Její soupeř od úvodního rozskoku nepřipomínal tým, který trávil více než tři týdny za zavřenými dveřmi. Prakticky po celý zápas se Slezané pohybovali v plusových čísel. A zdá se, že v době, kdy nemohli tančit v zápasovém rytmu vymysleli taktiku, která na Pardubice platila. Zaměřili se na narušování jejich podkošového prostoru. Krom toho jim protivník odevzdal spoustu míčů zadarmo.

„Opavě jsme naházeli strašně moc balónů do rukou a soupeř pak dával jednoduché koše. Právě to činilo největší rozdíl. Prohráli jsme o sedm, ovšem minimálně šest míčů jsme jim dali, kdy šli sami na koš. Rozhodla naše menší trpělivost a koncentrace. Na doskoku jsme neprohráli, ale v klíčových situacích měla Opava o míč víc, nebo měli na balonu více rukou. Takže nás v doskoku zase porazila,“ podotýká pardubický kouč Adama Konvalinka.

Jeho svěřenci zaznamenali jedno Pyrrhovo vítězství, když pokořili Opavu v tom, co ji nejvíce zdobí. V trojkách.

„Opava je druhý tým ligy a byl to velmi kvalitní soupeř. O tom žádná, přesto jsme mohli hrát lépe. Rozhodl hlavně útočný doskok Opavy a jejich snadné body z protiútoků po našich ztrátách míče,“ přitakává pardubická posila Dominez Burnett.

Z tábora soupeře

Petr Czudek (trenér hostů):

"Myslím, že to byl dobrý sport, na to, že oba týmy měly dlouhou pauzu. Sám jsem byl překvapený hlavně ze svého týmu, že fyzicky jsme na tom byli dobře a byli jsme schopni hrát s Pardubicemi, které hrají fyzický basket. Dali jsme 91 bodů, což je super - samozřejmě, že chyby tam byly, jak v útoku, tak v obraně, ale to se dalo čekat. Držel nás útočný doskok, naopak jsme se úplně nemohli trefit z trojky, ale vítězství bereme všemi deseti."

Juraj Páleník (hráč hostů):

"Byl to hodně bojovný zápas. Myslím si, že většinu času jsme vyhrávali, ale Pardubice to vždycky dokázaly dohnat, neutrhli jsme se na větší počet bodů. Na konci zapnuli hráči, kteří měli a vzali to na sebe. Je to vybojované, ale hodně cenné vítězství po téměř čtyřtýdenní pauze." (zz)

Skupina A1

BK JIP Pardubice – BK Opava 84:91 (18:21, 37:45, 61:67). Body: Burnett 18, Švrdlík 16, Vyoral a Svoboda po 12, Merešš 10, Slanina 8, Potoček 6, Škranc 2 – Šiřina 17, Gniadek 16, P. Bohačík 14, Slavík a Páleník po 13, Zbránek 8, Švandrlík 5, Bukovjan 3, Kvapil 2. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Záruba. Fauly: 19:21. Pět chyb: Slanina (P). Trestné hody: 27/19 – 18/12. Trojky: 11:9. Doskoky: 43:43. Hráno bez diváků.