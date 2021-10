Hradec má, co napravovat po kolapsu v Ostravě. Naopak Beksa se veze na vítězné vlně, když naposledy zdolala v dramatickém utkání Brno. Na jejím kontě proher tak stále svítí číslo jedna po debaklu s Nymburkem. Na pardubického koně čeká tým s pěti cizinci.

Sobota 18:00: Královští sokoli Hradec Králové (4 výhry/3 prohry) - BK JIP Pardubice (4 výhry/1 prohra).

Pardubice mají Hradci co vracet. Všichni příznivci Beksy mají ještě v paměti potupnou prohru v zápase o bronzové medaile v Českém poháru. Ani Hradec není bez zvláštní motivace. Pardubice ho v loňské ligové sezoně vyšťouchly z šestice, která se kvalifikovala do horní nadstavbové skupiny a tím předčasně do čtvrtfinále… Jsou tady i osobní zájmy. Například elitní trojkař David Škranc nastoupí poprvé proti svému bývalému klubu. Pardubice už o něj neměly zájem. A není rozhodně jediným, který pojídal v tomto historicky úspěšnějším klubu. Včetně trenéra Lubomíra Peterky.

“Z vítězného zápasu s Brnem bychom si měli přenést hlad a energii, kterou jsme měli, zvlášť v druhém poločase. V sobotu bychom rádi natáhli naši vítěznou šňůru, tím spíš, že nás čeká derby v Hradci Králové. Domácí mají hodně talentu v útoku. Z pěti zahraničních hráčů bych vyzvedl hlavně rozehrávače Pedu Stamenkoviče, který je pro svůj tým velmi důležitý, a střelce Nikolu Pešakoviče. Jedná se o velmi zkušeného hráče, velice dobrého střelce, jenž hrál i Adriatickou ligu. Ozrena Pavloviče všichni dobře znají z jeho působení v Bekse, dalším zkušeným hráčem na pozicích 3 a 4 je Ondřej Peterka a pod košem pivoti Peter Sedmák a Nikola Vujovič, který je velmi silný na doskoku, zvlášť v útoku,“ vypočítal pardubický trenér Dino Repeša.

„Myslím, že to bude těžký zápas, ale pojedeme do Hradce Králové s jedinou ambicí: udělat dobrou práci a vyhrát, abychom na konci zápasu my byli ti šťastní. Rád bych do Hradce pozval naše fanoušky. Věřím, že budou naším šestým hráčem a budeme na hřišti cítit jejich podporu,” dodává chorvatský kouč.

Repešovi se zatím vyplácí důvěra, kterou vložil do nového pardubického hráče, kterým je Matěj Burda. V utkání s Brnem nejenže zaskočil za zraněného Tomáše Vyorala, on nakonec patřil k hlavním tahounům Beksy.

“Hradec Králové je velice talentovaný, ale specifický tým, nemyslím si, že v NBL je druhý takový. Nesnaží se hrát rychle dopředu, hrají spíše v pomalejším tempu, protože tento styl basketu jejich zkušeným a chytrým hráčům vyhovuje. Za klíčový faktor našeho úspěchu bych označil rychlost a agresivitu. Je potřeba, abychom hráli rychle dopředu a v obraně byli dostatečně agresivní, podobně, jako v druhém poločase předchozího utkání s Brnem. Nesmíme pustit jejich zkušené hráče Stamenkoviče, Pešakoviče nebo Sedmáka do jejich silných stránek, stejně jako nedovolit otevřené střely bývalým pardubickým hráčům Pavlovičovi a Škrancovi,” míní Matěj Burda.

V tabulce šestý Hradec ve středu ztratil dobře rozjetou partii v Ostravě. „Na to musíme rychle zapomenout, prohráli jsme si to sami. Čeká nás těžký soupeř. Věřím, že přijde hodně diváků a předvedeme podobný výkon jako s Kolínem. Doma, kde budeme hrát v této sezoně teprve potřetí, chceme vyhrávat,“ říká odhodlaně lodivod Sokolů Lubomír Peterka.