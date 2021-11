Domácí totiž v úvodní čtvrtině stříleli s úspěšností přes 70 procent (!) a v 16. minutě vedli rozdílem sedmatřiceti bodů (54:17). Po změně stran nápor Beksy pod dojmem průběžného skóre viditelně polevil, třetí i čtvrtý kvartál dokonce prohrála (výsledek druhé půle 42:54) a Ostravané skóre upravili do pro ně ještě poměrně přijatelné podoby (a to navíc v zápase neproměnili čtrnáct šestek…). Jednoznačné pardubické vítězství nicméně nebylo žádným způsobem ohroženo.

Sérii domácích zápasů zakončí Beksa v neděli, kdy od 17:30 přivítá v Alpe Adria Cupu chorvatský GKK Šibenka.

BK JIP Pardubice – NH Ostrava 101:82 (37:13, 59:28, 81:51)

Body: M. Svoboda 19, Pekárek 16, Vyoral 12, Švrdlík 11, Walton 11, Potoček 10, Šafarčík 10, Tkadlec 7, Svojanovský 3, Burda 2 – Heinzl 13, Ubilla 11, Radukič 11, Bohačík 11, Vann 9, Š. Svoboda 7, Prošek 7, Havlík 4, Šmíd 3, Týml 3, Lukáč 3. Rozhodčí: Hruša, Salvetr, Petrák. Fauly: 29:25. Pět chyb: Šafarčík, Potoček – Nábělek. Trestné hody: 19/15 – 34/20. Trojky: 12:8. Doskoky: 42:42. Diváci: 645.

Dino Repeša (trenér domácích):

"Velký rozdíl oproti zápasu s Ústím byl v tom, že jsme dávali otevřené střely. Měli jsme víc sebevědomí, proměňovali jsme střely a všechno bylo jednodušší. Vím, že jsme jeden z menších týmů v lize, ale Ostrava nemůže mít 16 útočných doskoků, musíme víc pracovat, musíme být na doskoku fyzičtější. Na konci jsme rotovali víc hráčů, ale měli jsme až moc ztrát, 12 na domácí zápas je moc. Musíme jich mít míň."



Michal Svoboda (hráč domácích):

"Myslím si, že jsme ze začátku dávali lehké střely, které jsme proti Ústí nedávali. Hráli jsme obden, neměli jsme moc času na trénink, jenom jsme si řekli pár taktických věcí. Hlavní důvod toho, že nám vyšel úvod, byl ten, že nám padly volné střely. Potom už jsme hráli s lehkostí, což v útoku bylo vidět. V druhé půli Ostrava sice snížila, ale nepustili jsme ji, aby se přitáhla zpátky do zápasu a zkomplikovala nám konec."



Adam Choleva (trenér hostů):

"Celý týden jsme trénovali ospale. Nevím, nemám k tomu co říct. Bránili jsme strašně, od situací 1 na 1, přes výpomoc, po řešení clon, nebylo tam vůbec nic. Vyhořeli jsme jak papír. Ve druhé půli jsme doufali, že to stáhneme. Máme širokou lavičku, kluci z Pardubic měli fauly, bohužel jsme ale nebyli ani úspěšní na šestkách ani zpod koše, to se hraje složitě. Myslím si, že dokážeme hrát mnohem lépe a chytřeji. Nakonec jsme dali 82 bodů a nevypadá to tak hrůzostrašně, ale bohužel jsme to dneska nebyli my."



Tomáš Havlík (hráč hostů):

"Řekl bych, že v první půli jsme měli hlavní problém v obranné části, protože dostat 37 bodů v první čtvrtině je hrozné. Je pravda, že Pardubicím padlo skoro všechno a nám nic, ale to nás neomlouvá. V podstatě jsme si zápas prohráli první čtvrtkou. Neřekl bych, že jsme byli na Pardubice špatně připraveni, je to o nasazení."