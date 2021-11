Beksa vyzve na domácí palubovce Levice. A soupeř má co vracet. Nejenže v prvním vzájemném střetnutí na Slovensku padla 71:101, tímto utkáním zahájilo její černé období. V něm se zjevila domácí prohra s USK Praha a venkovní šok v Jindřichově Hradci a také hladká prohra v Opavě. Je tedy na čase bludný kruh uzavřít…

Středa 17:30 SH Dašická

BK JIP Pardubice (1 výhra/1 prohra) - Patrioti Levice (3 výhry/0 proher).

Pardubický obhájce prvenství by si prohrou přitížil a jeden ze sezonních cílů by se ocitl v ohrožení. Jenže Levice se pasovaly do největšího favorita skupiny A.

“Levice mají výborný tým se čtyřmi cizinci a několika slovenskými reprezentanty. Nedivím se, že jsou momentálně na prvním místě ve slovenské lize. V jejich týmu je spousta zkušených hráčů, kteří, pokud jim to soupeř dovolí, mohou být velmi nepříjemní, jak jsme ostatně viděli v prvním vzájemném zápase,“ varuje pardubický kouč Dino Repeša.

„Je jenom na nás, abychom soupeři vnutili svůj rytmus, zastavili jeho hlavní opory a sami se vrátili k jednoduchým věcem, abychom znovu získali sebevědomí, které jsme měli v úvodní části sezony. Naším cílem je postoupit ze základní skupiny do další fáze Alpe Adria Cupu, k čemuž potřebujeme vyhrát. Věřím, že se nám to podaří,” přemítá chorvatský trenér.

K tomu bude potřeba, aby se probudili všichni hráči v rotaci. Bodový příspěvek by měl přidat také Matěj Burda, který kroutí v Pardubicích premiérovou sezonu.

“Levice mají velmi dobře postavený tým, na všech pozicích mají silné hráče - platí to jak o základní pětce, tak o hráčích z lavičky. Problémy nám dělali zejména jejich dlouzí hráči, a to i na doskoku. Řekl bych, že mají hodně podobný tým jako USK Praha, snad s výjimkou pivotů, které USK nemá tak dominantní jako Levice. Způsob hry - hrají agresivní obranu, berou si rychlé střely, celkově hrají rychle dopředu - je ale dost podobný. Co se týče nás, myslím si, že máme za sebou hodně kvalitních tréninků. Z celého týmu cítím velké odhodlání, každý trénink je lepší a lepší. Teď musíme energii z tréninků přenést i do zápasu,” míní pardubický benjamínek.

Covidová opatření basketbalového klubu.Zdroj: klub