým basketbalistek BK Studánka prvním dubnovým víkendem prakticky skončila sezona. Určitě jí nebudou označovat jako úspěšnou, protože se téměř celý průběh první ligy Studánka potácela ve spodní půlce tabulky a dokonce to vypadalo na nebezpečí sestupu. Tým, který se ve většině zápasů spoléhal na pražské juniorky, jen málo využil umění Karoliny Šotolové a Alžběty Levínské, které hrají ŽBL. O víkendu se Studánka dočkala jen jedné výhry (celkově osmé z 22 utkání) nad sestupujícími Poděbrady a v tabulce jí to zajistilo deváté místo. K postupové osmičce jí při rovnosti bodů s UP Olomouc chybělo šest nastřílených bodů ve vzájemných utkáních (54:70 a 51:40). Ale zcela upřímně: za předváděné výkony v celé soutěži by to bylo jen mrhání finančními prostředky. Tak snad až za rok.

Sezona skončila také pro prvoligový basketbalisty BK Vividbooks. Ti v posledním utkání skupiny o 13. - 20. místo první ligy mužů obsadili 14. místo. S letošním ročníkem se rozloučili porážkou na palubovce Lynxu Liberec, který tuto skupinu vyhrál. V posledním utkání oběma soupeřům už o nic nešlo, hrálo se tedy jen z povinnosti a tak rozhodla větší zkušenost libereckého celku.

Ve druhé lize mužů se začalo play-off. Postup do druhého kola si z našich zástupců vybojovala jen Tesla Pardubice. Po remize na žižkovské palubovce si v odvetě svěřenci trenéra Radka Svobody s přehledem vybojovali postup. V úvodním duelu střelecky zazářil Martin Roub, autor 43 bodů. Ve druhém kole pojede Tesla znovu do Prahy, kde jí bude čekat Sokol pražský a to je soupeř se kterým by si měla poradit. Pak by jí čekal vítěz základní části skupiny, NAPOS Vysoká nad Labem. Ten do druhého kola přešel přes BVK Holice. Neměl to ale snadné, protože svěřenci trenéra Pavla Welsche ze sebe vymáčkli vše. Opět ale rozhodla větší herní zkušenost a fyzická vyspělost favorita. Holičtí také doplatili na úzký kádr hráčů.

Postup do play-off si zajistili junioři BK Vividbooks. Ti ve třetím „přejeli“ pražské Tygry a jejich soupeřem mezi elitní osmičkou bude favorit celé soutěže GBA Jindřichův Hradec. Blížící se závěr sezony mládežnického basketbalu dokazují další soutěže, které jsou před závěrem a tento měsíc se ukáže, zda se pardubický tým objeví v závěrečných turnajích. O víkendu se pardubický basketbal představil v estonském Tallinu, kde se hrálo Superfinale EYBL U16. BK Vividbooks tam startoval jako jediný tým z jižní skupiny této soutěže. A kluci pod vedením trenérů Dušana Panduly a Tomáše Bartoška nezklamal a podlehl jen vítězi, místnímu Audentes.

1. liga žen: BK Studánka – DSK Basketball Brandýs nad Lab. 51:80 (19:35), Šafránková 19, Novotná, Černá po 8, Tabačková 7, Vojtová 4, Pavlíčková, Kr. Šotolová po 2, Rohlenová 1. BK Studánka – Basket Poděbrady 68:53 (48:28), Brožová 17, Hrubá 13, Levínská 12, Šafránková 10, Kr. Šotolová 5, Novotná, Tabačková po 4, Černá 3.

1. liga mužů, skupina o 13.-20. místo: BA Lynx Liberec – BK Vividbooks 69:60 (39:33), Lukeš 15, Vrábel 11, Mrázek 9, T. Novák 6, Novotný, Folta, Bílek 5, J. Novák 4.

2. liga mužů, skup. B, play-off: BVK Holice – NAPOS Vysoká nad Lab. 72:84 (32:46), Žaba 19, Rolenc 16, Pluhař 13, Ulrych 12, Kolář 9, Drahoš 3. NAPOS Vysoká nad Lab. - BVK Holice 80:78 (41:38), Rolens 19, Žaba 18, Ulrych, Vlček po 14, Pluhař 13, Kolář 2. Sokol Žižkov – Tesla Pardubice 79:79 (41:43), Roub 43, Němec 17, Brožek, Večeřa po 6, Suchomel, Čejka, Roveňský po 2. Nalevanko 1. Tesla Pardubice – Sokol Žižkov 99:82 (48:46), Roub 25, Roveňský 21, Němec 17, Čejka 11, Suchomel 9, Brožek 7, Večeřa 4, Nalevanko 3, Březina 2.

Extraliga juniorů U19, předkolo play-off: BK Vividbooks – Tygři Praha 76:58 (36:38), Mrázek 28, Pluhař, Mikuláš po 12, Jelínek 7, Simonides, Bílek, Vlček po 4, Hřebík 3.

Celostátní liga juniorů U19, play-out B: Tesla Pardubice – BA Sparta Praha 81:63 (32:27), Toman 22, Fecko 17, Šrámek 12, Fiedler 10. Tesla Pardubice – Jižní Supi 86:54 (35:27), Fiedler, Toman po 20, Pánek 16, Fecko 15.

Celostátní liga kadetek U17, finálová skup.: BSK TJ Jičín – BK Studánka 91:64 (41:31), Horná 17, Sejpalová 11.

Extraliga mladších žáků U14, skup. B: Snakes Ostrava – BK Vividbooks 54:71 (28:36), Stara 15, Horák 13, Vít Pokorný 12, Motl 9, Obršál, Paulíček po 5, Fiedler, Hemerka po 4, Vojt. Pokorný, Kolík po 2. BK Opava – BK Vividbooks 66:81 (40:39), Motl 16, Vojt. Pokorný 13, Vít Pokorný 10, Kolík, Hemerka po 9, Paulíček 8, Fiedler 5, Stara, Obršál po 4, Horák 3.

Extraliga mladších žákyň U14, skup. B: BK Studánka – SBŠ Olomouc 56:86 (26:42), Matějková 16, Šimůnková 9, Ciprová 6, Horná, Janovská, Váňová po 5, Špryncová 4, Vraštilová, Kavková, Zdobinská po 2.

EYBL Superfinale: BK Vividbooks – Audentes Tallin 58:77 (30:30), Kolík, Lejsek po 12, Kněžour 9, Sádovský, Bílek po 7, Horváth, Avuk po 4, Adamec 3. BK Vividbooks – Taurage BS 90: 76 (47:40), Kolík 23, Sádovský 14, Avuk 13, Horváth 12, Adamec 7, Bílek, Lejsek po 6, Provazník 5, Kněžour 3, Míča 1. BK Vividbooks – Ukraine PUSH 48:45 (21:23), Horváth 16, Kněžour 9, Kolík 8, Lejsek 4, Kalhous, Sádovský po 3, Bílek, Votava po 2, Avuk 1.