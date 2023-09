/KOOPERATIVA NBL/ Na druhém vítězství svého týmu v sezoně si pochutnali pardubičtí basketbaloví fanoušci, kteří ve středečním podvečeru v hojném počtu zaplnili hlediště sportovní haly Dašická. Beksa potvrdila venkovní lup z Děčína a přehrála nebezpečné Brno, když její výhra byla v podstatě od začátku do konce kontrolovaná. Výsledný rozdíl osmnácti bodů ve skóre hovoří vcelku jasnou řečí o dění na palubovce.

BK KVIS Pardubice vs. Basket Brno. | Foto: Milan Křiček

Pardubický tým se soupeři vzdálil hned v úvodní periodě parádní šňůrou 16:0 a od té chvíli mu, jak se říká, nedal čuchnout. jeho náskok se rychle posunul do dvouciferné podoby a v té až na krátkou výjimku setrval po celou zbývající dobu hry. Domácí předčili rivala prakticky ve všech podstatných statistických údajích., asi nejvíce z nich vyniká drtivá převaha na doskoku. Zkrátka a dobře, byla to dobrá práce celého kolektivu potvrzující jeho slibnou formu na začátku ročníku. Teď by ho bylo záhodno potvrdit i v sobotu znovu doma proti Ostravě (17.30).

Zdroj: Youtube

Dino Repeša, trenér BK KVIS Pardubice: Začali jsme podobně jako v posledním přípravném zápase s Ústím: ne dobře v obraně. Potom přišli na hřiště hráči z lavičky a ukázali přesně takovou energii, s jakou chceme hrát. Brno dalo za poločas 30 bodů, v této pasáži jsme předváděli takovou obranu, jakou chceme. Ve druhém poločase jsme vedli o 23 bodů, soupeř pak sice snížil, ale důležité je vítězství. I to, že hrálo všech jedenáct hráčů a budeme mít dobrou energii do sobotního utkání s Ostravou. Každá výhra je důležitá. Liga bude velmi dlouhá, je před námi ještě spousta utkání a my musíme pokračovat tak dobře, jak jsme začali. Jeden špatný zápas může všechno změnit, což rozhodně nechceme.

David Pekárek, hráč BK KVIS Pardubice: Myslím si, že zejména v prvním poločase jsme odehráli dobrý part. Od poloviny úvodní čtvrtiny jsme začali dobře bránit a z toho plynuly naše jednoduché koše v tranzici, čímž jsme si vytvořili výraznější náskok a víceméně jsme ho dokázali udržet na komfortních bodech až do konce. Mně osobně se povedl vstup, za což jsem samozřejmě rád, a hlavně: zápas jsme vyhráli, takže lepší domácí start jsme si nemohli přát.

Ostuda na druhou. Rok se s rokem sešel, Pardubice se opět ztrapnily ve Velvarech

Martin Vaněk, trenér Basketu Brno: Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Hráli jsme přesně tak, jak jsme si řekli a jak jsme potřebovali. Nevím, z jakého důvodu - stalo se nám to už ve druhém zápase - najednou mi přijde, že máme strach atakovat koš, hrajeme hrozně složitě, přitom to není naše hra. My musíme hrát jednoduše. Ve druhém poločase jsme hru zjednodušili a dokázali jsme se Pardubicím trošku přiblížit, ale bohužel, domácí mají zkušený tým a my si proti němu nemůžeme dovolit takové výpadky, jaké jsme měli. Musíme hrát od začátku do konce stejně, bez bázně a hany, pak můžeme hrát s každým. Pokud budeme mít takovéto výpadky, nebude to dobré.

Matěj Rychtecký, hráč Basketu Brno: Po dobrém začátku jsme bohužel přestali být koncentrovaní. Pardubice natáhly svou šňůru na 16:0, my jsme v této pasáži nedokázali proměnit některé důležité koše. Klíčové bylo, že domácí nás přeskákali na útočném doskoku, hlavně v prvním poločase. O přestávce jsme si řekli, že náš hlavní point pro druhý poločas bude víc bojovat na doskoku. Celkem se nám to podařilo, stáhli jsme naši ztrátu i pod 1desetbodů, ale hráli jsme v užší rotaci už bez vyfaulovaného Ondry Šišky a chyběl nám i Jakub Krakovič. Snažili jsme se dát do toho všechno, ale bylo to těžké a nevyšlo to.

KOOPERATIVA NBL, 2. KOLO: BK KVIS Pardubice – Basket Brno 91:73 (29:16, 49:30, 71:55). Body: Pekárek 21, Brunk 19, Vyoral 16, Alford 9, Burda 8, Škifić 7, Šafarčík 5, Potoček 4, Štěrba 2 – Šiška 18, Lee 15, Půlpán 13, Dáňa 8, Rychtecký 7, Stráněl 3, Svoboda 3, Fullard 2, Zdanavičius 2, Kubín 2. Rozhodčí: Baloun, Pokorný, Vávrová. Fauly: Fauly: 22:22. Pět chyb: Šafarčík (Pardubice). Trestné hody: 24/16 – 24/14. Trojky: 9:7. Doskoky: 47:28. Diváci: 732.

Další výsledky: Nymburk – Slavia Praha 111:57, Kolín – Olomoucko 82:73, Opava – Ústí nad Labem 88:79, Děčín – Ostrava 99:63, USK Praha – Písek odloženo (14. 12.).