Třetí ligová prohra Pardubic v řadě. A znovu to závěnělo stovkou… Přitom pardubičtí čahouni odehráli v na severu Moravy solidní první poločas. Jenře po přestávce se jejich hra zbortila jako pověstný domeček z karet.

BK Opava - BK JIP Pardubice 92:65

Body: Šiřina 16, Jurečka 16, Gniadek 15, Markusson 9, Zbránek 9, Slavík 9, Švandrlík 8, Klečka 6, Kouřil 4 – Walton 15, Pekárek 12,Švrdlík 8, Vyoral 8, Svoboda 8, Šafarčík 7, Henry 7. Rozhodčí: Kučírek, Kurz, Kubiš. Trojky: 14:7. Trestné hody: 20/12 – 11/7. Doskoky: 37:31. Fauly: 17:21. Pět chyb: Švrdlík (Pardubice). Diváci: 639. Čtvrtiny: 19:19, 19:14, 27:17, 27:15.

Nadějný začátek

Pokud pardubičtí dlouháni nenastupovali do utkání v psychické výhodě, tak v té fyzické určitě. Opava ve čtvrtek cedila krev v Evropském poháru FIBA a oni měli kvůli zrušení zápasu v Šibeniku celý týden „volno“.

Tento rozdíl se projevil v úvodní čtvrtině, kdy se domácí nemohli dostat do svého obvyklého tempa. Beksa se chopila šance za pačesy a v polovině sedmé minutě vedla na horké půdě 18:10. Domácí však na zazvonění budíčku slyšeli a první kvartál ještě zachránili.

„Škoda první čtvrtiny. Mohli jsme ji vyhrát o osm bodů. Jenže na konci jsme darovali Opavě tři útočné doskoky. Navíc domácí trefili nějaké střely a získali sebevědomí,“ popisuje pardubický kouč Dino Repeša rychlý návrat Slezanů do utkání.

Domácí tým se díky vydařenému přelomu čtvrtin chytil a v té druhé se poprvé prokousal do dvojciferného náskoku. Také proto, že Pardubic měly v tu chvíli otřesnou střelbu z pole.

„Být v poločase pět bodu za Opavou pro nás nebyl dobrý výsledek,“ lakonicky konstatuje hlavní trenér Beksy.

Příšerný konec

Po přestávce už na hostující celek nastoupil ten obávaný střelecký stroj. Za jeho volant si sedl reprezentant Šiřina.

Zkraje třetího dějství vysázel tři trojky a pardubická, už tak za poslední dva zápasy, prostřílená bárka se začala velmi rychle potápět. Přestože se Beksa velmi rychle přitáhla na čtyři body, tak domácí už na hřišti kralovali. Na začátku poslední epochy už vedli o dvacet a čtyři minuty před koncem dokonce o 34 bodů! V samotném závěru hosté lehce snížili, ale ani tento výsledek si za rámeček nedají.

„Opava nás přehrála. Připravovali jsme se na její zónu 1-3-1 i 2-3, ale nebylo to nic platné. Ve druhé polovině a zejména v závěru jsme hráli velmi špatně. Můžete prohrát, ale ne rozdílem 27 bodů. Není stejné prohrát o deset, což jsme mohli uhrát, nebo prohrát o sedmadvacet,“ čertí se Dino Repeša, který dodává: ,Měli jsme to v lize 5:1 na zápasy a všechno vypadalo dobře. V utkání s USK se něco zlomilo a my nedokážeme udržet koncentraci po celý zápas. Máme méně sebevědomí. Musíme se vrátit na začátek a tvrdě makat!

Na jeho sova navazuje pardubický kapitán Kamil Švrdlík.

"Je to v našich hlavách, jsme nalomení, ztratili jsme sebevědomí. Přeci po jedné neúspěšné střele nemůžeme věšet hlavy. Je to na každém z nás, jak se z útlumu dostaneme. Věřte, že se z něj dostaneme,” burcuje důrazný pivot.