Pro pardubický tým to bylo první utkání skupiny o 7. - 12. místo druhé nejvyšší soutěže. Soupeř má kvalitu a vede jej bývalý trenér české reprezentace a Válečníků Děčín, Pavel Budínský. Ten by určitě nějaké „nazdárky“ nekoučoval. Utkání mělo kvalitu a v odvetě to naši kluci určitě nebudou mít snadné. Nezačali dobře a jako by se pomalu rozehřívali a trvalo jim než poznali, že Sokolové to jen tak lehce nepustí.