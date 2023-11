Doma prohrála už třikrát. Proti Děčínu nechce Beksa další zaváhání připustit

/KOOPERATIVA NBL/ Bilance pěti vítězství oproti šesti porážkám není v polovině základní části nejvyšší soutěže basketbalistů zrovna tím, čím by se pardubická Beksa mohla nějak zvlášť chlubit. V tuhle chvíli uzavírá osmičku, které projde do skupiny A1, ale její ambice sahají nepoměrně výše. Úplně stejně je na tom vicemistr z Děčína, který zavítá v sobotu odpoledne do haly Dašická k utkání 12. kola Kooperativa NBL.

Ze zápolení pardubických a děčínských basketbalistů. | Foto: Milan Křiček