Dva týmy, kterým to v poslední době nejde podle představ, se o důležité vítězství utkání v nedělním podvečeru v 10. kole nadstavbové skupiny A1 Kooperativa NBL. Čtvrté Ústí nad Labem hostí páté Pardubice a o významu duelu se není třeba dlouze rozepisovat.

BK KVIS Pardubice vs. Sluneta Ústí nad Labem. | Foto: Milan Křiček

Čtvrtý flek po dlouhodobé části skýtá výhodnější nasazení do čtvrtfinále play off z hlediska domácího prostředí a pardubičtí basketbalisté, byť aktuálně načetli pět porážek v řadě, mají pořád naději, že by tuto pozici mohli obsadit.

„Vnímáme důležitost tohoto zápasu, co se týče umístění do čtvrté příčky, které, jak ukázala i minulá sezona, je pro čtvrtfinále klíčové. V Ústí zakončíme náročnou sérii utkání na soupeřových palubovkách, myslím, že jsme jediný tým, který má takhle dlouhou venkovní šňůru. Tak to ale je a musíme udělat všechno pro úspěch. Na trénincích pracují hráči každý den na maximum a věřím, že se vrátíme na vítěznou cestu,“ neztrácí optimismus trenér Dino Repeša.

„Ústí je specifický soupeř, který si hodně zakládá na útoku. Hraje hodně rychle, takže potřebujeme ubránit protiútok, stejně jako hru jeden na jednoho klíčových hráčů v čele s Hicksem a Svejcarem. Pozor si musíme dát i na střelbu z dálky, protože nedávno dali Opavě 17 trojek a Ostravě 16, což jsou vysoká čísla. Víme, že nás čeká velice důležitý zápas. Domácí jsou v tabulce o příčku nad námi a v případě vítězství bychom se k nim přiblížili na rozdíl jediné výhry. Uděláme vše, abychom uspěli,“ doplnil rozehrávač Matěj Burda.

Utkání Sluneta Ústí nad Labem (4., 18-12) – BK KVIS Pardubice (5., 16-14) se hraje v neděli 26. února od 18 hodin ve Sportcentru Sluneta.