Suchý druhý poločas

Na pražské Folimance se přitom zápas dlouho vyvíjel ve prospěch Beksy. Ve druhé čtvrtině vedla o maximálních 11 bodů, ještě na startu závěrečné periody o devět. Jenomže za druhý poločas hosté vyskládali všehovšudy 26 bodů a to se jim nakonec vymstilo. Ne, že by na tom domácí byli kdovíjak lépe, ale skóre přesto krok za krokem otočili a závěrečné pokusy hostů zase nebyly úspěšné.

„My v koncovce skoro ani nevystřelíme. Tohle nás mrzí, ale nemůžeme to svádět na koncovku. Měli jsme vedení a nechali USK dotáhnout. Samozřejmě v závěru je to buď a nebo. Domácí to zahráli lépe a my se musíme vzchopit, abychom udrželi aspoň nějakou pozici pro play off, protože takhle by to mohl být hodně rychle konec sezony,“ varuje nejlepší střelec Pardubic Kamil Švrdlík.

Skupina A1, 12. kolo

USK Praha – BK Pardubice 72:70 (26:26, 37:44, 50:57). Body: Mangas 14, Farský 14, West 13), Vlk 10, Macháč 8, Bátovský 5, Štěrba 4, Švec 2, Fuxa 2 – Švrdlík 20, Pekárek 14, Vyoral 13, Walton 13, Tkadlec 5, Vrankovič 3, Burda 2. Rozhodčí: Matějek, Karafiát, Bohata. Fauly: 22:23. Trestné hody: 23/13 – 21/15. Trojky: 5:7. Doskoky: 44:45. Diváci: 625.

Ve středu 30. března zajíždějí Pardubice do Opavy (18:00).