Nechápavé pohledy… Měla to být budoucnost pardubického basketbalu. Zpráva o tom, že mladý rozehrávač VIKTOR PŮLPÁN opouští Beksu vyvolala mezi jejími fanoušky poprask. Ten zesílil, po zjištění, že hráč se sedmi reprezentačními starty posílí Brno. Tým, který se díval Pardubicím v minulých sezonách na záda. Z uctivé vzdálenosti.

BUDE TO JINÉ BRNO

Už jednou v životě jste při podpisu smlouvy váhal, ale tenkrát se hovořilo o Nymburku nebo zahraničí. Proč jste si nyní vybral Brno?

To je pravda. Tentokrát jsem cítil, že už tu změnu vážně potřebuju. A ze všech možností byla nabídka z Brna nejlákavější.

Brno léta hrává v dolní polovině tabulky. Jdete tedy do výkonnostně horšího týmu?

Myslím si, že od nové sezony to bude úplně jiné Brno, než jsme byli doteď zvyklí.

Je pro vás velkou výzvou, vytáhnout jako rozehrávač Brno do lepší společnosti?

Rozhodně to beru jako velkou výzvu jak pro sebe, tak pro celý tým.

Chyběla vám v Pardubicích větší role a jdete do týmu kde ji dostanete? Nebo ji vám snad již přislíbili?

V Pardubicích jsem tuhle sezonu měl dost velkou roli, ale teď to bude možná ještě o stupínek výše. Nikdo mi nic neslíbil, spíše naopak…

Pardubice si vás vypiplaly. Měl jste být jedničkou, kde se to zadrhlo?

Poslední tři roky jsme jasně neměli dané, kdo je jednička. Hlavně v minulé sezoně, kdy jsem hrál s Tomášem Vyoralem. Myslím si, že jsme měli stejně důležitou roli.

V Bekse vám zkřížil plány Vyoral, jenže v Brně je Farský. Není to jak se říká krok z bláta do louže?

Neřekl bych, že mi Vyo zkřížil cestu. Většinu zápasu jsme hráli spolu. Navíc od každého se čekalo trochu něco jiného. Stejně tak si myslím, že to bude fungovat i v Brně s Radkem.

Dvakrát po sobě jste byl zvolen nejlepším obráncem ligy. V Brně to bude asi těžké obhájit, co říkáte?

Nemyslím si, že by to mělo extra vliv na to zda hraju v Pardubicích nebo v Brně. Přeci jen je to z větší části individuální ocenění.

Anebo Brno míří vysoko? Výše než Pardubice?

To se ukáže během následujících měsíců. Záleží na tom, jak se oba týmy poskládají a jaký basketbal budou předvádět.

Považte, není z Brna do reprezentace dál než z Beksy?

Pardubice i Brno hrají stejnou soutěž, takže cesta do reprezentace by měla být víceméně stejná.

Kdy vás Brno oslovilo a kdo v tom měl prsty?

Začalo se to řešit v průběhu května, a z větší části to řešil můj agent. Nicméně jsme několikrát telefonovali přímo s trenérem Růžičkou.

Co vám nabídly Pardubice, když se dozvěděly o zájmu ligového konkurenta?

Nabídku Pardubic už jsem měl dobu před tím, než přišlo Brno. Pardubice označily svou nabídku za nejvyšší možnou, a tak moje jiné nabídky v tom roli nehrály.

Přeplatilo tedy nakonec Brno Pardubice, či peníze nebyly na prvním místě?

Peníze na prvním místě nebyly. Moje rozhodnutí ovlivnilo více faktorů.

VÍCE KLUBŮ VE HŘE

Rozhodl ses jít za trenérem Růžičkou? Jak je pro vás důležitý vztah hráč – trenér?

Vztah je určitě důležitý, o to více na mé pozici. S trenérem Scalabronim jsem měl také výborný vztah. Uvidíme co přinese naše spolupráce s trenérem Růžičkou.

Patříte prý k jeho oblíbencům, nemůže to vadit spoluhráčům?

S trenérem se znám už dlouho. Trénoval mě pár let v Pardubicích v mládeži. Nicméně si nemyslím, že by to mělo zásadně ovlivňovat moje působení v Brně.

Byl ve hře ještě jiný klub?

Ano, měl jsem víc nabídek.

Konzultoval jste své rozhodnutí s někým z pardubického týmu a probíral jste to doma?

V klubu jsem to s nikým neřešil. Probíral jsem to hlavně doma s přítelkyní, které se to týká nejvíce. Poradil jsem se ale i s rodiči a sourozenci.

Co na váš záměr říkali?

Podpořili mě.

Jak vyřešíte cestování mezi Pardubice, kde máte nový byt a Brnem?

Bydlet budeme všichni v Brně. Takže dojíždění bude občas do Pardubic za rodinami, což není tak daleko.

Rozhodl jste se také studovat na Masarykově univerzitě. Jaký jste si vybral obor?

Studovat budu kondiční trenérství. Využil jsem toho, že v Brně je sportovní fakulta a ta má právě pro vrcholové sportovce větší pochopení než nesportovní fakulty. Jako například zde v Pardubicích.

Co vaše dcera Viktorka. Uvidí vůbec tátu?

Určitě to půjde vše skloubit, abychom se s malou viděli co nejvíc. V říjnu ji bude rok, takže si už snad bude užívat zápasy vice než doteď.

„Je to velký kredit pro náš klub“

Vítanou posilou týmu Basket Brno se stal Viktor Půlpán. Pod Špilberk přichází z BK JIP Pardubice, kde mu v příštím měsíci končí smlouva a novou odmítl akceptovat. Novému klubu se upsal na tři roky.

Podle hráčova agenta Matyáše Heringa si Viktor vybral Brno ze tří základních důvodů. Jednak ho oslovily týmové ambice klubu, se kterými se ztotožňuje, dále pak kvalitní prostředí a podmínky pro individuální rozvoj pod hlavním trenérem Růžičkou. Rozhodujícím faktorem byla také společná vize do dalších let.

„Jsme velmi potěšeni, že můžeme v našem klubu přivítat českého rozehrávače. Viktor patří do skvělé generace hráčů. Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi a je členem reprezentace mužů. Ve svých třiadvaceti letech má stále velký kus kariéry před sebou. Pro náš klub je to velký kredit, že si Viktor vybral právě náš tým a město pro střednědobé období. Zároveň je to velký závazek, abychom naplnili jak týmové, tak osobní ambice.

Na spolupráci se velmi těším. S Viktorem mě pojí zkušenost z jeho mládežnických let. Oba víme, co od sebe můžeme očekávat. Věřím, že jsme udělali našim fanouškům velkou radost.

V létě nás čeká mnoho hodin společné práce, kterou budeme chtít přetavit již v následujícím roce. V neposlední řadě jsem rád, že Viktor u nás započne studium na Masarykově univerzitě. Naše město je pro skloubení studia vysoké školy a profi sportu ideálním místem,“ konstatuje velice spokojený trenér Lubomír Růžička.