Jedna ku jedné. Čeští basketbalisté vstoupili do domácích zápasů kvalifikace EuroBasketu 2025 výhrou nad Velkou Británii. Srovnali tak bodový krok se soupeřem a po prohře v Řecku si srovnali bilancí výher a nezdarů. Za výhrou je v Pardubicích táhl Tomáš Satoranský. Dirigent ale také nejlepší střelec svého týmu. Přehoupl se přes dvacet bodů.

Čeští basketbalisté hostili v bouřlivé atmosféře pardubické enteria areny Velkou Británii. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Kvalifikace EuroBasket 2025 – 2. zápas: Česká republika – Velká Británie 90:82 (24:25, 49:47, 68:62). Body: Satoranský 21, Kyzlink 16, Peterka 12, Bohačík 9, Balvín 8, Jelínek 7, Sehnal a Kříž po 6, Böhm 3, Hruban 2 - Killeya-Jones 19, Wheatle 17, Adamu 14, Hesson 11, Horchler a Round po 3, Akin 2, Ward-Hibbert 1. Rozhodčí: Liszka (Pol.), Yilmaz (Tur.), Jurcević (Chor.). Fauly: 17:23. Trestné hody: 22/13 - 11/4. Trojky: 13:12. Doskoky: 43:25. Diváci: 4812

Čeští dlouháni zahájili poněkud rozpačitě. Stejně jako v poslední čtvrtině v Řecku jim také doma skřípala souhra v útoku. Britové se rozjeli dvěma přesnými trojkovými pokusy. Když přidali čtvrtý přesný dalekonosný koš, vedli 21:12. Lvi se k potěše zaplněné arény probudili a ještě v úvodním kvartálu se poprvé dostali do černých čísel.

Zkraje druhé čtvrtiny byli ještě chvíli v plusu Ostrované. Poté se však přes ně převalila česká lavina. Obrat rozjel sedmi body v kuse Jelínek. Na jeho trojku navázali rovněž za obloukem střílející Satoranský a Peterka. A náskok národního týmu vzrostl na osm bodů. Hosté však do konce první půle stáhli ztrátu na dva.

Po změně stran spustil český tým trojkobití. Trefili se Peterka, Satoranský a Kyzlink. A poprvé svoji armádu utrhli v dvojciferný rozdíl (60:50). O jeden bodík vedení zvýšili, ale před závěrečným dějstvím svítil na ukazateli skóre šestibodový rozdíl.

V poslední epoše se Britové rychle přitáhli na tři body. Domácí čahouni ale vývoj střetnutí kontrolovali. Pět minut před koncem vedli po koši Kyzlinka 77:69. To nebylo vše, Balvín posunul vedení za dvě cifry a Satoranský se jako nejlepší střelec přehoupl přes dvacet bodů. Tímto košem jako by český lev toho britského definitivně zlomil. V jednu chvíli vedl už o patnáct. Ostrované ale stačili snížit na osm a tím domácím pokazili celkové skóre. To je po prohře v Řecku o osm nyní vyrovnané.