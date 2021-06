Když ho nemůžeš „zabít“, tak ho musíš koupit… S velkou dávkou nadsázky se dá takto popsat strategie Basketbalového klubu Pardubice. V loňské sezoně Bekse nejvíce škodil David Pekárek. Stačí si vzpomenout na druhé čtvrtfinále v Kolíně. A nebyl to první ročník, kdy měl na ni spadeno. Teď bude mít pardubický tým od něj na dva roky klid, protože se stal jeho součástí.

David Pekárek | Foto: BK Pardubice

Pětadvacetiletý křídelník David Pekárek v minulosti patřil do reprezentačních výběrů U16 a U18. V uplynulém ročníku Kooperativa NBL působil v týmu BK Olomoucko, odkud nedlouho před play off odešel do BC Geosan Kolín. V sezoně 2020/2021 odehrál celkem 45 ligových utkání s průměrem 14,6 bodu. V třízápasové čtvrtfinálové sérii mezi Kolínem a Pardubicemi zapisoval v průměru 16,3 bodu.