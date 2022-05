V tomto duelu se blýskli ceněným double-double Lejsek s Provzaníkem. V boji o páté místo pardubický tým poprvé v sezoně porazil písecké Sršně.

Mladší minižákyně BK Studánka z pěti utkání vyhrály tři, ale stačilo to jenom na pátou příčku z dvanácti týmů. Dvě porážky byly velmi těsné po houževnatém boji a jednu dokázala Studánka oplatit. Do All start týmu byla vybrána Terezie Janovská.

Ve stejné kategorii minižáků obsadil BK Vividbooks až osmé místo. Nadcházející víkend se hrají turnaje MČR U13.

Výsledkové okénko

MČR U15: NH Ostrava – BK Vividbooks 63:54 (35:17), Lejsek 19 (13 d.), Provazník 11 (11 d.), Kolík 7, Votava 6, Bílek, Knol po 3, Charvát 2, Haman 1. Snakes Ostrava – BK Vividbooks 82:96 (54:45), Kolík 35, Provazník 9, Lejsek, Haman po 10, Charvát 8, Votava 6, Knol 4, Bílek, Avuk po 2. BK Vividbooks – Sokol Sršni Písek 84:75 (38:42), Lejsek 32, Kolík 22, Provazník 13, Votava 7, Bílek, Haman po 2. MČR mladších minižaček U12: BK Studánka – Strabag Zlín 144:15, BK Studánka – Žabiny Brno 46:47, BŠ Tygři Praha – BK Studánka 42:39, BK Studánka – SBŠ Ostrava 73:59, Bk Studánka – Žabiny Brno 49:39. MČR mladších minižáků U12 : BK Vividbooks – Tygři Čes. Budějovice 94:46, BK Děčín – BK Vividbooks 88:44, BCM Olomouc – BK Vividbooks 80:61, BK Brandýs nad Labem – BK Vividbooks 85:63, BK Vividbooks – Tygři Praha 56:82.