Úspěšný vstup do roku 2020. Pardubičtí basketbalisté čekali na svůj první zápas v novém roce nejdéle ze všech účastníků Kooperativa NBL. V Ústí nad Labem totiž hráli až v neděli. A nebyl to běžný souboj. Vítěz si totiž dopřál čtvrté příčky. Po výhře 73:67 ji nakonec ustrážila Beksa.

Sebevědomí pro venek

Pardubičtí dlouháni teprve jako druzí v sezoně (předtím se to povedlo USK Praha) dobyli ústeckou palubovku.

„Vyhrát venku je vždycky dobré. I když se nejednalo o pohledné utkání, vítězství se počítá. Bereme ho, protože nám dodá sebevědomí hrát lépe a vyhrávat také na venkovních hřištích. Důležitá pro nás byla především druhá čtvrtina. Dokázali jsme se v ní střelecky prosadit a získat trochu sebedůvěry,“ naráží pardubický kormidelník Ken Scalabroni na střelecký zmar z úvodní části.

Zdálo se, že po třetím kvartálu kráčí jeho tým za pohodovou výhrou. Jenže…

„Domácí hráli ve čtvrté čtvrtině velmi dobře, tvrdě, agresivněji. Naopak my jsme udělali spoustu chyb a dali jsme jim šanci, aby se ještě vrátili do zápasu. Naštěstí jsme celkově byli o pár herních situací lepší. Když jsme potřebovali, měli jsme doskoky, které jsme mít měli. V klíčových momentech jsme dokázali dopravit míč ke správným hráčům a proměnili jsme trestné hody,“ vypočítává Ken Scalabroni.

Až moc velký klid

Pardubice zaznamenaly v první pětiminutovce jen tři body a v úvodním dějství celkem jedenáct. Naštěstí pro ně se střelecká impotence přesunula na ústeckou stranu. A to hned na dvě čtvrtiny.

„Neměli jsme dobrý vstup do zápasu. Ústí nás dostalo pod tlak, zaspávali jsme v obraně. Domácí nás snadno obcházeli jeden na jednoho. Naštěstí jim to nepadalo z dálky, takže nám neodskočili na výraznější rozdíl. A nám se do poločasu povedlo přehoupnout skóre na naši stranu,“ podotýká pardubický kapitán Radek Nečas.

Ve třetí epoše vystřihli hosté nejlepší kousek ze svého představení. Domácím pláchli až na třináct bodů. V poslední se ovšem Sluneta přiblížila až na rozdíl koše.

„Po pauze jsme si dobře vypomáhali v obraně, zavírali jsme prostor a Ústí se stále nemohlo trefit za tři body. Pod dojmem vysokého vedení jsme pak možná polevili a domácí vycítili šanci. Podržel nás ale Tomáš Vyoral, jenž trefil těžké trojky a dovedl nás k výhře,“ pochválil svého spoluhráče Nečas.

Faktor Vyo

Tomáš Vyoral se vrátil se po zranění. V první čtvrtině mu ještě chyběla herní jistota, když minul prvních pět střel. Nicméně od druhé převzal tu svoji roli zachránce. Nakonec dal 26 bodů včetně všech osmi bodů Beksy v posledních šesti minutách. Svojí neúnavnou aktivitou si vynutil hned čtrnáct trestných hodů a jedenáct jich proměnil.