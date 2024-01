Startuje nadstavbová část Kooperativa NBL. Ještě okolo vánočních svátků to vypadalo, že se pardubičtí basketbalisté budou v tuhle chvíli chystat na ostudnou účast ve skupině A2, nakonec však jejich sezona vzala přece jenom pozitivní směr. Tím pádem dnes v podvečer na severu Čech otevřou boje mezi elitní osmičkou.

BK KVIS Pardubice vs. BK Armex Děčín. | Foto: Milan Křiček

Z ní si, jak je známo, prvních šest týmů zajistí přímý postup do čtvrtfinále, zatímco sedmý a osmý celek konečného pořadí bude muset podstoupit předkolo play off.

Pozice Pardubických není vůbec špatná na to, jak bídně se z jejich pohledu vyvíjela, například na svého úvodního rivala z Děčína aktuálně ztrácejí jenom dvě výhry.

Posunout se mezi TOP 6 ve skupině A1 se tedy jeví jako docela reálná meta.

„Co se týče sebevědomí a sehranosti, určitě jsme na tom teď o dost líp. Prvním předpokladem našeho úspěchu v Děčíně je vyrovnat se domácím hráčům v bojovnosti. Potom je také potřeba lépe reagovat na případnou bodovou šňůru soupeře. Pokud se mu povede, často se nám stává, že nejsme schopni ho zastavit. Na to si musíme dát velký pozor,“ varuje křídelník David Pekárek.

Beksa na děčínské palubovce dokázala v září vyhrát po dvojitém prodloužení, naopak doma od Válečníků utržila krutý příděl. „Podle mě půjde o úplně jiné utkání než v prvním kole základní části. Oba týmy se od té doby dost proměnily, i aktuální forma je určitě jiná. My jedeme do Děčína vyhrát,“ netají se optimismem Pekárek.

„Skupinu A1 chceme rozehrát co nejlépe. Máme za sebou šňůru šesti výher, pokud přičteme i osmifinále českého poháru, a uděláme vše, abychom tuto sérii znovu prodloužili. Na celém týmu je vidět, že má mnohem větší sebevědomí. Uvidíme, v jakém složení nastoupíme, protože několik hráčů trápí zranění či nemoc, ale doufám, že budeme mít k dispozici co nejvíce hráčů,“ uvedl trenér Vanja Miljkovič.

„Utkání s Děčínem jsou vždycky velmi těžká. Jedná se o jeden z nejlepších týmů v lize. Hraje velice energicky, díky široké rotaci je schopen držet vysoké tempo hry. Víme o kvalitách klíčových děčínských hráčů, víme, v jak bouřlivé atmosféře budeme hrát. I po mentální stránce nás tedy čeká náročný zápas, ale pokud budeme na hřišti plnit to, co si řekneme a vyrovnáme se domácím v agresivitě a energii, mohlo by to být nesmírně zajímavé a vyrovnané utkání s otevřeným koncem,” věří pardubický kormidelník.

